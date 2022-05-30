РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15494 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
1 795 10
война (46615) санкции (10610) Евросоюз (15860) Каллас Кая (61)

Новые санкции против РФ, скорее всего, согласуют в июне, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Шестой пакет санкций вряд ли будет согласован на саммите лидеров ЕС, который начнется в 30 мая.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что мы сегодня достигнем согласия (по шестому пакету санкций. - Ред.)", - сказала Каллас в разговоре с журналистами перед началом саммита.

По ее словам, новые санкции против России, скорее всего, удастся согласовать на следующем саммите ЕС в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
толку от ваших санкций как от козла молока
показать весь комментарий
30.05.2022 15:48 Ответить
сегодня по санкциям снова не договорились
показать весь комментарий
30.05.2022 15:51 Ответить
червень після завтра ...і тоді 30 довгих днів... кожен із яких Україна ще має встояти...вижити і відігнати від своїх дітей те смертельне зло і небезпеку, ціною життів і страждань батьків цих дітей...
показать весь комментарий
30.05.2022 15:53 Ответить
Чому в них раптом не може бути хоч всі 73% гнид під час війни, яка їх навіть не зачепила?
Якщо такі знайшлись в Україні і до останнього купували бітум, електроенергію, бензин і газ, проплачуючи ********** оркам?
Вони одне, що казали, що поступово відмовляться від енергоресурсів до кінця року і санкції - паралельний процес, а не вирішальний.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:32 Ответить
"Прекрасная Россия будущего" Семён Скрепецкий
показать весь комментарий
30.05.2022 16:01 Ответить
на ваші санкціі він хотів.. какати з кремлевської башти
показать весь комментарий
30.05.2022 16:07 Ответить
Санкції - це все мертвому припарка, так чисто висловити солідарність, головне щоб давали зброю, нам потрібна зброя і пальне. і все можете хоч обдолбитись тією нафтою і газом хоч в усі дірки, так так це я вам пане шольц мікрон і драгі, кажу! у всі дихально-пихальні шляхи собі всовуйте той газ і нафту!
показать весь комментарий
30.05.2022 16:12 Ответить
Скільки ще має загинути украінців що б ЄС накінець ухвалила нафтове ембарго ? і причина не лише в угорщині це дотаційна краіна з малою економікую ,все тут упираєтся в великі краіни насамперед Німечина які хочуть заробляти і байдуже що нациська росія творит геноцид що до украінців ,не дивно що тВеликобританія вийшла з цього бюрократичного збіговиська.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:20 Ответить
Ті санкції, як морковка для віслюка. То нас віслюками вважають?
показать весь комментарий
30.05.2022 16:37 Ответить
 
 