РФ стягивает войска и военную технику к украинской границе в Курской области, - губернатор
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия начала стягивать войска и военную технику в граничащую с Украиной область. В частности, на украинскую границу российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.
Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медуза".
По его словам, в Курскую область прибыли и прибывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.
"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и творческий труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.
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+19 VOLVO XC 70
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+15 San Fenikss
показать весь комментарий30.05.2022 12:37
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Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
Их назначение безусловно было утверждено ермаком.
Это же очевидно.
КашпіровськийАрестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
Но не исключаю, что ФСБ шника гиркина наслушались...
І це під час тяжкої, кривавої війни, яка ще не закінчена і невідомо як піде далі.
Gennady Korban
1 год ·
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Или величайший боится шо путин нападёт?