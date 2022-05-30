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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) СБУ (18663) увольнение (2508) Харьковщина (4113)

Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Роман Дудин утверждает, что СБУшники защищали Харьковщину от врага, а уволили его по заказу недоброжелателей.

Об этом Дудин написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я 24 выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован", - написал он.

Дудин пишет о "заказчиках указанной истории", имея в виду свое увольнение, и называет обвинения надуманными. Он утверждает, что готов пройти проверку на полиграфе.

Он также опубликовал видео, снятое скрытой камерой. На нем, по словам экспредседателя СБУ области, зафиксирован разговор главы ОВА Олега Синегубова и начальника ГУ Нацполиции области Владимира Тимошко.

"Я думаю, и Вам будет интересно посмотреть на губернатора, признающегося в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, который согласен договариваться с оккупантом и его заместителя, который дает интервью в форме с ворованной кепкой на голове", - пишет Дудин.

Читайте: Армия, полиция и власти Харькова вместе эффективно работают на победу, - Зеленский

Экс-председатель СБУ области добавил, что не имеет "суицидных идей", и что подобные видео, полученные от "патриотически настроенных граждан" будут появляться и дальше.

"В связи с изложенным прошу публично опровергнуть изложенную в Вашем обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты", - подытожил Дудин.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности главы СБУ Харьковской области. "Уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал президент.

>Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 01
Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 02
Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 03
Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 04
Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 05
Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны 06
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Топ комментарии
+99
Зеля хотів щоб людям ніхто не видавав зброю як було в Херсоні та Мелітополі
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30.05.2022 11:41
+84
Ось за те що видав зброю і звільнений.
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30.05.2022 11:39
+83
Зеленський був готовий до повної здачі України щоб стати губернатором малоросії, але народ проти
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30.05.2022 11:52
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Страница 2 из 2
Дружок, а ти взагалі в курсі, хто згідно Закону відповідальний за ТрО?


Міноборони пояснило, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" Сили територіальної оборони формують військові, а не міська влада.
"А міські та сільські голови роблять свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Це так вони "осмикували" Кличка https://www.bbc.com/ukrainian/news-59807802
Відтак, або переадресуй свої закиди, або закрий свою пельку!
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30.05.2022 13:26 Ответить
9 жовтня 2020

Лерос рассказал, что в СБУ существует "коррупционная кадровая вертикаль".

Лерос уточнил также, что "с целью организации системного механизма получения неправомерного вознаграждения и налаживания постоянного контроля над всеми теневыми потоками в различных сферах экономики государства, пользуясь особой близостью к председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц".

Среди них, по версии нардепа:
в Харьковской обл. - Дудин Роман Владимирович;
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30.05.2022 12:35 Ответить
пользуясь особой близостью к председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль?

Так может с Баканова и надо начинать?
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30.05.2022 13:04 Ответить
баканов это бывший керивнык "студии квартал 95", дружбан детсва зеленского. Поставлен главой СБУ в 2019 году зеленским, с кучей нарушений, баканову пришлось давать звание лейтенанта, потому что к службе эта гнида не имела никакого отношения.

Начинать надо с зеленского.
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31.05.2022 11:51 Ответить
Цікаве відео...Що з цього приводу скаже ОПа?
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30.05.2022 12:37 Ответить
На мій погляд, начальник СБУ Харківщини, який в своєму дописі декілька разів використовує слово губернатор, має піти до суду і довести, що посада губернатора є не лише в рашці, а і в Україні, більш конкретно - на Харківщині. Жартую...
Не буде дивним, якщо кремлівський зомбоящик буде використовувати інфу від Р.Дудіна в своїх пропагандистських цілях.
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30.05.2022 13:04 Ответить
А что сказала ОПа по вагнеровцам, а что по Чаусу, а что по пленкам по братца Ермака?
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30.05.2022 13:06 Ответить
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
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30.05.2022 13:35 Ответить
Где расследование по Слюсареву???

