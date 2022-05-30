Оккупация Черниговщины: военному РФ сообщили о подозрении из-за смерти 10 человек, которых заперли в подвале
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Прокуроры заочно сообщили военнослужащему ВС РФ о подозрении из-за смерти 10 жителей Ягодного, где захватчики заперли всю деревню в подвале школы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Россиянину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.
По данным следствия, он вместе с другими оккупантами насильственно запер в подвале школы около 350 местных жителей, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. В подвале не было ни света, ни воды, ни туалета, ни вентиляции. Негде было сесть или приготовить еду.
"Перед отправкой людей в подвал при минусовой температуре воздуха их публично раздевали, проводили обыск и осмотр. ... Из-за бесчеловечных условий содержания, запрета покидать помещение подвала умерло 10 гражданских людей", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Тварь .
"Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд. ... Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3344763
Полный набор нацистских преступлений применяемые путинскими ублюдками начиная от сгона населения в холодные подвалы и закрытие их там в том числе младенцами от чего люди умирали и заканчивая скидыванием бомб на головы гражданских, единственное отличие что одни крали унитазы а другие нет .