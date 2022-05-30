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Россия планирует использовать выпускников колледжей в оккупированном Крыму как "пушечное мясо", - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,крим

Во временно оккупированном Крыму рашисты планируют организовать призыв выпускников колледжей.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Путинские власти во временно оккупированном Крыму планируют использовать выпускников колледжей как "пушечное мясо" на войне против Украины.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года в РФ и на ВОТ Крым объявлен весенний призыв в ряды российской армии.

Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже по "просьбе" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ. Ранее, по графику, последний день экзаменов был 28 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продолжает нести потери: в Крыму прекращают прием гражданских в больницах, чтобы освободить места для раненых военных РФ, - Генштаб ВСУ

По словам Денисовой, аналогичная ситуация и в других учебных заведениях – Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже и Севастопольском промышленно-технологическом колледже им.Маршала инженерных войск А.В.Геловани. В этих учебных заведениях также изменяют дату последнего экзамена.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству заставлять находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - подытожила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мобилизованные" из оккупированного Донбасса устроили перестрелку с российскими военными, - Денисова
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Топ комментарии
+14
К осени их всех привезут домой в чёрных мешках. Вот радость то будет:
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30.05.2022 16:50
+10
Пусть ватным родителям спасибо скажут. Этим пацанам на 2014 г. Было лет по 10
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30.05.2022 16:49
+6
Камни, оказывается, бывают самые разные..
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30.05.2022 16:45
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Камни, оказывается, бывают самые разные..
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30.05.2022 16:45 Ответить
Досить вже годовати цією ******. Путін зараз платить своїм воякам майже півмільона рублів в місяць і в нього немає проблем з живою силою, щоб там не брехали Арестовичі. Ця война на роки.
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30.05.2022 16:48 Ответить
Нет. У Путина нет денег. Почему у всех ботов аккаунты такие патриотичные?
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30.05.2022 16:49 Ответить
не треба плутати патріотичність і здоровий глузд. Я вже втомився, починаючи, з середини квітня чути, що росія ось-ось видихнеться, що в них немає солдат, немає техніки, що в путіна рак , що в Кремлі переворот і все оте інше гівно, що нас годує наша влада.
Треба тверезо дивитися на речі і планувати життя своє і своєї родини, виходячи з того, що ця війна на роки.
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30.05.2022 17:01 Ответить
Пам'ятаю: " у советской власти сильі на века!" . То де та совіцька влада? Там, де незабаром буде й путінський мордор.
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30.05.2022 17:16 Ответить
Навіть кацапи в своїх пабліках визнають, що в них проблеми з резервами. Активні бойові дії йдуть на досить невеликому фронті в декілька десятків кілометрів. І навіть на цей не дуже великий шматок фронту в них нема сил, щоб прорвати оборону ЗСУ.
А то шо вони зберуть тіх нещасних та відправлять воювати, думаєте вони там багато навоюють?
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30.05.2022 17:19 Ответить
Они на днях начали размещать пункты вербовки в Москве и Питере. Так как не хватает людей. Подняли возраст для контрактников чуть ли не до глубокой старости. Это не делается от хорошей жизни.
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30.05.2022 17:45 Ответить
ооо,втомився верховинець ти чи гуцул слухати з дивана муйню обдристовича ! Нормальний гуцул слово кремль з великої літери не пише !
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30.05.2022 17:28 Ответить
в нас з 2014 року війна, котра тягнеться століттями
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30.05.2022 17:29 Ответить
Ну я тебе тверезо и написал. Денег нет.
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30.05.2022 17:44 Ответить
Досить пи#діти.
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30.05.2022 16:50 Ответить
ты че в мобильный банким смотрел им, сколько там оркам платят? ... поделись скриншотом тогда ... даже можно не нотариально заверенным 😄
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30.05.2022 16:51 Ответить
Крымское мяско.
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30.05.2022 16:48 Ответить
этих чмонь не жалко
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30.05.2022 16:48 Ответить
Как вам в родной гавани?))))
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30.05.2022 16:49 Ответить
Пусть ватным родителям спасибо скажут. Этим пацанам на 2014 г. Было лет по 10
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30.05.2022 16:49 Ответить
К осени их всех привезут домой в чёрных мешках. Вот радость то будет:
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30.05.2022 16:50 Ответить
Станут ветеранами.
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30.05.2022 16:52 Ответить
Плювати.
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30.05.2022 16:51 Ответить
5 мільйонів рублів на дорозі не валяються)
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30.05.2022 16:53 Ответить
Які "5 мільйонів"? Думаєш - чого кацапи свої "трупєшніки" не забирають? На Чернігівщині (хлопці казали), масові могильники десятками налічуються Під Городнею і Седнєвим трохи не десяток "братських могил" Тільки на відміну від могил ІІ Світової, на них немає ні пам"ятників, ні таблички з прізвищами, ні навіть звичайного надгробка - завалили у яру бульдозером і все!
Так що нічого не повідомляють рідним Не тільки щоб паніку не створювать в Росії - вони гроші економлять! "Нету тела - нету дела!" Напишуть що "безвести пропал" і ВСЕ! ніяких виплат!
Знайомий розповідав- у нього сусідка родом з Семенівського району Рідна сестра, що замужем в Росії, написала, що її син воював на Чернігівщині (танкіст) Перестав виходить на зв"язок ще в березні Просила щоб та навела справки Сестра відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
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30.05.2022 17:39 Ответить
що нам до Криму? ті хто за Україну, будуть ховатись від могилізації, а всі інші нам не потрібнш
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30.05.2022 16:58 Ответить
Эээээ, оно кагбэ пофуй на выпускников коллэджей.
Абы только симпатики Украины не попали под ту раздасу, а внуки кацапских прихвостней - чтож, пусть идут на фарш.
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30.05.2022 17:02 Ответить
Крисчанам карма не міттева, проте невідворотня. Думали, москалі задурно їх годувати будуть. Історію не вчили...
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30.05.2022 17:22 Ответить
Крим "заслужив" Роzію... Ватні бабульки які хотіли "умєрєть в Роzії" вимруть але спершу втратять внуків та дітей.
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30.05.2022 18:16 Ответить
Да и куй с ними. Кто поумнее, тот уже давно уехал.
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30.05.2022 17:47 Ответить
 
 