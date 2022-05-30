Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны. ВИДЕО

Роман Дудин утверждает, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.

Об этом Дудин написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я 24 выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован", - написал он.

Дудин пишет о "заказчиках указанной истории", имея в виду свое увольнение, и называет обвинения надуманными. Он утверждает, что готов пройти проверку на полиграфе.

Он также опубликовал видео, снятое скрытой камерой. На нем, по словам экспредседателя СБУ области, зафиксирован разговор главы ОВА Олега Синегубова и начальника ГУ Нацполиции области Владимира Тимошко.

"Я думаю, и Вам будет интересно посмотреть на губернатора, признающегося в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, который согласен договариваться с оккупантом и его заместителя, который дает интервью в форме с ворованной кепкой на голове", - пишет Дудин.

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Экс-председатель СБУ области добавил, что не имеет "суицидных идей", и что подобные видео, полученные от "патриотически настроенных граждан" будут появляться и дальше.

"В связи с изложенным прошу публично опровергнуть изложенную в Вашем обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты", - подытожил Дудин.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.

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