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Главной целью РФ является установление полного контроля над Донбассом. Бои на востоке достигли максимальной интенсивности, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

Россия продолжает проводить наступательные действия на востоке Украины. Главной целью Москвы является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас Россия планирует:

взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области;
обеспечить устойчивый сухопутный коридор между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом;
блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.


По словам Мотузяника, сегодняшние бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

"Российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить вглубь нашей обороны. Одновременно с этим осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - добавил спикер.

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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 15:36 Ответить
за звание капитана очевидность борьба идет не менее серьезная
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30.05.2022 15:36 Ответить
Главной целью кремля есть полное уничтожение Украины и украинцев. А дамбас лишь промежуточная цель для создания нового плацдарма для наступления и террора оставшейся Украины. При этом в кремле даже не скрывают этого
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30.05.2022 15:40 Ответить
Та срати на кацапські забаганки. Навіщо нам їх вологі фантазії?
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30.05.2022 15:43 Ответить
В кремле знали о сроках поставки тяжелых вооружений Украине, поэтому поспешили с мобилизацией 12 БТГ, что стало неожиданностью для Украины и привело к критической ситуации на Донбассе. Юрий Швец от 28.05.2022 Переломный момент в войне/ Аналитический обзор/ № 234 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=cC9zB98UGJU
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30.05.2022 15:54 Ответить
Так Люся А. у Марка Фейгіна вже прокоментував цю ситуацію: "так, знову трохи ******...ли".

В тому ж і проблема - люди, які ******...ли напрямки наступу орків на початку цієї війни продовжують очолювати розвідки, РНБО та обіймати різні посади в Охвісі Президента.

То виникає питання, чи зможемо ми виграти війну, якщо при справі залишаються ті люди, які постійно щось пройобую..ть?
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30.05.2022 16:05 Ответить
Де відосіки сьогодні?
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30.05.2022 16:23 Ответить
...забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря. - все це забезпечено зрадниками при владі за "срібняки Юди"
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30.05.2022 16:36 Ответить
 
 