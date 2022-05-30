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Франция поддерживает ускоренную процедуру обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Франция поддерживает ускоренную процедуру получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом сообщила глава МИД Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина дала заявку на кандидатство на вступление. Это законная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни в середине июня будет экспертное заключение Комиссии. Я пока не знаю, какое это заключение, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии", - отметила Колонна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+1
Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
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30.05.2022 16:57
+1
Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
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30.05.2022 16:59
+1
Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
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30.05.2022 17:55
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Да всем уже понятно что это политика. Молдову тоже возьмут прицепом. С Грузией не знаю. Проблема Грузии что она не имеет сухопутных границ с ЕС.
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30.05.2022 16:55 Ответить
Но это кандидатство. Помним об этом.
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30.05.2022 16:56 Ответить
Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
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30.05.2022 16:57 Ответить
Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
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30.05.2022 16:59 Ответить
За що таке щастя неспадіване!!))
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30.05.2022 17:00 Ответить
Мабуть старший вовк у лісі здох, що Франція за прискорену процедуру статусу кандидата. А прискорена процедура вступу в ЄС буде чи як з Туреччиною?
Туреччина стала кандидатом 12 грудня 1999 року, а переговори про повне членство розпочались 3 жовтня 2005 року.
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30.05.2022 17:16 Ответить
Краще набагато для нас запропонований проект Джонсоном
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30.05.2022 17:25 Ответить
А что, есть требования не только для членства, но и для статуса кандидата в члены? Мне-то казалось, что критерии есть только для членства, если соответствуешь - тебя берут в ЕС.

Потому что Украина имела ввиду ускоренное членство, что не будут ждать 5-10-15 лет, пока нас примут в ЕС, а сделают нам уступки, мы ведь ТАКОЕ ПЕРЕЖИЛИ!!!
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30.05.2022 17:32 Ответить
Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
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30.05.2022 17:55 Ответить
Подивимось коли дiйде до реальноi справи як вони заспiвають.
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30.05.2022 18:02 Ответить
Якщо Франція буде посередником, як вона дуже хоче, у наших переговорах з кацапами, то кандидатом в ЄС буде Україна усіма своїми двома областями - Львівською та Франківською. Все інше піде до кацапів з підкацапською Угорщиною. Волинь можливо формально бацьке віддадуть.
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30.05.2022 18:05 Ответить
Що сталося? Франція передумала? А як же поділитись Україною з путіним? Макрон як флюгер міняє риторику. Як гімно в ополонці плаває.
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30.05.2022 18:58 Ответить
Где же вы были жабоеды в 2008г?
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30.05.2022 19:05 Ответить
а де Україна була в 2008 році? це була повністю проросійська країна ладна вибирати Федоровича на всі посади знову і знову.
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17.06.2022 13:24 Ответить
Франция может и поддержит, но ЕС назначит пару стран которые заблокируют процесс.
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30.05.2022 19:47 Ответить
головна країна яка блокує процес - Україна. повсюдна корупція, кумовство, розпил бюджетів. зрозуміло що ця заявка має на меті тільки одне - підтримання рейтингів Зе-влади. Прозора система їм явно не треба - а як же гроші заробляти?
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17.06.2022 13:27 Ответить
 
 