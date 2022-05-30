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Банки, биржи и страховые услуги. ІТ-армия атаковала более 800 российских ресурсов в неделю, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер

Украинская ІТ-армия установила рекорд, атаковав более 800 российских онлайн-ресурсов на прошлой неделе.

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ІТ-армии удалось установить рекорд по количеству атакованных российских онлайн-сервисов! С 23 по 29 мая было атаковано более 800 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Так, из-за кибератак клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и совершить финансовые операции со смартфона.

Кроме того, из-за атак на микрофинансовые организации россиянам не удалось взять микрокредиты.

Не обошла украинская IT-армия и российские биржи, которым для удержания давления и продолжения функционирования пришлось отключать доступ за границей.

Также украинские IT-специалисты атаковали магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play, запуск которого состоялся на прошлой неделе.

Кроме того, атаки "положили" онлайн-услуги по страхованию.

"Российские СМИ. Традиционно в выходные россиянам было сложнее употребить кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных СМИ и телеканалов", – говорится в сообщении.

Читайте: Украинская ИТ-армия за неделю атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов: СМИ, банки и продажа недвижимости, - Минцифры
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Разом до Перемоги, це і голоси захисників про проблеми при веденні війни і проблеми які несе некомпетентний уряд і проблеми з демократією. Разом до Перемоги і ніяких договорняків з боку єрмака, Земля України не ділиться, вона єдина і кордони нерушимі.
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30.05.2022 12:09 Ответить
а ще донедавна лише вони таким займалися...тепер можна очікувати отвєток і по казармах в росії, і по підстанціях і нафтобазах...
а можна і самим започаткувати об,єкти, не лишеш відповідати тим самим
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30.05.2022 12:13 Ответить
І шо? Скільки орків замочили? Які втрати орків?
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30.05.2022 12:19 Ответить
Сайт ban-dera.com помогает ддосить сайты орков, оставить сайт включенным в браузере и программа сделает вме сама, выбрать колличество атакуемых сайтов и колличество потоков и любуемся своей работоц, подключаемся, разом до перемоги!!!
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30.05.2022 12:23 Ответить
Хунта ставить лайк
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30.05.2022 13:18 Ответить
...а также мінцифри атаковала аккаунт Порошенка в дие, чтобы у него "QR-код не считывался", чтобы не дай бог он не выехал на саммит НАТО.

Мистер Хвьодоров будет извиняться или так сойдет?
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30.05.2022 12:42 Ответить
Зважте, що на саміті НАТО слова Порошенка мають велику вагу, і майбутні не поставлені системи озброєння та відповідно смерті українських військових будуть на совісті головного Зебіла країни.
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30.05.2022 13:17 Ответить
лучше б по конторе *********** прошлись и моцбирже...
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30.05.2022 13:09 Ответить
мій пк цілодобово ддосить рашистів вже 2 тижні . Приєднуйтесь! https://ban-dera.com
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30.05.2022 13:11 Ответить
Никогда такого нЕ было и вот, ОПЯТЬ....
Ю.Б.- денЬги любят тишину, зачем такую информацию в открытый доступ?!
Пусть помаются,узнавая причину. Держите кАрту в рукавЕ.....
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30.05.2022 13:38 Ответить
 
 