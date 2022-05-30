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Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку по территориям, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанчук

Глава ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе.

Об этом он заявил во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2022 году, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, отметил спикер, Украине нужно больше современного оборонного оружия. В частности, речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники.

"Дайте нам те ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, которая не ценит ни человеческие жизни, ни ресурсы в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку территорий в обмен на мир. В планах победить агрессора и заставить его освободить украинские территории в международно признанных границах. Частью мирного плана есть и продолжение санкционной политики в отношении России.

Также читайте: Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины, но сейчас не 1938 год, - Зеленский

"Цель этих санкций - сломать военную машину России, которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые пули, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине, и не только", - добавил глава парламента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
...Я хочу знати, які успіхи нашої делегації на Парламентській асамблеї НАТО. Хотілося б почитати їхні виступи.

Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
То я хочу знати, що було взамін.

Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?

Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."

Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
https://t.me/nuts_roses/998
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30.05.2022 14:58
+25
Стефанчук, мы вместо НАТО, зададим вам вопрос, да-да именно вам длбм на вечном приколе: что ВРУ делала все эти 3 года и где наше оружие?
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30.05.2022 14:58
+19
Пане Стефанчук, що з тими утирками, тобто, прикордонниками, які послали вас нафуй, не випустивши Порошенка у Вільнюс, нанісши репутаційні збитки Україні?
Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
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30.05.2022 15:23
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Правила форума Совет форумчан
По теме зажмуренных кацапов❗Сегодня колличество зажмуренных винторогих совпало с ценой биткоина☝❗
Скоро может и за сотню перевалить
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30.05.2022 14:56 Ответить
Стефанчук, мы вместо НАТО, зададим вам вопрос, да-да именно вам длбм на вечном приколе: что ВРУ делала все эти 3 года и где наше оружие?
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30.05.2022 14:58 Ответить
Вони грали на роялі і не руками 😜!
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30.05.2022 15:04 Ответить
https://youtu.be/TJLx_enLHNc тут все про окружение зели , посмотри , все станет ясно.
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30.05.2022 15:36 Ответить
е власть брешет и сгеодня НАПРИМЕР ПОЧЕМУ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ ВОВА... РАДА В РОТ ВОДЫ НАБРАЛИ ПО ПОВОДУ маланского кормченко НАК Нафтогаз... ВИТРЕНКО ТОГО ПРОГРЕССИВНОГО которого по честному надо бы повесить или отправитьь на в Луганск с автоматом-- а оно тварь решило на крови и войне заработать поднять тарифы на газ для теплогенерующих ТЭС и ТЭЦ в ТРИ раза...хотя для этого нет ни экономических ни политических условий газ 18-21 млрд выдобутку Украины стоит 3400 гривен за 1000 кубиков -- а Витренко при молчаливом согалсии Зеленского КМУ Рады-- хочет на премии 29.000 гривен за 1000 кубиков ширинка и оппа у Витренко Шмыгайло и Зеленского со Стефанчуком не лопнет как и тромбик в голове???!!! а все молчат-- а ведь РЕАЛЬНЫМ БУДЕТ ---ОТСУТСТВИЕ ВООБЩЕ ОТОПЛЕНИЯ В ГОРОДАХ И ТАМ ГДЕ ЕСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ОТ ТЭС И ТЭЦ ИБО ОНИ ЗАКРОЮТСЯ С 1 ЧЕРВНЯ 2022 ГОДА КАК уже заявили в Харькове...а в Одсесе также орут что ОТОПЛЕНИЕ В СРЕДНЕМ надо поднимать в 2,6 раза-- а сегодня неоплата за ТЕПЛО составляет в этих ценах 65 %!!!! и так по всей стране маланский Кабмин Шмыгайло таки сученный дорулились....и Украину погубит не Путин --а внутренние промосковские гниды и украинские воши...

2 тема ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО почему ЧЕСТНО ВЛАСТИ НЕ СКАЗАТЬ ЧТО водители автомобилей на солярке не ищите соляркув АЗС сетях ее нет и не будет потому как реально мы придурки зная о войне ешще в сентябре 2021 года!!!!! не думали ни о чем воевали с Порошенко дело Рифа и прочие закидоны видосики придурков писались а об обороне стратегических запасах топлива для армии и сельского хозяйства с размещением даже в Польше Словакии Румынии Молдавии топливных танкеров --нет мозгов нет-- а ведь дизеля реально не будет в сети АЗС 2-3 месяца пока для армии и крестьян и транспорта не создадут запас хотя бы на полгода- 8 месяцев... и не будут пополнять каждлый месяц--расчетом-- 100.000 тонн взяли 200.000- тонн завезли на базы хранения ..
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30.05.2022 16:46 Ответить
...Я хочу знати, які успіхи нашої делегації на Парламентській асамблеї НАТО. Хотілося б почитати їхні виступи.

Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
То я хочу знати, що було взамін.

Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?

Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."

Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
https://t.me/nuts_roses/998
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30.05.2022 14:58 Ответить
Веселі, брате, часи настали.
На грудях світить нам слави знак!
Нам очі ніжно закрили, губи медом змастили,
Душу кинули просто так...
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30.05.2022 15:00 Ответить
Ну-ну,поживимо побачимо!! Вже багато зухвалих зпяв чули,але вже маємо Маріуполь і нібито врятованих азовців!!!)))
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30.05.2022 15:01 Ответить
В Пензенской области вернувшегося из Украины оккупанта похоронили в ковре.
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30.05.2022 15:08 Ответить
kaver navernoe pizzeny
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30.05.2022 15:10 Ответить
Зразу видно - братьній нарід. Квітів не росте - хоч би ягелю чи шишок з лісу принесли. Рушники на голові?
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30.05.2022 15:15 Ответить
Може мусульмани, тому килим замість труни. Хоча хтозна з тими кацапами
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30.05.2022 16:23 Ответить
Ще можна в холодильнику або пральній машині...
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30.05.2022 16:24 Ответить
ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28, сообщают СМИ, публикуя соответствующие фото.

Ми-35МС - это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок, его разработали для российского военного командования. Стоимость такого вертолета оценивали в $36 миллионов.
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30.05.2022 15:08 Ответить
Був "автомат пєрєкоса"... став пєрєкос автомата.
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30.05.2022 15:13 Ответить
каждый день одно и тоже говорят как запрограммированные
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30.05.2022 15:09 Ответить
А Зе погодиться ! Єрмак накаже і воно пролепече, що треба мир! Бо інакше будуть тисячі жертв!
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30.05.2022 15:10 Ответить
Ні, бо інакше экономика не запрацює, а все інше - фігня
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30.05.2022 16:37 Ответить
ЧОГО ЦЕ ? Гори той Крим разом з Донбасом.
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30.05.2022 15:10 Ответить
Колыван, когда же до тебя дойдет что ношение псевдовоенной одежды не сделает из тебя патриота? Вы, зеленые, настолько дебилы, что считаете что от вашего наряда меняется ваш патриотизм? Читайте «Голый король» (1934) Евгения Львовича Шварца.
Необразованность и отсутствие патриотизма как такового - главные фишки зеленой власти. Остается в приоритете только любовь к бабулесам и продажности ради них.
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30.05.2022 15:11 Ответить
Фишка в том что что корабли ВМС USA с ценными подарками для кремлёвского Шизофреника уже скоро прибудут в порт Гданська...
После Харькова и Мариуполя никаких переговоров быть не может Априори...,крысы путлера понимают только Стальной кулак у Харю..
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30.05.2022 15:14 Ответить
Пане Стефанчук, що з тими утирками, тобто, прикордонниками, які послали вас нафуй, не випустивши Порошенка у Вільнюс, нанісши репутаційні збитки Україні?
Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
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30.05.2022 15:23 Ответить
Та тут і гадати нічого - баба бєня
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30.05.2022 16:38 Ответить
через свого підлеглого Боневтіка
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30.05.2022 18:05 Ответить
Андрій Іллєнко
25 May, 19:59 ·
Політичні мумії Кіссінджер та Берлусконі закликали українців здатися.
Не було жодного сумніву, що саме такі персонажі у цей момент скажуть щось подібне.
Читав колись книжку Кіссінджера «Дипломатія» і не міг позбутися відчуття, що попри фасадну фундаментальність та ерудованість автор впарює мені якусь мутну геополітичну мертвячину.

Берлусконі книжок не написав, тому і асоціюється лише з банальною корпупцією.

Голоси зі склепу.

ПОЛІТИЧНА МУМІЯ 🤣🤣🤣


29.05.2022 18:08
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30.05.2022 15:23 Ответить
Зеля собере Крымскую платформу и вернёт Крым без войны...
Крыса путлера КиссиндЖер..обожрецца...
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30.05.2022 15:34 Ответить
Україна не погодиться - це добре . А Володимир Александрович в курсі ?
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30.05.2022 16:27 Ответить
У Стефанчука 7 п'ятниць на тиждень як і у Зелі . Завтра буде волати про попереднє перемир'я з Московіэю.
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30.05.2022 16:58 Ответить
Я очень извиняюсь, хочу спросить, а что военная машина россии мгновенно и тайно увеличилась
так, что никто не заметил. А как же военная разведка, и не только наша. Наш общий шеф говорил, что ещё год назад знали о нападении россии. И что, ничего не сделали?
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30.05.2022 18:46 Ответить
 
 