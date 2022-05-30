Более 680 тыс. семьям Донетчины, Одесщины, Днепропетровщины и Киевщины вернули электроэнергию в мае, - ДТЭК

В мае энергетики ДТЭК вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет почти 653 тысячам жителей области в 579 населенных пунктов. В некоторые дома свет приходится возвращать почти каждый день из-за активных обстрелов и постоянных повреждений сетей", - сообщили в компании.

29 мая утром была повреждена обстрелами магистральная линия НЭК Укрэнерго, питающая значительную часть Краматорского и Бахмутского района. Энергетики ДТЭК Донецкие электросети обследовали электросеть и помогли специалистам НЭК Укрэнерго вернуть свет всем более 337 тысяч семей пострадавших районов до конца дня.

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18 мая энергетики ДТЭК завершили все работы по возобновлению электросетей компании в Киевской области. Специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети продолжают работать над точечными заявками клиентов и восстанавливать постоянные схемы питания электроэнергией.

"Всего за 45 дней вместо анонсированных 60 специалисты компании восстановили более 10 000 км электросетей и вернули свет и вернули свет всем 260 тысячам семей в области, пострадавшим из-за боевых действий", - говорят в ДТЭК.

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Кроме того, в мае энергетики вернули свет для почти 10 тысяч семей в Днепропетровской области и 25 тысяч семей в Одесской области, подвергавшихся вражеским обстрелам.

"Аварийные бригады энергетиков в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях непрерывно работают уже 95 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, которые остаются без света из-за вражеских обстрелов и боевых действий", - сообщают в компании.

Как сообщалось ранее, на возвращение света в Киевскую область уже потратили 300 млн грн. Для того чтобы полностью восстановить инфраструктуру электросетей до довоенного уровня необходимо около 1 млрд грн. Энергетики надеются на помощь иностранных партнеров и Фонда обновления Украины.

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