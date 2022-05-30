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Новости Война в Украине Война
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Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в Харьковской области. Уничтожены ротно-тактическая группа, склад боеприпасов и техника, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

синєгубов

За минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. Враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова, в результате которых поврежден жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины. Жертв нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по области на протяжении суток обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

"Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская громады", - информирует глава региона.

"Защитники Украины удерживают занятые рубежи в направлении государственной границы со страной-агрессором и предоставляют врагу достойный отпор. Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М состав боеприпасов, скопления бронированной техники и российских военных", - резюмирует Синегубов.

Также смотрите: В Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Ось так, під Харковом, блискавичним ударом, підрозділи ЗСУ, розсікли групу російських військ та вийшли на лінію державного кордону.

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30.05.2022 12:51
+12
Які красави! Слава ЗСУ!!!
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30.05.2022 12:47
+9
Чекаємо коли M270 почнуть гнати рашистів із підпаленим пердаком..
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30.05.2022 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Які красави! Слава ЗСУ!!!
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30.05.2022 12:47 Ответить
Ось так, під Харковом, блискавичним ударом, підрозділи ЗСУ, розсікли групу російських військ та вийшли на лінію державного кордону.

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30.05.2022 12:51 Ответить
Цій інфі можна довіряти?
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30.05.2022 12:54 Ответить
Треба ! Подивіться інтерактивну карту ! Слава Украіні !
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30.05.2022 12:57 Ответить
Дай то Бог! Але я почекаю даних генштабу.
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30.05.2022 13:33 Ответить
рассекли бы они так орков в сторону каховского водохранилища, вот это было бы дело ... а так о каком рассчесении идет речь, если гос. граница чисто условная линия в такой конфигурации фронта ... у орков в тылы закрыты
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30.05.2022 13:14 Ответить
Откуда инфа??
Просто есть родственники в том районе и беспокойство по этому поводу??
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30.05.2022 13:19 Ответить
Борщова уже под нашим контролем. Слобожанське і Липці ще у сірій зоні.
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30.05.2022 13:27 Ответить
По Вашей карте уже и Гоптовка наша?
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30.05.2022 14:05 Ответить
процесс перехода населенного пункта в категорию "наша" происходит не по щелчку тумблера. Бывает это растягивается на несколько суток - он может сначала находиться в "серой зоне", оккупанты могут его покинуть, но пока н\п не будет зачищен нашими подразделениями, о его полном контроле говорить рано. Карты предоставляются в доступ весьма условно, реальная информация на данный момент не может быть для всеобщего доступа, поэтому всегда подаётся с временным лагом.
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30.05.2022 14:53 Ответить
Пробачте, можна посилання на цю онлайн карту. В мене є діп стейт, але це явно не вона.
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30.05.2022 14:00 Ответить
Чекаємо коли M270 почнуть гнати рашистів із підпаленим пердаком..
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30.05.2022 12:55 Ответить
Єта фєйк. Украинские ВВС унічтожєні на второй день "спєцапєраціі")
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30.05.2022 13:06 Ответить
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30.05.2022 13:15 Ответить
Наче ж разів 30 вже всю авіацію "укрофошиздов" знищили. Сам канашенкав говорив. А бач, москалики, як невдобно вийшло. ))))
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30.05.2022 13:11 Ответить
З неба🤔
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30.05.2022 13:42 Ответить
 
 