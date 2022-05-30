Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в Харьковской области. Уничтожены ротно-тактическая группа, склад боеприпасов и техника, - Синегубов

За минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. Враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова, в результате которых поврежден жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины. Жертв нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по области на протяжении суток обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

"Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская громады", - информирует глава региона.

"Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и предоставляют врагу достойный отпор. Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М состав боеприпасов, скопления бронированной техники и российских военных", - резюмирует Синегубов.

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