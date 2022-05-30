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Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более полутысячи гражданских, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские оккупанты за три месяца полномасштабного вторжения на территорию Украины похитили в Мелитополе более полутысячи мирных граждан.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и каждый день похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек: кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца", - отметил он.

В то же время Федоров обратил внимание, что российские оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50 суток.

Кроме того, по его словам, значительными для города являются и гуманитарные проблемы, в частности связанные с тем, что у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные деньги, а ввозимые с оккупированного Крыма продукты стоят втрое-вчетверо дороже, чем на подконтрольной территории Украины.

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Черный рынок транспонтологии в РФ идет полным ходом?
Пропали люди на оккупировыных териториях,кто их будет искать?
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30.05.2022 16:02 Ответить
 
 