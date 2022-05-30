РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15002 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
68 087 488
Байден (2375) война (46615) Россия (91213) США (23161)

США не будут направлять Украине ракетные системы, которые могут достать до России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достать до территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Джо Байден.

Американский лидер озвучил это после сообщений, что администрация президент США готовится отправить в Киев реактивные системы большой дальности.

"Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достать до России", - сказал он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обвинил Путина в попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+89
А все тому що у декого занадто довгий язик, на вашій совісті все нові й нові жертви.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:59
+75
Оказывается американцы ракеты Гром 2 в асфальт укатали, разминировали Чонгар и год сидели сложа руки, зная что ***** нападет.
показать весь комментарий
30.05.2022 17:13
+72
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Байден не виноват что у нас президентом выбрали прокацапского малороса-предателя
показать весь комментарий
30.05.2022 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Все , кто сейчас позорно поливает Байдена, либо малодушные сцикуны, либо нервно неуравновешенные, либо консервы и враги, которые обрадовались случаю порасшатывать этих психопатов и подкацапников.

Народ, не ведитесь на рашепропагандистов, которые ведут с нами ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ, которая и предполагает поднятие таких вот мутных волн, которые сейчас тут усердно вздымают рашепропагандоны.

Давайте выглядеть пристойно по отношению к тем, кто нам помогает!
показать весь комментарий
30.05.2022 20:19 Ответить
Вообще это даже хорошая новость. Значит ракеты medium-range могут тоже гипотетически рассматриваться, а это 1000-3000 км. Т.е. по кремлю ****** шанс есть)
показать весь комментарий
30.05.2022 20:20 Ответить
Каневский , ты окончательно спалился. Из Масквы пишешь? Кацапы точно тоже, что иты говорят. Один в один.

Особенно про глобальные интересы

Независимо от каких-либо интересов, у Украины один интерес - быть по разные стороны забора от параши!
показать весь комментарий
30.05.2022 20:55 Ответить
це на цезор закинули дрг Zє!ляботів
показать весь комментарий
30.05.2022 23:11 Ответить
Цікаво,а Байден знає,що на територію расї можна і рукою гранату докинути?
показать весь комментарий
30.05.2022 20:29 Ответить
Makar Baboker , Вы по идее , должны знать , что пустить в производство Вільху , нужно две надели , 20-ть станков CNC пятиосных , Mazak или Okuma , и желание . Так даже денег можно будет заработать на продаже излишков Я уже писал Зеленский либо Враг либо Дурак
показать весь комментарий
30.05.2022 20:33 Ответить
Дурак. На врага у него мозгов не хватит. А вот остальные ермаки... это уже другой разговор.
показать весь комментарий
30.05.2022 20:52 Ответить
Я теж схиляюсь до думки, що дурень. Але цілком допускаю, що до 24.02. свідомо працював на рашку. Потім перевзувся, бо не очікував наступу на Київ і замаху на його життя з боку колишніх кураторів.
показать весь комментарий
31.05.2022 08:06 Ответить
Чтобы что-то пустить в производство, нужны производственные мощности, материалы и КД.
Даже если 1-е и 3-е есть, то с материалами есть большие вопросы. Не говоря о покупных компонентах, на закупки которых могут уйти месяцы.
Если вы видели станки с ЧПУ, посмотрите как выглядит структура производств крупных машиностроительных предприятий, уверяю, Gкод намного проще.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:00 Ответить
А те, що росія обстрілює українські міста ракетами, це нічого? Да? Це нормально?
А Україна, значить, не має права відповісти тим самим?
показать весь комментарий
30.05.2022 20:52 Ответить
Вот была бы своя Ольха или даже Гром. Вот тогда никого бы не спрашивали и мы бы мали право. А раз получилось паприколу, то теперь наши права никого не волнуют. ****** тем, что есть и тем что дают(
показать весь комментарий
30.05.2022 20:58 Ответить
Міг би просто не говорити про це.
Щоб росія боялась "а вдруг будуть поставляти".
показать весь комментарий
30.05.2022 20:53 Ответить
т.е. америка допускает что кацапии можно расстреливать нас как в тире, но ударить в ответ мы не можем?? мы уже слышали это посл. 6 лет.
И последний вопрос Байдену: Крым - это Украина в его понятии или нет? по военным базам в Севастополе мы ударить можем или нельзя??

