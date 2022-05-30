Ситуация в Северодонецке тяжелая. ВСУ принимает все меры, чтобы не допустить окружения наших войск, - Мотузяник
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Ситуация в Северодонецке (Луганская область) тяжелая, в окрестностях уже продолжаются уличные бои.
Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По самому Северодонецку: ситуация тяжелая, в окрестностях уже ведутся уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, где-то ему не удается - он отходит", - сказал Мотузяник.
Он подчеркнул, что ситуация действительно тяжелая, но вооруженные силы Украины держат ее под контролем.
"Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Поэтому у меня есть оптимистичные взгляды на эту ситуацию", - добавил Мотузяник.
Спикер заявил, что ВСУ принимает все меры, чтобы не допустить окружения группировки ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска.
Пожалуйста, подождите...
Але я не спеціаліст. Гинуть наші люди там і здається,багато .
В перехопленій розмові орк розповідає дружині, що після наступу війська окупантів наштовхнулись на потужну оборону ЗСУ:
«Там далі «зеленка», така сама як у нас, поля-ліси. Як вони там пиз… (на горіхи) отримали. Їм в місті простіше було. Там артилерія не так працює. А тут артилерія х… (довбає). Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Вони як пиз… (прочуханки) отримали там, взагалі наш напрямок зараз ж… (армагеддон)». Слухати тут https://t.me/operativnoZSU/26559
Виснаження, тільки чиє?
тільки не забудьте прив'язати їхнього мера до флагштоку над будинком міськради, а можна й гайдая десь поруч (якщо вдасться впіймати)
Как можно её сдавать, приказывать войскам поддаваться врагу или что? Там и так всё на пределе сил и возможностей.
"Сдавали" бы только если бы против Украины воевали одни ДНР и ЛНР и делали это успешно.
А тут как ни как вся кацапская армия, и не надо писать, что это рукожопые дебилы и дегенераты.
Даже со своим супер-оружием вряд ли там кто-то так же успешно держался бы. Только поляки, наверное. И Турция мощный противник, который смог бы дать по зубам.
Франция с Германией не смотря на свои экономики, давно бы раздвинули ноги.
Всё НАТО сильно только вместе. Убери оттуда зонтик США - и это блок, который быстро развалится, так как никто не станет воевать за друг друга. Сплошной раздрай и чвары.
Слишком разжирели со своими бытовыми проблемами и готовы договариваться о чём угодно.
армия Франции вполне себе торт, у них все современное оснащение, плюс французский иностранный легион и части военного спецназа с постоянным боевым опытом в сахеле .... и они вполне могут высадить и развернуть экседиционную армию из пары дивизий где-то в западной африке или даже океании ... а мы, к примеру, где бы и на чем бы смогли хотя батальон высадить и потом его снабжать, на удалении от основной территории страны, пусть даже на побережье черного моря другой страны? ..... короче, пободаться мы можем только на своей земле ... были бы мы такие четкие, уже бы и Минск взяли и Белгород
Одна крупная проигранная битва - и Франция пошла сдаваться. Париж даже не обороняли.
Боевая слава французов закончилась после Наполеона, затем её только и делали что унижали немцы. Весь успех французов потом это помощь мощных союзников.
Даже во время капитуляции нацистов туда посмели явиться французы. Реакция немцев была: "что, и эти тоже нас победили"?
Объективно это единственное окружение, которое у них худо-бедно может удаться за 4 месяца, что есть мизер.
Достаточно посмотреть сколько котлов было на начальных этапах ВОВ, в которые гоняли советскую армию, и какой численностью. И как быстро загоняли в котлы украинскую армию 14-15 годов.
По сравнению с этим наша армия воюет теперь супер-успешно, и я даже не ожидал, что группировка на Донбассе так долго сможет держаться.
Но из Северодонецка как раз лучше отступить чтобы избежать очередных крупных потерь и плена.
Якщо готель МИР зайшло враже ДРГ і тримало в кількості 2-3 чоловік позицію то це вже все зрозуміло.В Лимані скільки було наших військ ?Там не 1 до 20 там 1 до 50 вже війна йде.Якщо дрг окупантів в кількості 2-3 людей тримає готель а потім периметр ви розумієте що місто будуть вже здавати.Там наверху якісь наразі робляться речі і рішення які багато хто не розуміє.
Попробуємо тепер пробивати Херсонщину де орки виграли час і по три лінії захисту ставлять і взгризлися.До сих пір немає відповіді чому коли погнали їх від Миколаєва і фактично вже були біля Херсона була дана команда стоп.Хоча 1-2 дня і ЗСУ були б в місті.С кожним днем багато питань на незрозумілі речі і по озброєнню і по відступам і т.і.