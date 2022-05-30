Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается, впрочем, угроза остается, - Жирнов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза повторного наступления на Киев остается, однако фактических признаков формирования войск для наступления не наблюдается.
Об этом отметил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, комментируя информацию о подготовке нового наступления на столицу Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМВА.
"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - отмечает Жирнов.
Он добавляет, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техники и материально-технических средств. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.
"Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!", - резюмирует Жирнов.
Пожалуйста, подождите...
на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.
вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
а у скільки кубів бетону та арматури Ви оцінюєте життя вбитих українців під Києвом ?
якщо Ви економите на безпеці, потім будете платити в сотні та тисячі разів дорожче, включно із своїм життям !
Якщо для вас декілька сот тисяч не проблема то, я можу показати вам позицію, яку потрібно дообладнати хоча б в тому ж згаданому вами Ірпені бо, у багатьох побратимів немає грошей навіть на ремонт власного житла. А вони не отримують зарплат оскільки є добровольцями і воювали безкоштовно.
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решта - із опалубкою та бетоном буде вирішуватись гаптоматично Кривавим Пастором.
Общій прівєт !
Заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. И призвал минировать северную границу Украины.
Чем конкретно вызваны его слова Корбан не пояснил, но, при этом, призвал всех отбросить интриги.
а знаєш скільки добровольців відбудовують зруйновані хати зараз?
Але ти ***** собі, ***** далі.
там багато чого є......