ОДному ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ?

Который был
помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
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30.05.2022 13:45 Ответить
Шо скаже ? про 2017 рiк - шо порошенко залишив зсу без 83 двигунiв ?
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30.05.2022 14:46 Ответить
Клован - передаст
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30.05.2022 12:51 Ответить
МЕНЯ ТОЖЕ УДИВЛЯЕТ ТОТ ФАКТ,ЧТО ДУДИН НЕ БОИТСЯ СКАНДАЛА. И ГОТОВ ДАЛЬШЕ БОРОТЬСЯ.А ДАЛЬШЕ БУДУТ ЖУРНАЛИСТЫ И ЕЩЕ ВИДЕО.
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30.05.2022 12:56 Ответить
И начали жрать друг друга пауки.
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30.05.2022 13:07 Ответить
А де ти побачив друг друга?
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30.05.2022 21:39 Ответить
В том то и дело, что Дудин не убежал и не оправдывается.
Посмотрим что будет дальше
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30.05.2022 13:08 Ответить
Якщо пам'ятаєте, то ще за місяць до війни Зеля молов що доведеться розпрощатися з Харковом. Каза наче Харків рузькоязічній город і ми з тим нічого не можемо зробити. Дослівно не пам'ятаю але в своїй башці він те вже зробив
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30.05.2022 13:17 Ответить
Зеленский: Оккупация Харькова может быть целью России

Цей матеріал також доступний українською

21.01.2022, 12:36

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Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
Россия первым делом атакует русскоязычные регионы и может оккупировать Харьков, если пойдет на вторжение в Украину, говорит Зеленский

Если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.
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30.05.2022 18:43 Ответить
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Как вы относитесь к декоммунизации? До сих пор «живой» вопрос, так как еще идут суды по Маршала Жукова и по другим объектам топонимики. Какое ваше отношение?

Опять же, очень многогранный вопрос. Я вступил в боевые действия в 2014 году. Начинал с Изюма, был на первом обмене пленных в Донецком аэропорту.

Мной была доставлена информация об участии кадыровских наемников после первого штурма аэропорта. Было доказано прямое вмешательство России.

Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей. Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья". Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу. Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:26 Ответить
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях


Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей.

Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья".

Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу.
Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.

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30.05.2022 13:28 Ответить
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Все пишут историю под себя, но за 30 лет в Украине нет ни одного единого учебника.

О том, что мы - украинцы, это наша земля.

Государственная политика за все годы нашей независимости была провальной в плане исторического наследия.

Нужно рассказывать это доступно и популярно детям с первых школьных уроков.

И вот тогда, лет через 20, мы получим поколение, которое будет внятно себя идентифицировать.

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:31 Ответить
Зе-шобла накерувала...



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30.05.2022 13:37 Ответить
Zе - влада.
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30.05.2022 23:26 Ответить
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Интервью Дудина от 2 грудня 2020 р

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:40 Ответить
а коли призначав, був добрий? ну так, тоді дружині подарунки надсилали мільйонами доларів, а зараз обурився, та бенін клоун ще в 19 сказав своїй шоблі, - що ви ніхто, т. ч. хавай мовчки, патріот.)))
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30.05.2022 13:57 Ответить
Ужвій це вул. Наталії Ужвій крайня вулиця на Північній Сатлтівці за якою колгоспні
поля і окружна дорога.
Я казав що Зе і Зе влада це рускій мір адаптований для України ??
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30.05.2022 14:14 Ответить
Боневтік обіцяв окупацію Харківа і через "таких" не дотримав слова перед Ху*лом.
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30.05.2022 14:21 Ответить
Мабуть так - Південь вже здав, СБУ півдня України спокійно собі виїхали заздалегідь,
чекав того ж від Харкова, бо Харків це не останнє місто на Сході України.
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30.05.2022 14:49 Ответить
ВІН ДУМАВ ЩО БУДЕ ДЕСЬ ТАК - ЗДАНИЙ ПІВДЕНЬ І ЗДАНА ПІВНІЧ,
А ДОНБАС І ТАК ЗРОЗУМІЛО