с такими союзниками и врагов не надо.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:03 Ответить
Америка допускает все что угодно
Но только своими ракетами, иначе прилетит например по Курску и все вопросы к США будут
показать весь комментарий
30.05.2022 21:26 Ответить
С такими как ты болтунами - точно и врагов не надо.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:45 Ответить
Можливо Байден відповість на ваше питання, якщо в маразмі станеться прояснення. Та нвіряд чи скаже те , що думає. Бо сам він руку приклав, щоб Крим здали без супротиву
показать весь комментарий
31.05.2022 07:51 Ответить
Знову напівміри...Ганьба!!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 21:07 Ответить
Карапищенко, ганьба тебе. Ты чего верещишь?
показать весь комментарий
30.05.2022 21:46 Ответить
біснувате Зє!льоне лайно. Тебе явно випустили із дурки для буйних
показать весь комментарий
30.05.2022 23:20 Ответить
Говорят, это неправильный перевод того что в оригинальной статье. Наши журналюги тупо перепостили то, что в РУсми пишут. На самом деле Байден типа колеблется давать ли Украине самые дальнобойные модификации РСЗО. Нам для начала и на 70 км с головой хватит.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:17 Ответить
Никуда он не колеблется. Он четко идет своим путем. Ему и его администрации не нужна сильная победившая Украина. Он об успехах говорит, а не о победе. Кстати, сенатор из Южной Каролины назвал его решение предательством Украины. Переведите статью с гугл переводчиком и не надейтесь на кого то. https://www.msn.com/en-us/news/world/white-house-walks-back-biden-ruling-out-rockets-for-ukraine/ar-AAXTJwO?ocid=uxbndlbing Ну а что бы окончательно понять Who is mister Biden послушайте Илларионова. Он не рассказывает байки, как многие в Украине, а приводит факты https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
показать весь комментарий
31.05.2022 08:03 Ответить
Сильная победившая Украина не нужна самим украинцам.
Этот вывод можно сделать, глядя на результаты всех за 30 лет голосований на выборах. И даже Америка не поможет с этой проблемой, тупые "Просто Марии" и Лени Голубковы сделали своё дело...
показать весь комментарий
31.05.2022 08:56 Ответить
Tetyana Vasylenko faf62bbb

Щось пані поширює мАцьковські наративи на кшталт - "не нужна сильная победившая Украина"...
або дуже особисто не долюблює Байдена і тому дрібненько маніпулює.

"послушайте Илларионова"
Навіть більшисть зацікавлених людей в Штатах знають, що він хоча і не дурненький, але мАцьковька консерва, яка працює в пропорції 90% на 10% на відміну від багатьох інших консервів.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:39 Ответить
Перепрошую, а на яку більшисть зацікавлених людей в Штатах ви посилаєтесь? Чи не думаєте ви, що навішування етикеток без наведення доказів не є істиною? А навішувачі є консервами? А хто вам "правду" розказує? Піонтковський? Швец? Каспаров? Мені до с*ки моцковські наративи, бо я іх не слухаю із 2014. Але версія про непотрібну сильну Україну має право на життя. Такі організаціі як ООН, ЄС, НАТО скомпроментували себе бездіяльністю. Турція не с*ить та посилає байрактари. Англія постачає зброю без огляду на НАТО. А Байден забороняє Польщі передачу літаків. Макрон переживає за обличчя хутіна. Кому потрібні організаціі, котрі окрім глибокоі стурбованості нічого не роблять? Украіна -переможець стане лідером інших держав. А кому із ******** "лідерів" це потрібно? Послухайте Ілларіонова
показать весь комментарий
31.05.2022 18:51 Ответить
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
показать весь комментарий
30.05.2022 21:18 Ответить
Підписала)
показать весь комментарий
31.05.2022 02:30 Ответить
I'm in the USA can I sign it for you also? I'm pretty ticked off as the other said half measures
показать весь комментарий
31.05.2022 03:17 Ответить
Якесь дивне визначення дістати до росії.Звідки дістати?Якщо з кордону то можна дістати і з автомата
показать весь комментарий
30.05.2022 21:25 Ответить
Новость исключительно по дебильному написана.
Что значит, не будут поставлять ракетные системы способные достичь территории запоребрика? Так уже есть такие системы. Джавелин способен перелететь границу и ********* на голову орка или это не считается? ))
Ну бред же написан.... Большая дальность это сколько? Километр, сто, тысяча? Новость ниачем. Для разогнать зрадоньку...
показать весь комментарий
30.05.2022 21:26 Ответить
А хіба зрадоньки не сталося? https://www.bing.com/search?q=baiden+ukraine&form=ANNTH1&refig=3a46056ce6984e36be2f700ba7c299ed
показать весь комментарий
31.05.2022 08:04 Ответить
тєріторію расєї кивати нияк не мож, це сакральні землі, навіть баден це розуміє...
показать весь комментарий
30.05.2022 21:32 Ответить
Ну куда уж Байдену до тебя, Саул, умник ты наш.Поменьше бы тут некоторые трындели, может и за умных бы сошли.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:50 Ответить
Вот такой он "Ленд-Лиз по Байденовски"...

