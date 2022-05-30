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Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колонна,буча

Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге с Россией, когда это понадобится.

Об этом сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы видим, что ведутся очень интенсивные, ожесточенные бои, и потому о переговорах речь не идет. Но наступит такой день, когда переговоры нужно будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории, мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся. Наша страна готова взять на себя такую ​​роль посредника в открытом диалоге, и не только наша страна" , - сказала Колонна на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна
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Топ комментарии
+33
Ви вже були "посередниками" в 2008.
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30.05.2022 17:04
+26
Пішли на хрін, разом з кацапами.
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30.05.2022 17:04
+21
Будемо Прованс роіські передавати.
А чого нє..
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30.05.2022 17:06
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Ви вже були "посередниками" в 2008.
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30.05.2022 17:04 Ответить
Страшенно бояться, що, коли Україна переможе рашку, то Франція і Німеччина втратять свої важелі в Європі.
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30.05.2022 17:21 Ответить
Нічого вони не бояться. Приєднання України до ЄС дає європейцям значно більше вигоди ніж "дрючьба" з кацапами. Останні як були сировинним придатком так ним і лишаться, але умови диктувати та займатися шантажом, погрозами і експортом корупції не зможуть.
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30.05.2022 17:48 Ответить
А хто ж їм буде заносити валізи з баблом, як не рашка ?
Мікрон пропонує "сохранить лицо" рашці, щоб і дешевий газ був і надалі, і комфортне життя без ускладнень і інше. Більш за все вони не хочуть змін, це ж вочевидь.
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30.05.2022 17:56 Ответить
Пішли на хрін, разом з кацапами.
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30.05.2022 17:04 Ответить
Йдіть за кораблем, посередники чортові
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30.05.2022 17:05 Ответить
Тільки не Франція, бо від мікрона вже давно несе гніллю та пліснявою, як від камамбера.
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30.05.2022 17:06 Ответить
Тогда уже аммиаком, т. е. нашатырем)
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30.05.2022 17:17 Ответить
Будемо Прованс роіські передавати.
А чого нє..
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30.05.2022 17:06 Ответить
Це теж буде південний федеральний округ.
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30.05.2022 17:09 Ответить
Да что все лезут в посредничество.О чем говорить? Восемь лет говорили.
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30.05.2022 17:10 Ответить
Насправді орки з нами ведуть війни не 8 - м років , а 308 - м років , як мінімум 😠
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30.05.2022 19:54 Ответить
сподіваюсь, не надірветесь від такого тягара
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30.05.2022 17:12 Ответить
Вы, сытые и ленивые евросоюзовцы должны быть свидетелями военных преступлений нацистской рабссеи на процессе Нюрберг-2 над рашистами. Путлер явно не доживет, как и Гитлер, но там команда человек в 300+ высшего руководства наберется для процесса.
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30.05.2022 17:13 Ответить
Так Лавров заявил что французы поддерживают нацизм.
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30.05.2022 17:14 Ответить
Часто, коли третій лізе розбороняти, то отримує "люлєй" і від одного і від іншого. Чого мікрону і бажаємо !
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30.05.2022 17:15 Ответить
З Франції та ФРН посередніки ніякі. Останні роки це довели.
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30.05.2022 17:17 Ответить
Посередниками здачі територій?
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30.05.2022 17:17 Ответить
Лучше ещё САУ Цезарь шли!!!
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30.05.2022 17:18 Ответить
ее прадед там линию Мажино часом не оборонял?
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30.05.2022 17:19 Ответить
Ви не посередники а сторона конфлікту з боку росії, ми добре пам'ятаємо мінськ
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30.05.2022 17:19 Ответить
Знову тварі французькі будуть пропонувати Україні здати Крим з Донбасом (ще с Півднєм) кацапам
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30.05.2022 17:20 Ответить
Ясно. Мирний договір де Україна за припинення вогню втрачає Донбас, забуває за Маріуполь. Росія святкує перемогу над українськими "нацистами", Франція відновлює торгівлю з Рашкою. А через декілька років кацапи прийдуть, вивчивши власні помилки, визволяти Одесу.
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30.05.2022 17:22 Ответить
Декілька це рік-два.
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30.05.2022 17:58 Ответить
озвучте переговорні стартові позиції всіх сторін, включно з посередниками.
Що означає "занять новые территории"? Це як - касапам віддати під окупацію ще якійсь інші території України?
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30.05.2022 17:26 Ответить
Интересно - с Гитлером тоже бы так искали переговоры все эти цивилизованные европейские партнёры? Или это другое?
Шок после Бучи уже прошёл и всё возвращается на круги своя?
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30.05.2022 17:26 Ответить
Когда Украина победит нам посредники не нужны будут. А сейчас утешители и спасатели литСа ***** нам тоже нах. не нужны.
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30.05.2022 17:26 Ответить
"...щоб вийти на результат, а не просто зайняти нові території..."
Тобто, про "старі території" (Крим, ОРДЛО) мови і не може бути, ці "території" російський "окончатєльно і безповоротно". А от "нові теріторії" віддавати росії "просто за так"не можна. Треба виторгувати якийсь "результат" (якісь "гарантії безпеки" чи ще там щось). Я все правильно зрозумів у намірах "найвеличнішого посередника"?
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30.05.2022 17:27 Ответить
та да.. они договорятся.. чужими территориями торговать они умеют
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30.05.2022 17:33 Ответить
"щоб вийти на результат, а не просто зайняти нові території", - сказала міністерка МЗС Франції.