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30.05.2022 14:41 Ответить
Не знаю що на харківщині, а те що з херсонщини повтікали всі - і губернатор, і СБУшнік і голова поліції, писали вже багато… і щось не чутно за реакцію янелоха боневтіклого…
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30.05.2022 15:01 Ответить
Їм вже приготовлені, а може видані нагороди, лічно від ху"ла.
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30.05.2022 15:22 Ответить
Зелений офшорник своїх не кидає .
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30.05.2022 16:07 Ответить
Зелений офшорник своїх не кидає .
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30.05.2022 16:08 Ответить
А еще Помню как Ромины службисты гонялись за старушками с семочками, Бизнесменами и порохом.
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30.05.2022 15:01 Ответить
молодец Дудин!! Побольше этого гавняного компромата на безмозглых слуг народа!! Вот так они ***** и херсон с мелитополем сдали за один день!!! Вояки хреновы!! Зато сегодня эти долбодятлы,едут по всем фронтам, рассказывают какие они умные и позируют на всех фото и Каналах ТВ и одновременно прося
милостыню у всего мира!!!! Рукожопые и безмозглые!!! За пол -года знали что россия нападёт на Украину и ни хрена для защиты государства не сделали!! ... Зато против порошенко работаю всё СБУ и прочая административная хрень!!! Поменяли Нептуны, Громы , ОЛЬХу, корсары м Стугны, танки ,Бтры и броники для нашей для армии на долбанный асфальт на дороги, хочу посмотреть путину в глаза и "треба перестать стрелять"!!! Маразм!!
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30.05.2022 15:03 Ответить
Додати просто нічого .
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30.05.2022 16:05 Ответить
Наркоманська зелена гнида, чекала орків з караваєм, а тут такий облом зробили Патріоти.
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30.05.2022 15:20 Ответить
так что, ***** был прав, называя руководство наркоманами?
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30.05.2022 22:42 Ответить
Ну судя по всему , если Харьков До сих пор Украинский , значит СБУ работает , функциональные обязанности выполняет , значит руководитель , Очень хороший А Зеленский , как обычно .........
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30.05.2022 15:21 Ответить
Нет. Это значит что Харьков готовился к войне эти восемь лет. Так как по той же логике Зеленский великий фельдмаршал. Я про этого Дудина вообще ничего не слышал три месяца. В отличии от Синегубова.
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30.05.2022 15:28 Ответить
Якщо всі розвідки "проспали" грандіозний напад Рашки, Херсон і Приазов'я просто здали, Чонгар розмінували, а Баканов не зрозуміло де був 2 місяці з початку війни, то це ніяким чином не може бути свідченням гарної роботи Буданова і Баканова, швидше навпаки.
Що Харків, що Київ не можливо взяти так просто, в новітній історії не було випадків захоплення міст-мільйонників. Рашисти 3 місяці Маріуполь захоплювали і то, яким способом.
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30.05.2022 15:35 Ответить
Оружие раздать и узаконить надо было весной14г!
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30.05.2022 15:24 Ответить
Виборцям ОПЗЖ і Шарія? Ті, хто пішов добровольцями на фронт, якось зброю отримали.
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30.05.2022 16:35 Ответить
В першу чергу у Криму,де частин було до куя всім кр.татарам можна було і вибухівку і автомати видати для партизанської справи..
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30.05.2022 22:57 Ответить
Чувствую , первым делом , надо менять козла Оманского , на Пашинского к примеру . три месяца большой войны , а производство Вiльхи до сих пор нет
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30.05.2022 15:26 Ответить
Там же продовжує керувати очільник Укроборонпрому Гусєв , призначений Зеленським - тож остаточне знищення усієї оборонної промисловості не за горами.
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30.05.2022 15:58 Ответить
Родной жабогадюкинг.
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30.05.2022 15:26 Ответить
Редкий...редкий день проходит без того, что зеля не вступил в какое-нибудь говно... Но как величественно ! Какая красота актёрской подачи !
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30.05.2022 15:37 Ответить
Таке враження що йому просто не вистачає розуму .
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30.05.2022 15:59 Ответить
Таке враження що Зеленському просто не вистачає розуму .
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30.05.2022 16:01 Ответить