Если бы американцы так же слали Ленд-лиз в годах 1939-1945 то Гитлер бы победил.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:47 Ответить
Повторяю. Это ещё не ленд-лиз.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:16 Ответить
Это уже ленд-лиз, тупица.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:57 Ответить
Это не он, но будет та же история . https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
показать весь комментарий
31.05.2022 08:08 Ответить
А кто сказал, что он будет? Байден? Ну-ну. https://www.youtube.com/watch?v=-xsgV-QBjVE
показать весь комментарий
31.05.2022 08:05 Ответить
ну і на якому році війни американці почали слати ленд-ліз під час Другої Світової війни? А нам вже шлють, то ж...Гарно дякуємо, давайте ще.
показать весь комментарий
30.05.2022 23:09 Ответить
It's under the marshall act winkipedia the act, it was signed towards the end of the War I believe?
показать весь комментарий
31.05.2022 03:21 Ответить
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, ты бы еще погромче назвался.
И так с тебя русским миром смердит

Вот высыпало русскомирцев про Байдена поговорить, вы просвоего царька побеспокойтесь, чтоб его шляк не трафил
показать весь комментарий
30.05.2022 21:53 Ответить
Остап Покотило

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:16.03.2022

много же вас провокаторов тут появилось.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:00 Ответить
та тут їх закинули ціле дрг - єзиком ругаюцца, особисті образи... ЗЄ!лябобіки із буйних
показать весь комментарий
30.05.2022 23:25 Ответить
американський лендліз.котрий допомагає рашисту окупувати Україну.
показать весь комментарий
30.05.2022 21:57 Ответить
Это ещё не ленд-лиз.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:14 Ответить
Кому ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочется знать правду в данном вопросе с ракетами из США, пожалуйста, наберитесь терпения и послушайте хотя бы 21 минуту эфира Фейгана с Юрием Фёдоровым.
https://www.youtube.com/watch?v=2OwcMuV9FsY
показать весь комментарий
30.05.2022 22:12 Ответить
А это, что истина в последней инстанции ？
показать весь комментарий
30.05.2022 22:19 Ответить
В первой....
показать весь комментарий
30.05.2022 22:45 Ответить
Томагавки которые мы получим в рамках лендлиза уж точно не смогут долететь до рф.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:43 Ответить
а знаєте що треба було робити, щоб зараз не клянчити в США? Правильно! Розвивати свою ракетну програму.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:56 Ответить
Так клоуну разве до этого было???
показать весь комментарий
30.05.2022 23:06 Ответить
То це він 31 рік був президентом мудрого наріду?
показать весь комментарий
31.05.2022 09:12 Ответить
Нам ракеты нужны. А не чтобы США их нам предоставляли.
То есть ракеты у нас вполне могут появиться, а какие и откуда -
спросите у ветра -и нужных спутников у московитов всё равно нет.
Зато Байден обошёл кремль в его любимой дисциплине -
"нас там нет".
показать весь комментарий
30.05.2022 23:07 Ответить
Байден,може ти вирішив,що дістати до центра росії?
Тоді нічого страшного,давай ті ракети які долають відстань з Києва до Маріуполя!
показать весь комментарий
30.05.2022 23:08 Ответить
на цензор закинули цілу ботоферму Ze!лябобіков - їх мона пізнати по єзику та борзоті - вони відразу переходять на особисті образи
показать весь комментарий
30.05.2022 23:12 Ответить
"де українська Вільха ?" - спитая я у ЗЄлєнського
показать весь комментарий
30.05.2022 23:19 Ответить
Подписать петицию о запрете московской церкви не возможно,-сайт не работает.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124
показать весь комментарий
30.05.2022 23:26 Ответить
Я ось щойно підписала. Швидко все пройшло) пробуйте ще)
показать весь комментарий
31.05.2022 02:40 Ответить
Из Америки не выходит подписать, надо регистрироваться с украинским номером телефона ,а его у меня нет. Обидно что не получилось подписать.
показать весь комментарий
31.05.2022 03:15 Ответить
невозможно
показать весь комментарий
31.05.2022 03:42 Ответить
трындеть надо меньше, москаляче лобби там тоже везде
показать весь комментарий
30.05.2022 23:50 Ответить
