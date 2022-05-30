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Новости Общество
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опрос (2618) членство в НАТО (1215) членство в ЕС (774)

89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 89% населения западных и центральных областей страны. Вступление в НАТО – 74%.

Таковы результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, по сравнению с первой половиной февраля 2022 года среди населения западных и центральных областей Украины на 16 процентных пунктов возросла поддержка вступления Украины в Европейский Союз, достигнув 89%.

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89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы 01

По мнению экспертов, эти цифры разрушают стереотип о том, что западные области больше всех поддерживают евроинтеграцию.

"Война разрушила эти стереотипы. Мы видим, что и в западных, и в центральных областях все больше граждан убеждаются в том, что главным интеграционным направлением Украины является вступление в Европейский Союз. Это невероятное изменение", - подчеркнул исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

Он отметил, что преимущественно рост произошел вследствие изменения мнения части населения, ранее выступавшей за отказ от вступления в какие-либо политико-экономические союзы.

Также, согласно исследованию, за время войны на 5% увеличилась поддержка вступления в НАТО. На сегодняшний день присоединение к Североатлантическому альянсу поддерживается абсолютным большинством населения западных и центральных областей Украины – 74%.

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89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы 02

Поддержка внеблокового статуса Украины упала до рекордно низких 3%, однако, поддержка альтернативного внеблокового статуса с гарантиями безопасности для Украины составляет около 13%.

Опрос методом face-to-face проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке JohnFellOxfordUniversityPressResearchFund на протяжении 7–15 мая 2022 г. В целом были опрошены 1000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население семи западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая) и четырех центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская) областей Украины. Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.
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Топ комментарии
+14
Я надеюсь что миграция и жизнь на Западной Украине и в Европе чуть вправит мозги многим нашим ватанам. Они поймут что те не их враги и всё такое.
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30.05.2022 16:23
+11
з людьми вже зрозуміло - більшість українців вже давно підтримують вступ до ЕС і НАТО. Інше питання, чи потрібно це Зеленському, Коломойському та іншим мерзотам, що зараз при владі, які за ці три роки зробили все, щоб наші шанси були мізерними.
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30.05.2022 16:45
+10
А остальные шо не хотят? Дак вокзалы вроде работают.
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30.05.2022 16:26
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sha zelebobiki vse povernut v ZAD. uzhe nachali erzatj.
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30.05.2022 16:23 Ответить
Я надеюсь что миграция и жизнь на Западной Украине и в Европе чуть вправит мозги многим нашим ватанам. Они поймут что те не их враги и всё такое.
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30.05.2022 16:23 Ответить
вате вправить мозги может только - огонь
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30.05.2022 16:27 Ответить
Ну не всем, конечно. Меня устроит большинство.
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30.05.2022 16:38 Ответить
з людьми вже зрозуміло - більшість українців вже давно підтримують вступ до ЕС і НАТО. Інше питання, чи потрібно це Зеленському, Коломойському та іншим мерзотам, що зараз при владі, які за ці три роки зробили все, щоб наші шанси були мізерними.
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30.05.2022 16:45 Ответить
А остальные шо не хотят? Дак вокзалы вроде работают.
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30.05.2022 16:26 Ответить
не вправят неизлечимо все ето

скажить НАТО буде воювати за Литву?? думаю просто озабочуватися будуть, ганси і жабоїди точно не будуть- от таке нато
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30.05.2022 16:26 Ответить
kacap idi *****....so svoimi tupimi razmishlenijami
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30.05.2022 16:29 Ответить
да и за Польшу не будут
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30.05.2022 16:36 Ответить
А что для вступления нужно сделать?
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30.05.2022 16:31 Ответить
Що це в них за глобус такий, де Хмельницька - це центральна область України?
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30.05.2022 16:32 Ответить
Це що, підготовка зливу півдня?
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30.05.2022 16:36 Ответить
поддержка альтернативного внеблокового статуса с гарантиями безопасности для Украины составляет около 13%. -НАРКОМАНИ
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30.05.2022 16:37 Ответить
Вороги!
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30.05.2022 16:45 Ответить
Мабуть треба приймати пропозицію Англії щодо створення трійного союзу - Англія, Польща, Україна.
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30.05.2022 16:40 Ответить
Про оборону в цій пропозиції не йшлося. Тому і не варто поки обговорювати.
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30.05.2022 16:50 Ответить
Можна сказати, що з Польщею такий союз вже існує. Президент Польщі Анджей Дуда заявив: Між Україною та Польщею фактично більше не буде кордонів.Громадяни України в Польщі мають такі самі права як і поляки, за виключенням права голосу. І це правильно, бо дай нашій ваті голосувати в Польці, то не тільки клоуна, а й самого овоча виберуть.
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30.05.2022 18:01 Ответить
А что, другие регионы уже не в Украине?
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30.05.2022 16:40 Ответить
а скільки % ватноголового сходу і півдня хоче ? чи там всі в расєюшку хочуть ?
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30.05.2022 16:45 Ответить
Ватні курки в Європі, у яких кацапи в Маріуполі знищили все, розказують, що "вінавати обє старани".
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30.05.2022 16:49 Ответить
В Тернополі в установі яка оформляла допомогу для біженців поставили табличку: "Будь ласка, звертайтесь українською". Бєжєнци с вастока здійняли хай, "ето нарушєніє нашіх прав".
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30.05.2022 18:06 Ответить
Хто не хоче в НАТО - чемодан - вокзал - расея
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30.05.2022 18:01 Ответить
До войны с Центром Украины итак было все более-менее нормально.Любителей рашки было больше всего на Юге и Востоке(40-50 %).И не факт что война этих неисправимых дебилов чему-то научит.
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30.05.2022 19:58 Ответить
я лично против ес. Англия вышла из этой клоаки и правильно сделала. Разве что войти с целью насолить кацапам
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30.05.2022 21:32 Ответить
 
 