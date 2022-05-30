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Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия хочет лишить Украину выходов к Азовскому и Черному морям.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что долгое время происходит сдерживание продвижения врага.
"Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Лугнанской областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задачи лишить нас выхода в два моря.
На сегодняшний день основные бои идут на востоке за две цели. Первая – это полностью взять под контроль Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается. Но бои жестокие", - сказала заместитель министра обороны.
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+15 Ksenia VB
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орки в обратном направлении пойдут? ... иди атлас купи ... чмоня женского пола ... за что не берется, все в тлен превращается
Но я вас всё равно ненавижу!
Расказы дяденьки Кима и дяденьки Арестовича оставьте своим детям вместо колыбельной.