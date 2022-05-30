"Парня избили, но никто не сломался": оккупанты не смогли провести "перепись" в селе на Херсонщине
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Захватчики пытались обмануть людей, якобы собирающих информацию для ООН. Но жители Херсона отказались предоставить им свои данные.
Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты пытались провести "перепись" в Стрелковом Геническго района.
"Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей. За что на него натравили россиян. Парня избили, но никто не сломался и своих данных не дал", - написал Хлань.
По его словам, Херсонщина противостоит любым планам российских оккупантов.
"Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – заверил Хлань.
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А вам душу не жгет, когда обвинениями кидаетесь без приговора суда?
Чем вы отличаетесь от кацапов тогда. Тоже кричат голословно, бездоказательно.
Не вижу в данном случае разницы между ими и вами.
Даже без учёта мостов южнее, ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела. Единственный БТР исчез с блокпоста между 8 и 9 часами утра.
Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
З такого порівняння стає більш зрозумілим звідки рашистські війська можна буде вибити найлегше, а звідки ще прийдеться повозитися.