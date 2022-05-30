Новые санкции против РФ, скорее всего, согласуют в июне, - премьер Эстонии Каллас
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Шестой пакет санкций вряд ли будет согласован на саммите лидеров ЕС, который начнется в 30 мая.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не думаю, что мы сегодня достигнем согласия (по шестому пакету санкций. - Ред.)", - сказала Каллас в разговоре с журналистами перед началом саммита.
По ее словам, новые санкции против России, скорее всего, удастся согласовать на следующем саммите ЕС в июне.
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Якщо такі знайшлись в Україні і до останнього купували бітум, електроенергію, бензин і газ, проплачуючи ********** оркам?
Вони одне, що казали, що поступово відмовляться від енергоресурсів до кінця року і санкції - паралельний процес, а не вирішальний.