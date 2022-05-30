Не ожидаю, что на этом саммите ЕС мы достигнем согласия по нефтяному эмбарго, - фон дер Ляйен
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не ожидает, что вопрос запрета российской нефти будет решен на нынешнем чрезвычайном саммите Европейского Союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы практически решили все вопросы, кроме одного - это вопрос поставки нефти трубопроводами. Здесь обсуждение еще продолжается. У меня нет высоких ожиданий относительно того, что мы решим это за следующие 48 часа. Мой призыв к государствам-членам очень четкий: ключ к успеху был и остается - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза. И с этим мы должны работать", - отметила она.
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і ці теж "практично вирішили.." : "Президент США Байден заявил , что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России."
Так шо про HIMARS можна забути...