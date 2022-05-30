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Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается, впрочем, угроза остается, - Жирнов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Угроза повторного наступления на Киев остается, однако фактических признаков формирования войск для наступления не наблюдается.

Об этом отметил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, комментируя информацию о подготовке нового наступления на столицу Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - отмечает Жирнов.

Он добавляет, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техники и материально-технических средств. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

"Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!", - резюмирует Жирнов.

Также читайте: Информации о возможном прямо сегодня наступлении на Киев у нас нет, - Минобороны

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Ви і ознаки першого наступу не спостерігали.
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30.05.2022 14:20
+6
Треба вже звикати до життя за ізраїльською моделлю: йдемо на шашлики чи на пляж але декілька чоловік спостерігає за всім тим зі зброєю.
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30.05.2022 14:30
+6
тоді ознаки були та ще й які - біля двох десятків БТГ в Білорусі проти Чорнобиля

на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.

вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
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30.05.2022 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Ви і ознаки першого наступу не спостерігали.
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30.05.2022 14:20 Ответить
тоді ознаки були та ще й які - біля двох десятків БТГ в Білорусі проти Чорнобиля

на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.

вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
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30.05.2022 14:31 Ответить
А ви в курсі, яка ціна зараз на кубічний метр правильного бетону? від 2500 грн. І що там того кубу, якщо на більш менш захищену точку потрібно з десяток кубів ще й арматура?
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30.05.2022 14:45 Ответить
а Ви в курсі на скільки міліардів доларів рашисти зруйнували в Бородянці, Бучі, Ірпіні та інших містах та селах під Києвом?

а у скільки кубів бетону та арматури Ви оцінюєте життя вбитих українців під Києвом ?

якщо Ви економите на безпеці, потім будете платити в сотні та тисячі разів дорожче, включно із своїм життям !
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30.05.2022 15:19 Ответить
ось такими штуковинами Ахметов міг заставити весь Донбас та Південь, але він втратив Азовсталь (15 млрд. долл.) та готовий металопрокат в Маріку(+ 1 міліард долл.)
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30.05.2022 15:26 Ответить
та ще в 2014 році, коли ще пам"ятаєте, інкасаторів вбили, багато людей сподівалося, що Донбас вотчина ахмєтова і він там бардаку не допустить, має ж власну армію і гроші, а цей куй в гудок все прогудів. Все прогудів, але не збіднів. Як цікаво! допоки олігархи тут всі заправляють не бачити нам перемоги, навіть коли переможемо русскіх. Вони нас сдадуть, бо громадянське суспільство олігархії - смерть, вони хочуть тут рашка 2.0 зробити.
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30.05.2022 15:32 Ответить
Я так розумію що, це німецький проект чергової вундервафлі, який так і не був реалізований в металі. Позиція на одного кулеметника з протикульовим захистом і вентиляцію на велосипедному приводі. Хто і де зараз буде таке відливати зі сталі? Як воно витримує обстріли з гаубиць та мінометів?
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30.05.2022 15:57 Ответить
Що стосується мене то, я особисто зареєструвався в штабі оборони Ірпеня вже 25 лютого, копав та сидів в окопах на "Ластівці", "Водоканалі", "Караван-Галі" та на "Жирафі". Я надіюсь що, й ви не пасли задніх.
Якщо для вас декілька сот тисяч не проблема то, я можу показати вам позицію, яку потрібно дообладнати хоча б в тому ж згаданому вами Ірпені бо, у багатьох побратимів немає грошей навіть на ремонт власного житла. А вони не отримують зарплат оскільки є добровольцями і воювали безкоштовно.
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30.05.2022 15:37 Ответить
скільки кубів бетону коштує ось це ?
Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики
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30.05.2022 15:28 Ответить
То, вас чекати з лопатою чи бетоновозом? Хлопці зберуться і зроблять опалубку, тому повідомте раніше.
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30.05.2022 15:44 Ответить
чекай на мене із вірно заповненим виробчим бюлетнем:
Президент України П.О. Порошенко - "За" !

