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1,5 тыс. гражданских погибли в Северодонецке под обстрелами войск РФ, - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Люди рискуют оказаться под обстрелами даже тогда, когда просто выходят на поиски питьевой воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Свидетели говорят, что город бомбят по 200 раз в час, поскольку российские войска пытаются отрезать линии подкрепления и окружить его защитников.

Городской голова Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что оставшиеся жители города рисковали попасть под обстрелы. В частности, при попытках получить питьевую воду.

По подсчетам главы города, 1500 мирных жителей уже погибли либо от российских атак, либо от нехватки лекарств и болезней, не подвергавшихся лечению.

Отметим, к началу полномасштабной войны РФ против Украины население Северодонецка составило около 100 тысяч.

Смотрите: "Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить по украинской земле? Мне очень больно за территории, которые сейчас в оккупации", - морпех 503-го батальона Ярина Черногуз. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Чтобы было, как везде в России. Чтобы не выделялись.
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30.05.2022 11:25
+5
Залишились тільки ті, що категорично відмовились виїжджати.
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30.05.2022 11:21
+5
"Пока еще есть возможность". Власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей

6 апреля 2022
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30.05.2022 11:22
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Правила форума Совет форумчан
і шось нічого не показують про цей сєвєродонецьк по телевізору.

якась тишина інформаційна.
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30.05.2022 11:13 Ответить
Ось коли, тоді і
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30.05.2022 11:21 Ответить
Журнашлюхи беня-мервячука на зЕ-марафоні видають тільки фільтровані новини.
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30.05.2022 11:19 Ответить
***, ви таку дурню пишете. Може тому що не знайшлось самогубців, щоб їхати для вас сюжети знімати.
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30.05.2022 11:23 Ответить
Я б хотел бы что бы по марафону целый день показывали пса Патрона. Он хоть какой-та позитив несет!!!
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30.05.2022 11:52 Ответить
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30.05.2022 11:53 Ответить
Вони вже плачуть від радості-ДАЖДАЛІСЬ АСВАБАДІТЄЛЄЙ :
https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
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30.05.2022 12:32 Ответить
А чого людей не вивезли?
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30.05.2022 11:19 Ответить
Залишились тільки ті, що категорично відмовились виїжджати.
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30.05.2022 11:21 Ответить
Остались те, кто ждал прихода русского мира
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30.05.2022 11:42 Ответить
так дождались или нет?
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30.05.2022 11:54 Ответить
Да, уже много видео с Севередонецка, где они со слезами орков встречают. Дауны редкостные.
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30.05.2022 11:55 Ответить
что б ты понимал: можно всю жизнь прожить и не одно желание не исполнится, а тут вон оно как. все и сразу. и с большой дырявой ложкой
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30.05.2022 11:59 Ответить
Та не пи..ди! Инвалиды,старики,беднота...Их кто то обеспечит жильем? Или нате 2000 грн и то потом когда нибудь) довольствуйтесь,а мы ужеКиевскую отстраиваем,а то ж война закончилась а беженцы Киевской в спортзалах пожить еще не хотят?
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30.05.2022 12:04 Ответить
Вся суть в бурном восстановлении Киевской области в освоении, а точнее распила, бабла полученого с западных эксурсантов Ирпеня и Бучи. А для того что бы потом за сраку не взяли, будет организован второй тур захвата области орками и очередное списание на войну.
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30.05.2022 12:26 Ответить
Очень точно подметил! Лично знаю таких кто уже там пилит бабки. Война все спишет, дайте еще!
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30.05.2022 12:33 Ответить
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:16 Ответить
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:17 Ответить
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:19 Ответить
"Пока еще есть возможность". Власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей

6 апреля 2022
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30.05.2022 11:22 Ответить
ну а вдруг бы освободили их? А? это как выходит новая крипта и если вложился то либо пан либо пропал)
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30.05.2022 11:57 Ответить
В них було аж 3 місяці, залишились тільки або сепари або ті кому какая разніца
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30.05.2022 11:22 Ответить
Вот я, не попал в ТРО, остался с молотовыми защищать свою землю. Следить за стариками и детьми тех, кто наотрез отказался уходить. Юридически - мирняк. Итого, я ****** сепар!? Что вы несете вообще!? Хорошо тепле, попивать кофеи и вешать ярлыки!
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30.05.2022 11:50 Ответить
Ты прав!
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30.05.2022 12:05 Ответить
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30.05.2022 11:20 Ответить
Мене цікавить дивна ситуація чому росія кажучи про приєднання як мінімум повністю Луганщини, Донеччини та Херсонщини в той самий час руйнують там населені пункти під нуль. Як це пов'язується з подальшою господарчою діяльністю ними ж на цій землі. Чи там має бути безлюдно згідно з планами пуйла про які нам ще невідомо. Який сенс?
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30.05.2022 11:22 Ответить
Чтобы было, как везде в России. Чтобы не выделялись.
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30.05.2022 11:25 Ответить
раися всегда меряла успешность царя размером территорий и только им. Я учился в российской школе, какая у нас всегда была главная городось? Правильно - "самая большая страна". Всё остальное - считается, что типа приложится.
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30.05.2022 13:04 Ответить
Уже орки с центра города видео снимает, местное быдло отнимает орков и плачет от радости, это ******
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30.05.2022 11:41 Ответить
А откуда тебе знать что он местный, не ты ли тот dude?
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30.05.2022 11:44 Ответить
А то 70% жителей Донбасса, которые голосовали за ОПЗЖ, ярые ненавистники рашки, да?
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30.05.2022 11:47 Ответить
..им ещё не раз придётся плакать.. провожая орков
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30.05.2022 11:45 Ответить
Не придется. Они уедут вместе с орками. Чемодан, лисапед, на кух.
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30.05.2022 12:02 Ответить
Это отлично! Украина освобождается от кацапского быдла.
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30.05.2022 11:48 Ответить
Люди мене відверто дивують... Було 3 місяці не те щоб кудись тимчасово виїхати, бо ідуть бойові дії у місті, не я астаюсь здесь, єто мой дом тепер лежать десь у рефрежераторі. Сподіваюсь дідей серед них немає.
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30.05.2022 11:55 Ответить
а чем их дети лучше взрослых? или взрослые это не вчерашние дети, а отдельная бесполезная каста?
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30.05.2022 12:34 Ответить
бо діти залежать від дорослих.
А якщо ти виріс дебілом, то тобі вже ніхто не допоможе.
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30.05.2022 15:20 Ответить
 
 