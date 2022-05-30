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Новости За рубежом Санкции против России
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ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта,ембарго

Европейский союз предварительно согласовал эмбарго на поставку российской нефти. Запрет не будет касаться топлива, поставляемого по трубопроводам.

Об этом говорится в проекте решения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть. При этом нефть, поставляемая по трубопроводу, будет составлять "временное исключение".

"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из РФ в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поставляемой по трубопроводу сырой нефти", - цитирует Reuters проект заявления .

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Лидеры ЕС не смогли согласовать все детали эмбарго. Поэтому, как докладывает издание, они оставят окончательное согласование пакета санкций против РФ в дальнейшем. При этом в проекте заявления говорится, что вопрос о полном эмбарго на поставку российской нефти должен быть решен как можно скорее.
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Топ комментарии
+59
Вже хоч щось...
А "Дружба" перекриється "самостійно", все ж таки бойові дії тривають
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30.05.2022 14:37
+38
Ну вот кажется сегодня к вечеру российская ракета бабахх в трубу дружбаны прилетит сон вещий снился мне намедни....
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30.05.2022 14:37
+11
Пропоную:
Перенести полігон Яворів з під м. Львову під м. Броди!
(хто розумний, здогадається?)
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30.05.2022 14:43
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nu hotj shto to......ale...*******....vse ravno udody.
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30.05.2022 14:36 Ответить
А німці як,відмовляться від нафтогону??)))
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30.05.2022 15:16 Ответить
.....oni kak raz skazali shto esli ne embargo to poljubomu do konca goda vse . nu posmotrim...
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30.05.2022 15:27 Ответить
Вже хоч щось...
А "Дружба" перекриється "самостійно", все ж таки бойові дії тривають
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30.05.2022 14:37 Ответить
Так. На ремонт.
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30.05.2022 14:59 Ответить
Який ремонт? Ми ретельно все доглядали. Само, падло, зламалося. Без можливості швидкого поновлення.
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30.05.2022 16:33 Ответить
Ну вот кажется сегодня к вечеру российская ракета бабахх в трубу дружбаны прилетит сон вещий снился мне намедни....
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30.05.2022 14:37 Ответить
Ну, морем москалі куди завгодно нафту вивезуть, а от трубами можна лише у Європу, то й не заборонили
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30.05.2022 14:43 Ответить
не так давно слышал в новостях что по трубопроводу там меньшая часть, большинство морем
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30.05.2022 14:45 Ответить
Тим більше всі трубопроводи через Україну йдуть, а там, ще росія казала, труби гнилі, бойові дії йдуть, чує моє серце довго не зможуть функціонувати
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30.05.2022 14:49 Ответить
Дружба до німців йде через Польщу,північна гілка!!)))
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30.05.2022 15:20 Ответить
Ага. А Угорщина ну уся оточена морями .
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30.05.2022 16:34 Ответить
в европу
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30.05.2022 14:47 Ответить
Ага, 62 миллиона тонн кацапской нефти в танкерах по морю болтается на 28.05, пристроить не могут, а аренда танкеров от 100 до 300 тыс франклинов в день капает, можно посчитать через какое время нефть из танкера перейдет в собственность перевозчика, транзакции с долларами кацапам перерезали еще с 25.05
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30.05.2022 14:56 Ответить
Пропоную:
Перенести полігон Яворів з під м. Львову під м. Броди!
(хто розумний, здогадається?)
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30.05.2022 14:43 Ответить
А хіба в Броди там не з Одеси труба? Чи там кілька трубопроводів через місто проходять?
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30.05.2022 14:50 Ответить
Там нафтогін Одеса-Броди з'єднується з "Дружбою".
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30.05.2022 16:08 Ответить
Я голосую за Белгород. Слава БНР! 😄
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30.05.2022 14:55 Ответить
Когда ограничения не указываются в цифрах(млн тонн) это не ограничения, а профанация.
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30.05.2022 14:45 Ответить
ну хоть так
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30.05.2022 14:46 Ответить
Короче,что попало. Тужились,тужились...на выходе "шептун".
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30.05.2022 14:46 Ответить
зато с "нефтью"
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30.05.2022 22:33 Ответить
ну а в июне для орбана устроим маленький БАДАБУМ на нефтепроводе ДРУЖБА
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30.05.2022 14:50 Ответить
устроим маленький БАДАБУМ на нефтепроводе ДРУЖБА
Большой БАДАБУМ
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30.05.2022 15:05 Ответить
Не може ЄС зупинить свою економіку. Сподіваюсь за пів року-рік побудують нові трубопроводи і відмовляться
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30.05.2022 14:52 Ответить
Люди, ну реально ж ЄС не просто от так взяти і перекрити самим собі краник. Згадайте як ми купували в рашці і білорашці нафту і паливо. Плюс газ хоч і реверсом. Бо це енергоресурси - це не печиво і не ноутбук, які можна привезти будь-яким транспортом через будь-який кордон.
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30.05.2022 14:54 Ответить
ми не купляли, олігархи наші купляли, перепродавали нам втридорога.
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30.05.2022 14:57 Ответить
А олігархи це хто? І що значить втридорога? Не пам'ятаю, щоб в Україні були завищені ціни на газ, для населення, електроенергію чи пальне.

