Новые санкции против РФ, скорее всего, согласуют в июне, - премьер Эстонии Каллас

Шестой пакет санкций вряд ли будет согласован на саммите лидеров ЕС, который начнется в 30 мая.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что мы сегодня достигнем согласия (по шестому пакету санкций. - Ред.)", - сказала Каллас в разговоре с журналистами перед началом саммита.

По ее словам, новые санкции против России, скорее всего, удастся согласовать на следующем саммите ЕС в июне.

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