Такий собі блогер Подоляка Юрій в розпачі заявляв: -" Нас снова предали! Было договорено - меры крупных городов сдадут город, как только российская армия к ним подойдет!"
Хіба тільки мери???
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30.05.2022 15:44 Ответить
Загосп по любому відмажеться, його гідрант прикриває.
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30.05.2022 15:50 Ответить
Тобто керівники СБУ тих міст, котрі здали свої міста без бою, Херсона, Мелітополя, до них у зеленої антиукраїнської шобли нема питань... А от до керівниів СБУ тих міст, котрі вистояли та дали москалям по хлєбалу, от цих треба зняти, бо схоже, вони у співпраці з нашими армійцями не дали виконати нашій п"ятій колоні з ОПи завдання московських кураторів по здачі всього південного сходу.
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30.05.2022 15:59 Ответить
А от і дуже просте питання? Де та армія, де той правий сєктор, де ті свіободівці? аваков АУ!
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30.05.2022 16:11 Ответить
Ти, певно, в запої був, або в комі? Ось тобі одне посилання - https://gordonua.com/news/war/komandir-batalona-svoboda-kuzyk-rossiyane-ne-mogut-vzyat-ukrainskie-goroda-poetomu-kak-v-alepo-prosto-ravnyayut-vse-doma-s-zemley-1610459.html , ось друге - https://www.youtube.com/watch?v=zitkpRP4oPE . Можеш долучитися. Хоча...
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30.05.2022 16:43 Ответить
Причем тут Аваков???
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30.05.2022 17:43 Ответить
Як при чому ? Бувших ментів не буває ! Цікаво що б на це відповів Москаль Генадій Генадійович ?
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30.05.2022 19:19 Ответить
гєна москаль - рідкісна гнида! з випученими і бігаючими оченятами!
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30.05.2022 23:42 Ответить
а у малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата к билетеру 95 квартала с липовым званием и фигуранту нескольких уголовных производств баканову нет вопросов??? например по поводу его протеже наумову, который сбежал за несколько дней до войны с базой сотрудников сбу???
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30.05.2022 16:47 Ответить
Всі,хто вище коментував. Ви взагалі розумієте,що в країні війна?
Я вважаю,що такі чвари (новина)тільки шкодять країні в данний! час.
Шкода,просто шкода
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30.05.2022 16:57 Ответить
А ти не путай чвари с преступлениями
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30.05.2022 17:45 Ответить
А ви взагалі розумієте, що під час війни зрадників не можна терпіти навіть годину. Розберіться, як величезні території на Півдні були захоплені за три дні. Цим переймається зараз все суспільство, і що це було, як не зрада?
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30.05.2022 17:55 Ответить
Странно Харьков нездали и отбили и вместо того что бы вручить награду "ЗЕ" за это еще опозорил и снял с должности.
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30.05.2022 17:06 Ответить
Бубочка не вибачиться, бо як це "найвеличніший" буде вибачатись перед якимось генералом?
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30.05.2022 17:06 Ответить
Йоу... Ще б я за це звільнення переживав...
В майбутьньому бути "звільненим Зеленським" - може бути найліпшою рекомендацією хоть де!
Ви зараз наодному щаблі стоїте з Василем Бурбою, який, я сподіваюсь, пісдя переобрання Зеленського, відновиться на роботі та всмажить ермаку та демченко такого смальця під дупу, шо їм буде дужє "прикро, за безцельно прожиті роки..."
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30.05.2022 17:10 Ответить
Бурба був у зовнішній розвідці наче ... то як і чим він дасть ?? Це ж не Генпрокурор, наприклад.
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30.05.2022 21:37 Ответить
Юрій Бутусов "Про 83 танкові двигуни, які були заарештовані ДБР в 2017 р. та опинилися згодом на приватних складах" хотілося б детальніше! Бо якщо, скласти докупи все що відомо про ДБР, це підрозділ ФСБ в Україні!
Схоже зельц готувався стати гауляйтером Новоросії, південь вдалося здати, а на півночі втрутилися ЗСУ та народ і зламали всі плани. Путін поліз вперед, бо ФСБ запевнило, що бійки не буде! Звідкіль така впевненість? Після провалу бліцкригу, 5 відділ ФСБ попадає під каток, а зелена пліснява побігла доганяти ЗСУ, щоб очолити.
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30.05.2022 17:43 Ответить
Когда уже отбили Харьков, можно уже и своих ставить?
Делают зачистку для своих под послевоенные выборы ЗЄ на второй срок?

