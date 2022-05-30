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Франция поддерживает ускоренную процедуру обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция поддерживает ускоренную процедуру получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.
Об этом сообщила глава МИД Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла быстрой процедурой. Украина дала заявку на кандидатство на вступление. Это законная заявка. В конце июня эту заявку рассмотрят главы государств. Уже в ближайшие дни в середине июня будет экспертное заключение Комиссии. Я пока не знаю, какое это заключение, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии", - отметила Колонна.
Топ комментарии
+1 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий30.05.2022 16:57
+1 Иван Петров d4225322
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+1 Сергей Кривоносов dd4ecf80
показать весь комментарий30.05.2022 17:55
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Туреччина стала кандидатом 12 грудня 1999 року, а переговори про повне членство розпочались 3 жовтня 2005 року.
Потому что Украина имела ввиду ускоренное членство, что не будут ждать 5-10-15 лет, пока нас примут в ЕС, а сделают нам уступки, мы ведь ТАКОЕ ПЕРЕЖИЛИ!!!