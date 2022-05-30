Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

Израиль приступит к процессу запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, пытающейся ограничить свою зависимость от российского природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис позволяет Государству Израиль экспортировать природный газ, наряду с честной и реальной обеспокоенностью тем, что происходит в Европе", - заявила она.

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