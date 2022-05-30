Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку по территориям, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе.
Об этом он заявил во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2022 году, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время, отметил спикер, Украине нужно больше современного оборонного оружия. В частности, речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники.
"Дайте нам те ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, которая не ценит ни человеческие жизни, ни ресурсы в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул он.
Стефанчук отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку территорий в обмен на мир. В планах победить агрессора и заставить его освободить украинские территории в международно признанных границах. Частью мирного плана есть и продолжение санкционной политики в отношении России.
"Цель этих санкций - сломать военную машину России, которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые пули, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине, и не только", - добавил глава парламента.
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Скоро может и за сотню перевалить
2 тема ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО почему ЧЕСТНО ВЛАСТИ НЕ СКАЗАТЬ ЧТО водители автомобилей на солярке не ищите соляркув АЗС сетях ее нет и не будет потому как реально мы придурки зная о войне ешще в сентябре 2021 года!!!!! не думали ни о чем воевали с Порошенко дело Рифа и прочие закидоны видосики придурков писались а об обороне стратегических запасах топлива для армии и сельского хозяйства с размещением даже в Польше Словакии Румынии Молдавии топливных танкеров --нет мозгов нет-- а ведь дизеля реально не будет в сети АЗС 2-3 месяца пока для армии и крестьян и транспорта не создадут запас хотя бы на полгода- 8 месяцев... и не будут пополнять каждлый месяц--расчетом-- 100.000 тонн взяли 200.000- тонн завезли на базы хранения ..
Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
То я хочу знати, що було взамін.
Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?
Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."
Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
https://t.me/nuts_roses/998
На грудях світить нам слави знак!
Нам очі ніжно закрили, губи медом змастили,
Душу кинули просто так...
Ми-35МС - это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок, его разработали для российского военного командования. Стоимость такого вертолета оценивали в $36 миллионов.
Необразованность и отсутствие патриотизма как такового - главные фишки зеленой власти. Остается в приоритете только любовь к бабулесам и продажности ради них.
После Харькова и Мариуполя никаких переговоров быть не может Априори...,крысы путлера понимают только Стальной кулак у Харю..
Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
25 May, 19:59 ·
Політичні мумії Кіссінджер та Берлусконі закликали українців здатися.
Не було жодного сумніву, що саме такі персонажі у цей момент скажуть щось подібне.
Читав колись книжку Кіссінджера «Дипломатія» і не міг позбутися відчуття, що попри фасадну фундаментальність та ерудованість автор впарює мені якусь мутну геополітичну мертвячину.
Берлусконі книжок не написав, тому і асоціюється лише з банальною корпупцією.
Голоси зі склепу.
ПОЛІТИЧНА МУМІЯ 🤣🤣🤣
29.05.2022 18:08
Крыса путлера КиссиндЖер..обожрецца...
так, что никто не заметил. А как же военная разведка, и не только наша. Наш общий шеф говорил, что ещё год назад знали о нападении россии. И что, ничего не сделали?