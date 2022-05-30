Банки, биржи и страховые услуги. ІТ-армия атаковала более 800 российских ресурсов в неделю, - Минцифры

Украинская ІТ-армия установила рекорд, атаковав более 800 российских онлайн-ресурсов на прошлой неделе.

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ІТ-армии удалось установить рекорд по количеству атакованных российских онлайн-сервисов! С 23 по 29 мая было атаковано более 800 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Так, из-за кибератак клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и совершить финансовые операции со смартфона.

Кроме того, из-за атак на микрофинансовые организации россиянам не удалось взять микрокредиты.

Не обошла украинская IT-армия и российские биржи, которым для удержания давления и продолжения функционирования пришлось отключать доступ за границей.

Также украинские IT-специалисты атаковали магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play, запуск которого состоялся на прошлой неделе.

Кроме того, атаки "положили" онлайн-услуги по страхованию.

"Российские СМИ. Традиционно в выходные россиянам было сложнее употребить кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных СМИ и телеканалов", – говорится в сообщении.

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