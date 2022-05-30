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Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Россия хочет лишить Украину выходов к Азовскому и Черному морям.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что долгое время происходит сдерживание продвижения врага.

"Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Лугнанской областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задачи лишить нас выхода в два моря.

На сегодняшний день основные бои идут на востоке за две цели. Первая – это полностью взять под контроль Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается. Но бои жестокие", - сказала заместитель министра обороны.

Читайте: Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр
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Топ комментарии
+15
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30.05.2022 13:24
+7
Маляр Капитан очевидность. А ещё началась война, оказывается уже созданы ударные группировки и бункерный не блефует
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30.05.2022 13:26
+7
Вони не "парни", зелені - це містечкові жлоби. Вони готові знищити Україну, аби тільки посадити Порошенка.
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30.05.2022 13:31
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Мисс очевидность.
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30.05.2022 13:24 Ответить
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30.05.2022 13:24 Ответить
Вони не "парни", зелені - це містечкові жлоби. Вони готові знищити Україну, аби тільки посадити Порошенка.
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30.05.2022 13:31 Ответить
Маляр Капитан очевидность. А ещё началась война, оказывается уже созданы ударные группировки и бункерный не блефует
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30.05.2022 13:26 Ответить
вийти на географічні кордони Донецької та Лугнаської областей, а поітм просуватись ... і на схід

орки в обратном направлении пойдут? ... иди атлас купи ... чмоня женского пола ... за что не берется, все в тлен превращается
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30.05.2022 13:28 Ответить
Воєнна танкістка Маляр...
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30.05.2022 13:30 Ответить
вау!!! дякую що розкрила нам всім темним очі
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30.05.2022 13:31 Ответить
Спасибо, Кэп Очевидность. Черт, им за констатацию очевидных фактов еще и деньги платят...
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30.05.2022 13:32 Ответить
стремная баба
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30.05.2022 13:33 Ответить
типичный представитель власти и не более
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30.05.2022 14:18 Ответить
Достойный конкурент британской разведке
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30.05.2022 13:39 Ответить
Окупанти хочуть взяти під контроль Маріуполь ,та оточити українські війська. Це їм не вдається, щось подібне від цієї влади вже було.
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30.05.2022 14:03 Ответить
вылезло говно,скоро выход суки-верещучки,завонялась где то,не слышно давно
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30.05.2022 14:15 Ответить
Кому нужны умозаключения тупой курицы, имеющей такое отношение к МО , как я к балету.
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30.05.2022 14:26 Ответить
Мне кажется, что тут уже следят за каждой строкой, мой коментарий не прошёл, не дали.
Но я вас всё равно ненавижу!
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30.05.2022 15:11 Ответить
Где боевой генерал Марченко, защитник Николаева, куда убрали, верните, Николаев обстреливают
Расказы дяденьки Кима и дяденьки Арестовича оставьте своим детям вместо колыбельной.
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30.05.2022 15:15 Ответить
Верніть Марчелло!!
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30.05.2022 15:24 Ответить
 
 