решта - із опалубкою та бетоном буде вирішуватись гаптоматично Кривавим Пастором.

Общій прівєт !
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30.05.2022 18:15 Ответить
О, умови вашої допомоги обороні України залежить від "правильного" політичного вибору!? Це, просто прекрасно. Таких помічників нам не потрібно. Якось обходилися в окопах без політичних дискусій. Мені особисто було похєр за кого голосував мій товариш по окопу. Хоча сам стояв на Майдані, поряд зі мною в нічній варті замерзлий окоп ділив колишній беркутовець і ми, як рідні піклувалися один про другого. Відкрию вам страшенну воєнну тайну: окопі під обстрілом ворожої арти до задниці, за кого хто голосував до війни.
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31.05.2022 09:20 Ответить
Так шо, ідемо на шашлики?
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30.05.2022 14:21 Ответить
шашлики будуть з бубачки? ))
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30.05.2022 14:29 Ответить
С кацапов, походу...
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30.05.2022 14:30 Ответить
це теж непогано
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30.05.2022 14:33 Ответить
і хто ж таке ,,,їсти буде? ***** падлоляк ?
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30.05.2022 15:30 Ответить
а я сейчас Вам покажу откуда готовится нападения,4 позиции я карту привез)
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30.05.2022 14:25 Ответить
Такую же новость читал 23 февраля
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30.05.2022 14:25 Ответить
Глава ТРО Днепра Геннадий Корбан в своем Facebook написал пост о необходимости укреплять оборонительные рубежи на севере Украины

Заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. И призвал минировать северную границу Украины.

Чем конкретно вызваны его слова Корбан не пояснил, но, при этом, призвал всех отбросить интриги.
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30.05.2022 14:26 Ответить
Київ вже не одне коло настроїв, судячи з того, що бачу, кацапи десь по кордону й подохнуть на своєму металобрухті
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30.05.2022 14:31 Ответить
Правильно організовані позиції коштують не дешево і займають час та робочі руки. Як багато з дописувачів погодиться проводити вихідні на природі з лопатою?
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30.05.2022 14:36 Ответить
Якщо не погодяться то ймовірно зможуть цим займатися без вихідних. але вже в іншому напрямку.
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30.05.2022 14:50 Ответить
https://t.me/dobrobat_in_ua


а знаєш скільки добровольців відбудовують зруйновані хати зараз?
Але ти ***** собі, ***** далі.
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30.05.2022 15:24 Ответить
Я надіюсь що і ви серед тих добровольців.
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30.05.2022 15:41 Ответить
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30.05.2022 14:29 Ответить
Треба вже звикати до життя за ізраїльською моделлю: йдемо на шашлики чи на пляж але декілька чоловік спостерігає за всім тим зі зброєю.
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30.05.2022 14:30 Ответить
Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается,МОЖНО СНОВА ******* ШАШЛЫК,КАК И В ФЕВРАЛЕ....
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30.05.2022 14:36 Ответить
Знов ненападуть.. Ахтунг
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30.05.2022 14:49 Ответить
Дивлюся на фотографію і вірю що, це як раз у лютому.
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30.05.2022 15:00 Ответить
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30.05.2022 15:04 Ответить
Спостерігаються, неспостерігаються,це-Безвідповідальне базікання(шашликі) . Рубежі оборони,повинні бути готові,чергування вестися,мости охоронятимися! Інакше нахер непотрібна влада!!!
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30.05.2022 14:41 Ответить
Так всі розхвилювалися що, нічого не робиться. Кого це питання дуже хвилює- приїзжайте, я покажу де потрібно копати.
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30.05.2022 14:59 Ответить
копай свого ЗЄ-лєчку та поглибше!
там багато чого є......
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30.05.2022 18:16 Ответить
Ну, досі якось обходилися без таких, як ви.
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31.05.2022 09:27 Ответить
 
 