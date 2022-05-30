РФ стягивает войска и военную технику к украинской границе в Курской области, - губернатор

Россия начала стягивать войска и военную технику в граничащую с Украиной область. В частности, на украинскую границу российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медуза".

По его словам, в Курскую область прибыли и прибывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и творческий труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.

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