Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны. ВИДЕО
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Роман Дудин утверждает, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.
Об этом Дудин написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Единственное за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я 24 выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован", - написал он.
Дудин пишет о "заказчиках указанной истории", имея в виду свое увольнение, и называет обвинения надуманными. Он утверждает, что готов пройти проверку на полиграфе.
Он также опубликовал видео, снятое скрытой камерой. На нем, по словам экспредседателя СБУ области, зафиксирован разговор главы ОВА Олега Синегубова и начальника ГУ Нацполиции области Владимира Тимошко.
"Я думаю, и Вам будет интересно посмотреть на губернатора, признающегося в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, который согласен договариваться с оккупантом и его заместителя, который дает интервью в форме с ворованной кепкой на голове", - пишет Дудин.
Экс-председатель СБУ области добавил, что не имеет "суицидных идей", и что подобные видео, полученные от "патриотически настроенных граждан" будут появляться и дальше.
"В связи с изложенным прошу публично опровергнуть изложенную в Вашем обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты", - подытожил Дудин.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Міноборони пояснило, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" Сили територіальної оборони формують військові, а не міська влада.
"А міські та сільські голови роблять свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Це так вони "осмикували" Кличка https://www.bbc.com/ukrainian/news-59807802
Відтак, або переадресуй свої закиди, або закрий свою пельку!
Лерос рассказал, что в СБУ существует "коррупционная кадровая вертикаль".
Лерос уточнил также, что "с целью организации системного механизма получения неправомерного вознаграждения и налаживания постоянного контроля над всеми теневыми потоками в различных сферах экономики государства, пользуясь особой близостью к председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц".
Среди них, по версии нардепа:
в Харьковской обл. - Дудин Роман Владимирович;
Так может с Баканова и надо начинать?
Начинать надо с зеленского.
Не буде дивним, якщо кремлівський зомбоящик буде використовувати інфу від Р.Дудіна в своїх пропагандистських цілях.
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
ОДному ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ?
Который был
помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Посмотрим что будет дальше
Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 12:36
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Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
Россия первым делом атакует русскоязычные регионы и может оккупировать Харьков, если пойдет на вторжение в Украину, говорит Зеленский
Если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.
Как вы относитесь к декоммунизации? До сих пор «живой» вопрос, так как еще идут суды по Маршала Жукова и по другим объектам топонимики. Какое ваше отношение?
Опять же, очень многогранный вопрос. Я вступил в боевые действия в 2014 году. Начинал с Изюма, был на первом обмене пленных в Донецком аэропорту.
Мной была доставлена информация об участии кадыровских наемников после первого штурма аэропорта. Было доказано прямое вмешательство России.
Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей. Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья". Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу. Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.
https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей.
Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья".
Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу.
Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.
Все пишут историю под себя, но за 30 лет в Украине нет ни одного единого учебника.
О том, что мы - украинцы, это наша земля.
Государственная политика за все годы нашей независимости была провальной в плане исторического наследия.
Нужно рассказывать это доступно и популярно детям с первых школьных уроков.
И вот тогда, лет через 20, мы получим поколение, которое будет внятно себя идентифицировать.
https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
Интервью Дудина от 2 грудня 2020 р
https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
поля і окружна дорога.
Я казав що Зе і Зе влада це рускій мір адаптований для України ??
чекав того ж від Харкова, бо Харків це не останнє місто на Сході України.
А ДОНБАС І ТАК ЗРОЗУМІЛО
милостыню у всего мира!!!! Рукожопые и безмозглые!!! За пол -года знали что россия нападёт на Украину и ни хрена для защиты государства не сделали!! ... Зато против порошенко работаю всё СБУ и прочая административная хрень!!! Поменяли Нептуны, Громы , ОЛЬХу, корсары м Стугны, танки ,Бтры и броники для нашей для армии на долбанный асфальт на дороги, хочу посмотреть путину в глаза и "треба перестать стрелять"!!! Маразм!!
Що Харків, що Київ не можливо взяти так просто, в новітній історії не було випадків захоплення міст-мільйонників. Рашисти 3 місяці Маріуполь захоплювали і то, яким способом.
Хіба тільки мери???
Я вважаю,що такі чвари (новина)тільки шкодять країні в данний! час.
Шкода,просто шкода
В майбутьньому бути "звільненим Зеленським" - може бути найліпшою рекомендацією хоть де!
Ви зараз наодному щаблі стоїте з Василем Бурбою, який, я сподіваюсь, пісдя переобрання Зеленського, відновиться на роботі та всмажить ермаку та демченко такого смальця під дупу, шо їм буде дужє "прикро, за безцельно прожиті роки..."
Схоже зельц готувався стати гауляйтером Новоросії, південь вдалося здати, а на півночі втрутилися ЗСУ та народ і зламали всі плани. Путін поліз вперед, бо ФСБ запевнило, що бійки не буде! Звідкіль така впевненість? Після провалу бліцкригу, 5 відділ ФСБ попадає під каток, а зелена пліснява побігла доганяти ЗСУ, щоб очолити.
Делают зачистку для своих под послевоенные выборы ЗЄ на второй срок?
Потом вдруг окажется, что именно слуги спасли Украину?
Хотя кого угодно можно увидеть в ВСУ, кроме слуг.
Так що чекаємо продовження.
"шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных"
Думай-ТЕ у наперед, кого вибираєте своім гетьманом.
Або плач-ТЕ опісля.
А далі все пішло б за потрібним сценарієм - формування Війської Адміністрації з управління Україною. Це вкрай небезпечно лишати розумово-недоумкуватого Z, V, O на керівній посаді в
час страшної війни.
И кто это?
Зеленая плесень, слившая юг и азовцев, продолжает пожирать страну.