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1,5 тыс. гражданских погибли в Северодонецке под обстрелами войск РФ, - мэр Стрюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Люди рискуют оказаться под обстрелами даже тогда, когда просто выходят на поиски питьевой воды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Свидетели говорят, что город бомбят по 200 раз в час, поскольку российские войска пытаются отрезать линии подкрепления и окружить его защитников.
Городской голова Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что оставшиеся жители города рисковали попасть под обстрелы. В частности, при попытках получить питьевую воду.
По подсчетам главы города, 1500 мирных жителей уже погибли либо от российских атак, либо от нехватки лекарств и болезней, не подвергавшихся лечению.
Отметим, к началу полномасштабной войны РФ против Украины население Северодонецка составило около 100 тысяч.
Топ комментарии
+10 belge
показать весь комментарий30.05.2022 11:25
+5 maravillo
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+5 Вася Путлер
показать весь комментарий30.05.2022 11:22
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якась тишина інформаційна.
https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
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6 апреля 2022
А якщо ти виріс дебілом, то тобі вже ніхто не допоможе.