Известный банкир Андрей Кудинов, отец четырех детей, погиб в бою с российскими оккупантами

27 мая в бою с российскими оккупантами погиб банкир Андрей Кудинов.

Об этом сообщил Вадим Шиян, передает Цензор.НЕТ.

"27.05 война забрала нашего товарища. Прекрасного человека и замечательного профессионала Андрея Кудинова, последние годы работавшего в корпоративном блоке ТАСкомбанка.

У Андрея остались жена и четверо детей", - говорится в сообщении.

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