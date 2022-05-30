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Оккупация Черниговщины: военному РФ сообщили о подозрении из-за смерти 10 человек, которых заперли в подвале

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бурят

Прокуроры заочно сообщили военнослужащему ВС РФ о подозрении из-за смерти 10 жителей Ягодного, где захватчики заперли всю деревню в подвале школы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Россиянину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

По данным следствия, он вместе с другими оккупантами насильственно запер в подвале школы около 350 местных жителей, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. В подвале не было ни света, ни воды, ни туалета, ни вентиляции. Негде было сесть или приготовить еду.

"Перед отправкой людей в подвал при минусовой температуре воздуха их публично раздевали, проводили обыск и осмотр. ... Из-за бесчеловечных условий содержания, запрета покидать помещение подвала умерло 10 гражданских людей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+17
****** бурят
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30.05.2022 14:17
+14
жоден з народів рабсійської ********* не заслуговує нічого крім газової камери чи печі, всі вони раби
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30.05.2022 14:18
+11
Бурятия должна сгореть до тла а весь этот косоглазый народ исчезнуть слица земли
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30.05.2022 14:27
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****** бурят
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30.05.2022 14:17 Ответить
Яке ж воно гидке
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30.05.2022 14:17 Ответить
жоден з народів рабсійської ********* не заслуговує нічого крім газової камери чи печі, всі вони раби
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30.05.2022 14:18 Ответить
вузькопльоночна *****
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30.05.2022 14:20 Ответить
Славянин ёптить , рузький ….
Тварь .
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30.05.2022 14:37 Ответить
Рашиссти втратили людське ..... повністю.
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30.05.2022 14:25 Ответить
рашистов спасут только тотальные ковровые бомбардировки по площадям, да и бурятов тоже.
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30.05.2022 14:26 Ответить
Бурятия должна сгореть до тла а весь этот косоглазый народ исчезнуть слица земли
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30.05.2022 14:27 Ответить
Що їм втулили, тим бурятам? «Пабедоносный ордєн»??? Їх завжди росіяни принижували, як і решту меншин. Прийшли до Сибіру, «асвабадили» (від кого??? Від ведмедів?), дали писемність (чи вона їм треба була?). В них своя культура, яку знищили. Ще до Чукотки не добралися… Тепер свідомо знищують як «гарматне м'ясо» - в бурятів найбільша смертність серед чоловіків. Ідуть воювати, бо практично нема можливості нормально заробити. Звісно, це ніяк їх не виправдовує. Враховуючи розгорнуту пропаганду - як колись в етнічних індіанців американські «підприємці» вимінювали золото на «вогняну воду». А покидьки є в кожній нації - «в семье не без урода».
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30.05.2022 14:50 Ответить
Я був під Улан-Уден ще у 1979 році під час служби в армії Союза. Вже доті буряти були вимираючою нацією, живуть у халупах, від малого до старого усі - кончена алкашня та хворі сіфілісом. Їм вже не багато залишилось, скоро усі повиздихують, тому вони так лютують та ненавидять увесь світ.
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30.05.2022 15:08 Ответить
Пропоную його повільно розппилювати на пілорамі - по іншому виродок не зрозуміє що скоїв щось не те.
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30.05.2022 15:15 Ответить
За даними слідства, він разом з іншими окупантами насильно замкнув у підвалі школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. В підвалі не було ані світла, ані води, ані вбиральні, ані вентиляції. Не було де сісти або приготувати їжу.

"Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд. ... Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3344763



Полный набор нацистских преступлений применяемые путинскими ублюдками начиная от сгона населения в холодные подвалы и закрытие их там в том числе младенцами от чего люди умирали и заканчивая скидыванием бомб на головы гражданских, единственное отличие что одни крали унитазы а другие нет .
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30.05.2022 15:19 Ответить
"заочно повідомили..." це як, написали СМС на деревню буряту?
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30.05.2022 15:26 Ответить
 
 