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Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только расти, стоит продолжать экономическое давление на РФ, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кремль

Санкционное давление на Россию следует увеличить, поскольку война РФ против Украины может значительно затянуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только расти. Мы должны продолжать снабжать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

Также читайте: Послы ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России

Автор: Анастасія Потіха
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Тільки чинити економічний тиск ділом, а не словами
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30.05.2022 12:48 Ответить
Он, наверное, Арестовича не слушал, а свои разведки.
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30.05.2022 12:51 Ответить
Арестович уже два месяца как говорит, что всё очень сложно, очень тяжело, большие потери и быстро не закончится. Максимум у него это "осторожный оптимизм" проскакивает. О каком Арестовиче вы всё время говорите? Мартовский зайчик уже давным-давно в прошлом. В апреле-мае давным-давно ничего подобного нет.
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30.05.2022 12:53 Ответить
Керівництво РФ кидає в бій свій останній резерв - зграю відьом, чаклунів, екстрасенсів та шаманів. Росія повертається у середньовіччя.

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30.05.2022 12:53 Ответить
А я гадав, що це реклама поховального бюро, вони теж ритуали проводять...
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30.05.2022 13:17 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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30.05.2022 13:00 Ответить
Ну Борель-Борельом-там такі як він багато чого можуть сказать- а ось те шо кацапи дідів уже на фронт кидають і зеків і погрозами заставляють своїх орків воювать означає тільки одне-***** дуже спішить! ***** хоче 'зберегти' ботоксне їпло! У ***** 3 місяці нічо невиходить і там тільки він всіми командує(і фронтом теж) Ненависть до ***** росте і в самому *****стані разом з санкціями ітд.. і це тільки 3 місяці! А що буде через ще 3? Через ще 3 пізда всім кацапам буде-і павтаріть вони не зможуть. Павтарять уже будуть ЗСУ з МЛРС -ми Хімарсами і Петріотами!
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30.05.2022 13:15 Ответить
хотілось би вірити в такі перспективи...Але там на кацапії ресурсів ще дуже багато.
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30.05.2022 13:36 Ответить
Старих, задрочених ресурсів-да! Там дуже багато. Нові, якісні, високотехнологічні вони просрали за ці місяці-хуйли на фронт кинули все! Усі аналоговнєти крім того треба ремонтувать, розроблять, вироблять-загалом підтримувать-а в бензоколонки тільки бензоколонка. Чому зараз такі важкі бої? Бо ***** туди кидає тупо все і по-бистрому. На економіку рашки і кацапів йому наплювать. З *****м там ніхто просто не спорить. Якшо зараз в ход пішли вже старі танки і льотчики -діди з зеками-це прл щось говорить. А через 3 місяці? Ну то максимум 3 місяці. Для рашки крах буде у всьому. А ось санкції за 3 місяці вже точно себе покажуть до всього цього
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30.05.2022 14:40 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха... Всі українці хочуть такого фіналу.
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30.05.2022 15:58 Ответить
А звезду смерти когда ждать? Какие химмарсы и петриоты? Нам старые м113 еле согласились поставлять. РСЗО будут более старые, не химмарсы. Про патриоты даже и не мечтаем, стингеры наше все. В лучшем случае у нас до конца лета будет паритет по оружию с рашкой, но к тому времени они ещё большой кусок наших территорий успеют откусить
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30.05.2022 14:40 Ответить
До тих пір поки кацапстанію не викинуть повністю зі світового ринку - ніякого дефолту і погіршення економіки у неї не буде. 😧
Бо, на разі, кацапстанія отримує набагато більше валюти від продажу аніж витрачає валюту. Тобто, економіка поки що навіть дуже сильна.
А всі ті хто залишився без роботи їх заберуть по контракту на війну і вони не будуть створювати жодних проблем вдома.
Думаю, що багато хто з вас знає який надешевший і найкращий компютер у світі? Звичайно - це людина. В кацапстанії гарматного мяса є багато, а наших військових є замало. І зброї наразі нормальної і серйозної нам не дали.
Так що Боррель - менше слів а більше діла.
Наша влада і без Борреля знає що "казати".
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30.05.2022 16:27 Ответить
 
 