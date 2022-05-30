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Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Израиль приступит к процессу запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, пытающейся ограничить свою зависимость от российского природного газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис позволяет Государству Израиль экспортировать природный газ, наряду с честной и реальной обеспокоенностью тем, что происходит в Европе", - заявила она.
Топ комментарии
+5 arye z.
показать весь комментарий30.05.2022 15:42
+4 maravillo
показать весь комментарий30.05.2022 15:27
+3 serhiy ivanov 1365066b
показать весь комментарий30.05.2022 15:33
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У Израиля уже имеются огромные разведанные морские месторождения газа. Для внутреннего пользования вполне хватает, хватило бы и для снабжения Европы. Это одно газовое поле поделенное между Израилем и Кипром.
Вопрос в доставке.
Был вариант - подводный трубопровод до Кипра -Кипр - опять подводный, Греция-континент. Но воспротивилась Турция. Она сколько не искала в море, но ничего не нашла, поэтому затребовала, чтобы труба пошла через ее территорию. Вроде бы сейчас этот вопрос прорабатывается и впервые за 15 лет отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели.
Очень большие перспективы у этой трубы.
Тем более, что и Египет тоже нашел газ на своем шельфе.
Газа на востоке Средиземного моря столько, что Россия может забыть о своей газовой монополии
Прям не Ізраіль, а благодійна організація якась.
... в любом случае, это вопрос не этого десятилетия, даже если бы все было гладко
А турки самі вимагають , що труба пройшла не через Кіпр на Грецію , а через Турцію -- це їх прагнення .
Якщо хочете людського ставлення, насамперед самі ставитеся до інших, як людина
Ізраїль усім серцем співчуває Україні, але має своїх ворогів і своєї війни. Щороку маленька і раз на 10 років велика.
На даний момент головний ворог - це Іран, який практично підім'яв під себе всю Сирію. І єдине, що поділяє Ізраїль та Іран у Сирії, це російські війська. Відносини Росії та Ізраїлю на сьогодні - холодний нейтралітет. Якщо з ізраїльської зброї почнуть вбивати росіян, цей холодний нейтралітет перетвориться на гарячу ворожнечу і тоді Ізраїль матиме замість одного два ворога.
На жаль, почуття це одне, а real politik інше.