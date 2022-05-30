Ситуация в Северодонецке тяжелая. ВСУ принимает все меры, чтобы не допустить окружения наших войск, - Мотузяник

Ситуация в Северодонецке (Луганская область) тяжелая, в окрестностях уже продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По самому Северодонецку: ситуация тяжелая, в окрестностях уже ведутся уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, где-то ему не удается - он отходит", - сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что ситуация действительно тяжелая, но вооруженные силы Украины держат ее под контролем.

"Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Поэтому у меня есть оптимистичные взгляды на эту ситуацию", - добавил Мотузяник.

Спикер заявил, что ВСУ принимает все меры, чтобы не допустить окружения группировки ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. ФОТОрепортаж