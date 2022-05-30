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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Парня избили, но никто не сломался": оккупанты не смогли провести "перепись" в селе на Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Захватчики пытались обмануть людей, якобы собирающих информацию для ООН. Но жители Херсона отказались предоставить им свои данные.

Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались провести "перепись" в Стрелковом Геническго района.

"Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей. За что на него натравили россиян. Парня избили, но никто не сломался и своих данных не дал", - написал Хлань.

По его словам, Херсонщина противостоит любым планам российских оккупантов.

"Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – заверил Хлань.

Читайте: ВСУ продвинулись по некоторым направлениям на юге на 8-10 километров, - советник главы МВД Денисенко
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Топ комментарии
+25
Придет время и Боневтик ответит за предательство и за сдачу юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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30.05.2022 12:55
+22
Хлопець молодець,розуміє що є і чим пахне. З таких начинається Україна. Бережіть себе і Україну
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30.05.2022 12:50
+14
Саше Пономареву привет. Мы вернемся, Саша, и ты за все ответишь сполна. Бежать уже будет некуда.
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30.05.2022 12:53
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Хлопець молодець,розуміє що є і чим пахне. З таких начинається Україна. Бережіть себе і Україну
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30.05.2022 12:50 Ответить
Придет время и Боневтик ответит за предательство и за сдачу юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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30.05.2022 12:55 Ответить
проживуть довго та щасливо, а дурний народ знову вибере клоунів на виборах - таке життя
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30.05.2022 13:00 Ответить
ну зачем так дурный... не дурный.... а многого у же у нашего народа исчезнет- как и много чего появится после оккупантов..насилия войны горя бомбежек обстрелов,голода холода без еды и воды... вся эта "шелупонь квартально синагожная"-- почувствует насмешку... ничто так не страшит власть как насмешка в глаза власти...и толькол люди будут просто терпеть- до тех пор пока они это сами себе дозволят..а не власть... власть которая знала о войне конкретных сроках или промежутке обязанга была сформироватиь из проверенных людей подполье партизанские отряды схроны базы с боеприпасов оружия стрелкового РПГ и прочее.. медикаментов рации ничего ТУПО СУКИ СДАВАЛИ И **********!! страну... дело не тольков предательстве разминировали дороги.. вот и Харьков проявился всей гнилью.. в Одессе кстати намечалось замутиловка....и вовремя отреагировали..убрав всю пророссийскую шелупонь... Гренивецкого который как минимум пассивно ждал...но чего или кого- вопрос интересный...
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30.05.2022 13:09 Ответить
Клоунов утилизируем и всё 🤷🏻‍♂️
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30.05.2022 15:08 Ответить
Перед тем как произносить слово "сдача" поинтересуйся 151 статьей УК Украины.
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30.05.2022 13:07 Ответить
*****,иди на ***.
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30.05.2022 13:09 Ответить
Сиктир гет ограш
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30.05.2022 13:12 Ответить
Знаю. И хорошо знаю статью 111 УК Украины. 30 сребреников от Подоляка еще душу не жгут? Как оно?
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30.05.2022 13:11 Ответить
Мне ваши серебрянники нах не нужны, я из Азербайджана.
А вам душу не жгет, когда обвинениями кидаетесь без приговора суда?
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30.05.2022 13:15 Ответить
Его обвиняет не суд. Суд еще впереди, придет время. Его обвиняю я. Его обвиняют журналисты или, например, защитники "Азовстали". Обвиняем на основе увиденного своими собственнымиглазами. И если вы, подоляковские, недовольны - подайте на меня в суд за мою оценку его действий. Do You Understand?
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30.05.2022 13:23 Ответить
Вам можно обвинять людей подряд в получении 30 серебренников?
Чем вы отличаетесь от кацапов тогда. Тоже кричат голословно, бездоказательно.
Не вижу в данном случае разницы между ими и вами.
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30.05.2022 13:18 Ответить
Я пишу из Украины и под Украинским флагом. А не под нидерландским по прокси из "Азербайджана". И не называю черное белым. Do You Understand?
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30.05.2022 13:35 Ответить
Jami, бери вище! Ти забув про новий Закон про антисемітизм!
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30.05.2022 13:25 Ответить
Поживут долго, они Ермаком будут питаться.
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30.05.2022 13:37 Ответить
а может хватит уже срач разводить, ты чьих с...ка троль будешь, если шо, то я как раз оттуда....
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30.05.2022 13:37 Ответить
Откуда? И это не срач. Это то, на что общество требует внятные ответы. Если не говорить, то будут новые Чонгары, Перекопы, Херсоны, Каховки, Бердянски, Мелитополи, Мариуполи и т.д. Зеленое ЧМО должно осознавать что расплата за его предательство будет неизбежно и народ об этом не забудет.
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30.05.2022 13:51 Ответить
Саше Пономареву привет. Мы вернемся, Саша, и ты за все ответишь сполна. Бежать уже будет некуда.
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30.05.2022 12:53 Ответить
Кто такой этот Саша?
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30.05.2022 13:31 Ответить
Сейчас он поселковый голова Стрелкового. Когда-то был типа политиком или, например, директором военного завода, лакомый кусочек недвижимости которого он вымутил себе.
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30.05.2022 13:48 Ответить
18c49ed2 ти троль ,никуда ты не вернешся , бо ты на диване сидишь и сраку греешь, а вернутся сюда ЗСУ и закрой рот расписываясь за жителей юга, ,не ты живешь под орками, не ты ждешь наших военных, ты только разводишь срач и раскол, так на чью сторону ты работаешь, а с тем почему мосты не взорвали ,разберемся, но потом ,после победы.... и да можешь те бабки которыми ты тут раскидываешся от имени какого то там подоляка можешь отправить мне желательно наличкой, которой здесь сейчас не хватает....
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30.05.2022 13:50 Ответить
Та ты шо? Откуда ты знаешь? Я лично своими глазами видел и Чонгар, и Перекоп, и Каховскую ГЭС с Антоновским мостом. И видел стратегические мосты через Северо-Крымский канал, Каховскую и Краснознаменскую оросительные системы. И видел за несколько часов до захвата орками ОДИН (!!) БТР, защищавший подступы к Каховской ГЭС, единственной переправе после Антоновского моста до самого Запорожья. Видел как орки на Каховскую ГЭС и Антоновский мост походным маршем до !1 часов 24 февраля прошли по новым асфальтовым дорогам. С ветерком. Пригодились дороги.

