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Евросоюз (15864) эмбарго (220) Урсула фон дер Ляйен (372)

Не ожидаю, что на этом саммите ЕС мы достигнем согласия по нефтяному эмбарго, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нафта,ембарго

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не ожидает, что вопрос запрета российской нефти будет решен на нынешнем чрезвычайном саммите Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы практически решили все вопросы, кроме одного - это вопрос поставки нефти трубопроводами. Здесь обсуждение еще продолжается. У меня нет высоких ожиданий относительно того, что мы решим это за следующие 48 часа. Мой призыв к государствам-членам очень четкий: ключ к успеху был и остается - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза. И с этим мы должны работать", - отметила она.

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Боже, перенеси кацапську орду десь на Рейн чи Ла Манш....
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30.05.2022 16:39 Ответить
альоу, в вашем ЕС завелся троянский конь ... или даже целый табун лошадей троянских
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30.05.2022 16:39 Ответить
Не так страшно. що не має щє ембарго на рос. нафту. Страшно. що це працює на злобного карліка. воно ж вже руки потирає та радіє. що *ідьот по плану* . вдається внести розбрат в ЄС. добре працюють кремлівські ставленники. Цивілізована Європа їде на курорти. По тв та в новинах вже не так багато подают інфи про війну. все більше про зростання цін на фоні цієї війни.
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30.05.2022 16:41 Ответить
"Практично вирішили ..."
і ці теж "практично вирішили.." : "Президент США Байден заявил , что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России."
Так шо про HIMARS можна забути...
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30.05.2022 16:53 Ответить
 
 