Та мова не про це. А про складність транспортування енергоресурсів. Бо то мають бути трубопроводи. А історично ці трубопроводи самі знаєте звідки йдуть до нас і в Європу
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30.05.2022 15:24 Ответить
Для населення в Україні вистачає газу власного видобутку. Імпорт - то для промисловості.
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30.05.2022 16:11 Ответить
Укрвїні не потрібна промисловість?
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30.05.2022 18:43 Ответить
Все вірно, дуже складно країнам ЄС, от так зразу- "перекрити" постачання енергоресурсів з "параші", бо економіка ж впаде. Але, їх же попереджали! Що це все потім буде шантажем від рф, без швидкого вирішення? І в цій залежності і проблемі повністю винна ця шмаркля меркельша! Затаїлась **** - де вона?! Повинна відповісти!!!
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30.05.2022 15:16 Ответить
Але, їх же попереджали!

Закликами не панікувати і готуватися до шашликів ?
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30.05.2022 15:25 Ответить
При чому тут, заклики "до шашликів"? Попередження були задовго до цього!
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30.05.2022 15:38 Ответить
Звичайно має відповісти. Вона була при владі останні 17 років. Якраз в це період росія максимально зміцніла і, можна сказати, почала панувати в Європі в сфері постачання енергоресурсів. Меркельша навіть атомні станції закрила, щоб догодити *****. Ну і собі, звичайно ж.
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30.05.2022 15:30 Ответить
Вірно, це за її (меркельші) згоди і співпраці з рф виникла така залежність Європи від енергоносіїв! А.Меркель винна в тому, що рф уявила, що все в ЄС"зафрахтовано" і "нікуди вони не дінуться"!
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30.05.2022 15:48 Ответить
Ми купували в них тому що недолугі.
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31.05.2022 00:19 Ответить
************ Орбан поставив в позу букви "Z" весь ЄС.Ото сила куйла і безсилля ЄС (салюто євроімпотенто" )
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30.05.2022 15:02 Ответить
ne sovsem tak - esli v EU nastupit kajuk - to UA bude nekomu pomoch - nezabivaite pro eto
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30.05.2022 15:07 Ответить
Если Украинн наступит кают, рашка ваши страны хлопнет за несколько часов. Так все взаимосвязано.
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31.05.2022 07:20 Ответить
у нас є справжні друзі які набагато більше допомагають США та Англія-не забувайте про це і поки ми воюєм країни Балтії сплять спокійно-не забувай це
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31.05.2022 08:25 Ответить
В целом на долю стран Евросоюза в 2021 году пришлось 47% поставок российской нефти в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд).

Еще один важный экспортный канал - трубопроводы. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока. По данным на 2011 г всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.

Ось таку інформацію необхідно обов'язково додавати до схожих новин...
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30.05.2022 15:14 Ответить
Мозирь-*одним махом,двох побивахом*(укр.нар.казка)
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30.05.2022 15:15 Ответить
Брянськ )
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30.05.2022 15:31 Ответить
але не трубопроводами, але не нафту, але не ембарго, але не погодив
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30.05.2022 15:34 Ответить
Нічого вони так і не погодили.
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30.05.2022 15:36 Ответить
Вибачте за порівняння: це як сказати "новий закон: ї*атися заборонено; доповнення до закону "Про заборону Ї*атися": у піхву можна"
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30.05.2022 15:36 Ответить
Украина сидит на одном из таких трубопроводов и может в любой момент сделать *санкции* против РФ и рашистских прихвостней. При этом ничего так и не делает а предпочитает других призывать к санкциям
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30.05.2022 15:44 Ответить
Не тіште себе фантазіями, ніхто не буде чіпати трубу з нашої сторони.
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30.05.2022 15:58 Ответить
Головне щоб не вийло як з SWIFT-ом.
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30.05.2022 16:05 Ответить
Жёстко. Теперь раше точно конец
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30.05.2022 17:17 Ответить
Ага ну нехай ще введуть ембарго на апельсини ібанани з раші...полєєзноо...Наче знущаються
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30.05.2022 17:22 Ответить
Та просто перекрийте трубу і все
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30.05.2022 17:23 Ответить
Ну все як завжди!!! Ніби і ембарго, але все ж таки ні!!! Боягузи срані!!!
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30.05.2022 17:33 Ответить
То есть эмбарго будет распространяться только на нефть, перевозимую на слониках, воздушными шарами, а также в ручной клади. Даааа, это уничтожающий удар по экономике москальских свинособак! Смело! И главное креативно!
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30.05.2022 17:44 Ответить
Питання нафтопроводів можна легко вирішити без саміту ЄС. "Дружба" проходить через Україну, Польщу і Литву.
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30.05.2022 18:19 Ответить
ПОБАЖАЮ ПОЖАРІВ НА ВСІХ НАФТО І ГАЗОВИДОБУВНИХ СКВАЖИНАХ паРАШИ
Знаю що екологія постраджає, знаю, але головне що паРаша рухне
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30.05.2022 18:27 Ответить
Хтоб сумнівався. Я би на місці преза, заборонив експорт зерна в ці країни. Як вони наші інтереси, так і ми їхні, через коліно і нахер. ЕС це зона впливу США, але щось не вистачило грошей, всіх підкупити як це зробив мордор.
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30.05.2022 18:38 Ответить
****** все ж таки домоглись свого.
Ось так якась одна нікчема поставила раком весь Євросоюз.
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30.05.2022 19:30 Ответить
Мені здається що в єс дуже раді що є така угорщина, може вони її нишком підтримують.
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31.05.2022 00:22 Ответить
Имитация эмбарго
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30.05.2022 19:47 Ответить
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:20 Ответить
Ещё допишите - эмбарго распространяется только на белую нефть, чорная должна поставляться без проблем.
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30.05.2022 22:53 Ответить
 
 