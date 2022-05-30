РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
39 898 0
война (46615) смерть (9034) потери (3857)

Известный банкир Андрей Кудинов, отец четырех детей, погиб в бою с российскими оккупантами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

27 мая в бою с российскими оккупантами погиб банкир Андрей Кудинов.

Об этом сообщил Вадим Шиян, передает Цензор.НЕТ.

"27.05 война забрала нашего товарища. Прекрасного человека и замечательного профессионала Андрея Кудинова, последние годы работавшего в корпоративном блоке ТАСкомбанка.

У Андрея остались жена и четверо детей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сегодня на Буковине простятся с воинами Олегом Холявчуком, Юрием Нестерюком и Петром Шкутой, погибшими в бою с российскими оккупантами. ФОТО

Известный банкир Андрей Кудинов, отец четырех детей, погиб в бою с российскими оккупантами 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 
 