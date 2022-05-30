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Известный банкир Андрей Кудинов, отец четырех детей, погиб в бою с российскими оккупантами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
27 мая в бою с российскими оккупантами погиб банкир Андрей Кудинов.
Об этом сообщил Вадим Шиян, передает Цензор.НЕТ.
"27.05 война забрала нашего товарища. Прекрасного человека и замечательного профессионала Андрея Кудинова, последние годы работавшего в корпоративном блоке ТАСкомбанка.
У Андрея остались жена и четверо детей", - говорится в сообщении.
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