Даже без учёта мостов южнее, ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела. Единственный БТР исчез с блокпоста между 8 и 9 часами утра.

Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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30.05.2022 13:55 Ответить
... 12 февраля ...
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30.05.2022 14:03 Ответить
Вспомнилось) Ехал с сыном от тещи(пару лет назад) и захотелось сфоткаться возле ГЭС) Остановился метров за 200 и пешком вернулись назад) По ж/д легко подошли к арке шлюза и сфоткались на ее фоне) И только потом заметили, что к нам бежит толпа охранников и что то там кричит) Потом они рассказывали про стратегический обьект и что куда то могут меня закрыть) Бесполезная структура... И ГЭС была захвачена небольшой ДРГ задолго до подхода основных сил раша войск... А Козацкое... И онлайн камера на возле рынка... Бесконечная колонна и ты знаешь это место, и не понимаешь почему их там не епашат... Камера через СК канал и камера в Козацком, и ты видишь одни и те же машины на входе, и потом на выходе, и не понимаешь как до такого пистеца мы докатились.... И одновременно знаешь, что наши закапывают танки аж в Тягинке...
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30.05.2022 15:39 Ответить
Да, было такое. Кое-что я видел своими глазами через окно авто. Кое-что на вэбках в прямом эфире. К 11 часам ГЭС уже прошло около сотни бортов орков. А ведь нужно было просто заминировать узкую дорогу перед ГЭС и орки топтались бы здесь несколько часов, дав время организовать оборону.

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30.05.2022 17:11 Ответить
все верно и правда сами оккупанты перенесли "референдум" в Херсонской области на 2023 год.... нифига у них не выходит... и не выйдет..... скоро их россиян будут наши мирные безоружные граждане бить догонять и бить и убивать голыми руками.. автомат сам по себе без патронов просто палка.. или лом.... а такого добра в каждой руке может появится у мирного наслеения топлива нема...патронов нема..и прчоее... забыли как они все оказались и бьз топлива и еды, и боеприпасов .... тикали аж молнии сверкали.. все скоро повторится..
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30.05.2022 13:02 Ответить
Опублікуйте фото та особисті дані зрадника Понамарьова.
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30.05.2022 13:09 Ответить
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30.05.2022 13:13 Ответить
Это известная прокацапская личность в регионе... Это оно "двигало" границу в 14-м на Арабатке... И ему за это ничего не было..
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30.05.2022 14:44 Ответить
Нарешті новини з Арабатської стрілки! Мені так болить за всю Херсонщину....дорогенькі наші, тримайтеся, не здавайтеся, боріться, ми пам'ятаємо про вас!
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30.05.2022 13:23 Ответить
Порівняння зображень розміщення на карті України результатів голосування до ВРУ у 2019 році у місцях, де більшість отримала проросійська опзж, із поточною лінією фронту. https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1530085933479075840?t=-0kV59ZnOz7quq7JJj8kgg&s=03

З такого порівняння стає більш зрозумілим звідки рашистські війська можна буде вибити найлегше, а звідки ще прийдеться повозитися.
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30.05.2022 14:59 Ответить
 
 