8 червня 1940 року німецькі війська вийшли на береги Сени, що змусило уряд Франції залишити Париж, оголосивши його вільним містом. 14 червня вони без бою увійшли в столицю Франції, і через три дні глава уряду, що перемістився до Бордо, маршал Анрі Петен звернувся до Німеччини з проханням про перемир'я.

Тому йдіть "посередники" по курсу російського воєнного корабля і не оглядайтесь.
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30.05.2022 17:33 Ответить
Швабоіди їбані.
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30.05.2022 17:34 Ответить
Що, ділитимемо францію...?
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30.05.2022 17:35 Ответить
Макрон....ти уже за**їбав своєю жаб'ячим "решанием проблем"
***** , після ПЕРЕМОГИ над ордою, будеш записуватись на переговори...згідно черги
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30.05.2022 17:38 Ответить
таких готовых хоть пруд пруди, у ******* спросите кто там крайний
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30.05.2022 17:58 Ответить
Вже десь я про це чув. Пам'ять хороша в українців, так і без держави залишитись можна.
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30.05.2022 18:05 Ответить
Гнати вас,"лягушатники",слідом за російським кораблем ! Нах...таких помічників !
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30.05.2022 18:21 Ответить
Ще три дзвінка Макарона Тупіну. Велика справа.
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30.05.2022 18:30 Ответить
Пох і Нах..
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30.05.2022 18:32 Ответить
перегаваривайте с Марокко...
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30.05.2022 19:24 Ответить
І для того, щоб це був відкритий і серйозний діалог, щоб вийти на результат, а не просто зайняти нові території, ми будемо поряд з Україною, щоб бути посередником у таких переговорах і в тих умовах, у тому контексті, коли ці переговори ************. Наша країна готова взяти на себе таку роль посередника у відкритому діалозі, і не лише наша країна", - сказала Колонна на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою - німецько-французьске посередництво після рашистської окупації українського Криму в 2014 року , тим посередництвом,котре створило війну в Україні.що вказує на те.що їхнє посередництво підштовхувало рашиста до війни в Україні, а німецько-французьскі посередники є членососами рашиста
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30.05.2022 19:40 Ответить
Франція "склала лапки" у 1940му. Вояки іще ті!
Який, до біса, посередник!
Французи-це яскравий приклад того, як проїб*ти свою державу, маючи тотальну перевагу над ворогом!
Почитайте щоденник Кейтеля.
Коли він побачив делегацію Франції на Повторному підписанні капітуляції Німеччини, він запитав: "Як, і вони ТЕЖ нас перемогли"!?
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30.05.2022 19:57 Ответить
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30.05.2022 20:26 Ответить
 
 