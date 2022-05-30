Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается, впрочем, угроза остается, - Жирнов

Угроза повторного наступления на Киев остается, однако фактических признаков формирования войск для наступления не наблюдается.

Об этом отметил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, комментируя информацию о подготовке нового наступления на столицу Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - отмечает Жирнов.

Он добавляет, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техники и материально-технических средств. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

"Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!", - резюмирует Жирнов.

Также читайте: Информации о возможном прямо сегодня наступлении на Киев у нас нет, - Минобороны