Я так розумію що Байден взагалі не здатен самостійно ухвалювати рішення. За нього останнім часом всі вирішує пропутинський Салліван, який виконує те, що йому господарі з кремля скажуть.
показать весь комментарий
30.05.2022 23:52 Ответить
Залишається одне питання. Нам хоч дадуть РЗСВ дальністю 70 км чи взагалі не дадуть нічого? Тоді яка користь від такого ленд-лізу, якщо США всі хотєлки ***** задовольняє?
показать весь комментарий
30.05.2022 23:53 Ответить
Вроде как дадут.
показать весь комментарий
31.05.2022 08:46 Ответить
Мы врага бы на рога,
Только шкура дорога...
(с)
показать весь комментарий
31.05.2022 00:21 Ответить
Coward's.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:26 Ответить
Знову проігнорували саміт НАТО плюс заява про готовність Зеленського до зустрічі з ****** і ось результат. Цікаво, що речник ОП знає, що ***** погодиться на зустріч тільки після окупації Сєверодонецька. Логіка Держдепу проста, якщо ви не збираєтесь перемагати, то РСЗВ вам не потрібні. Щось в нашому королівстві негаразд в резиденції. Там русскім духом пахнєт.
показать весь комментарий
31.05.2022 00:34 Ответить
Порошенко поехал на самит НАТО. Сегодня его выпустили из Страны.
показать весь комментарий
31.05.2022 03:18 Ответить
Просто гнилі вертухаі...
показать весь комментарий
31.05.2022 00:52 Ответить
Ну що є ще хтось проти створення атомної зброї?
показать весь комментарий
31.05.2022 00:59 Ответить
Ну, поки ти її створиш разом зі стратегічними бомбардувальниками в на третину зруйнованій країні, то або падишах, або ішак здохне.
Владі, яка замість оборони закотила значну частину бюджету у велике будівництво і асфальт (нині зруйновані) налагодити масове виробництво навіть готової рідної далекобійної "Вільхи" (110 км із відхиленням у 15 метрів) проблематично.
Тому танцюють і вистрибують зі штанів отримавши М777 з далекобійністю в 40 км з відхиленням у 10 метрів.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:51 Ответить
Нет слов . А какое вооружение не достаёт до расии? Я думаю , что должны мид с министерством обороны настойчивее действовать ! Не озвучивая подробности !
Украина должна получить весь спектр вооружения , по другому войну не выиграть !
показать весь комментарий
31.05.2022 02:00 Ответить
I can't like your comment unless I sign up for you? This site sucks!
показать весь комментарий
31.05.2022 03:40 Ответить
You have to sign for the site? not for the person
показать весь комментарий
31.05.2022 08:11 Ответить
Не треба все говорити . Для біомаси будуть подаркові залпи !!!
показать весь комментарий
31.05.2022 06:04 Ответить
Надішлють....якщо коломойский скаже...
показать весь комментарий
31.05.2022 08:12 Ответить
так, і Гром (Сапсан) він взагалі розроблявся ще з 2010 чи ще раніше
вітчизняний ЗРК з дальністю 100 км могли створить за 2 роки і $40 млн
https://defence-ua.com/video/ukrajinskij_zrk_z_dalnistju_u_100_km_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln-83.html
нас жостко безжально покарали за нашу малоросійську безпечність і миролюбивість
і миролюбивисть та недалекоглядність наших керівників. асфальтного завгоспа "козиря" передусім.
шож будем тепер пулять із M777 по мосту
показать весь комментарий
31.05.2022 08:29 Ответить
Значить вони вже у нас є
показать весь комментарий
31.05.2022 09:42 Ответить
ЧСитайте, млять, источник:
"Байден не исключил предоставления какой-либо конкретной системы вооружений, но вместо этого, похоже, поставил условия того, как они могут быть использованы. Байден и его команда работают над новым пакетом военной техники, о котором, как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни.

По словам высокопоставленного представителя администрации, РСЗО находится на рассмотрении, но ничего с дальнобойными ударными возможностями за пределами поля боя.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:59 Ответить
Так що виявилось, що байден дає установки РСЗО MLRS і HIMARS в комплекті з ракетами на дальність 35км, 70км, 165км, а ракети на 310км - не дає. Але ніщо не заважає йому дати дозвіл прибалтам чи норвегам передати нам ці ракети для дієвої утилізації старих випусків з наступним відновленням їх арсеналів.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:16 Ответить
Джо, ракеты на бочку!
показать весь комментарий
02.06.2022 01:38 Ответить
Страница 5 из 5
 
 