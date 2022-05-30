ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский союз предварительно согласовал эмбарго на поставку российской нефти. Запрет не будет касаться топлива, поставляемого по трубопроводам.
Об этом говорится в проекте решения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, участники саммита Европейского совета согласились с тем, что этот пакет санкций против России должен распространяться на сырую нефть. При этом нефть, поставляемая по трубопроводу, будет составлять "временное исключение".
"Европейский Совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также поставляемые из РФ в государства-члены ЕС нефтепродукты, за временным исключением поставляемой по трубопроводу сырой нефти", - цитирует Reuters проект заявления .
Лидеры ЕС не смогли согласовать все детали эмбарго. Поэтому, как докладывает издание, они оставят окончательное согласование пакета санкций против РФ в дальнейшем. При этом в проекте заявления говорится, что вопрос о полном эмбарго на поставку российской нефти должен быть решен как можно скорее.
Пожалуйста, подождите...
А "Дружба" перекриється "самостійно", все ж таки бойові дії тривають
Перенести полігон Яворів з під м. Львову під м. Броди!
(хто розумний, здогадається?)
устроим маленький БАДАБУМ на нефтепроводе ДРУЖБА
Большой БАДАБУМ
Та мова не про це. А про складність транспортування енергоресурсів. Бо то мають бути трубопроводи. А історично ці трубопроводи самі знаєте звідки йдуть до нас і в Європу
Закликами не панікувати і готуватися до шашликів ?
Еще один важный экспортный канал - трубопроводы. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока. По данным на 2011 г всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.
Ось таку інформацію необхідно обов'язково додавати до схожих новин...
Знаю що екологія постраджає, знаю, але головне що паРаша рухне
Ось так якась одна нікчема поставила раком весь Євросоюз.