Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр

Россия хочет лишить Украину выходов к Азовскому и Черному морям.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что долгое время происходит сдерживание продвижения врага.

"Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Лугнанской областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задачи лишить нас выхода в два моря.

На сегодняшний день основные бои идут на востоке за две цели. Первая – это полностью взять под контроль Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается. Но бои жестокие", - сказала заместитель министра обороны.

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