Потом вдруг окажется, что именно слуги спасли Украину?

Хотя кого угодно можно увидеть в ВСУ, кроме слуг.
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30.05.2022 17:53 Ответить
Голосуйте за Зе - Кінець Епохи Бідності !!!
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30.05.2022 18:17 Ответить
Интересно какой слоган будет к следующим выборам найвеличнішого?
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30.05.2022 19:23 Ответить
Во всем виноват Пророшенко...
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30.05.2022 22:09 Ответить
какой-то неправильный сбушник... оружие раздавал, оборону какую-то организовывал... правильные только в союзе с медведчуком на пороха дерьмо льют
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30.05.2022 19:39 Ответить
Ось і полетіло лайно з вентилятора. І, впевнений, у цого Дудіна ще багато чого є в загашнику. Справжній СБУшник завжди має компромат на всіх від кого залежить.
Так що чекаємо продовження.
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30.05.2022 19:48 Ответить
а в чем компромат? обычный треп начальства
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30.05.2022 20:40 Ответить
нам показали только 6 минут,как предупреждение, а там много часов продолжения---и там может быть бомба, а не треп!
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30.05.2022 23:53 Ответить
Та да, дуже багато співпадінь між реальними подіями і обмовками (по фрейду) зільоного припіздня.
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30.05.2022 20:43 Ответить
А що очільники Херсонщини, в гних все гаразд, нє?
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30.05.2022 22:23 Ответить
Чому дивуватись - типовий хід типового совкового переЗЕдента:

"шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных"

Думай-ТЕ у наперед, кого вибираєте своім гетьманом.
Або плач-ТЕ опісля.
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30.05.2022 22:29 Ответить
Потрібно дуло згадати про Аугуста Піночета і арештувати запроданця Z.
А далі все пішло б за потрібним сценарієм - формування Війської Адміністрації з управління Україною. Це вкрай небезпечно лишати розумово-недоумкуватого Z, V, O на керівній посаді в
час страшної війни.
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30.05.2022 22:31 Ответить
Руководство "сербало" каву в квартире одного известного народного депутата ОПЗЖ.
И кто это?
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30.05.2022 22:32 Ответить
Зеленський, не можна так ковзати по поверхні!
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30.05.2022 22:59 Ответить
Человек один из тех, что отстоял Харьков, а его по доносу уволили. Цирк уехал - клоуны остались.
Зеленая плесень, слившая юг и азовцев, продолжает пожирать страну.
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30.05.2022 23:16 Ответить
Такое впечатление, что этого Дудина уволили за то, что Харьков не оккупирован.
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30.05.2022 23:31 Ответить
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