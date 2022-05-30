Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге с Россией, когда это понадобится.
Об этом сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока мы видим, что ведутся очень интенсивные, ожесточенные бои, и потому о переговорах речь не идет. Но наступит такой день, когда переговоры нужно будет вести. И для того, чтобы это был открытый и серьезный диалог, чтобы выйти на результат, а не просто занять новые территории, мы будем рядом с Украиной, чтобы быть посредником в таких переговорах и в тех условиях, в том контексте, когда эти переговоры понадобятся. Наша страна готова взять на себя такую роль посредника в открытом диалоге, и не только наша страна" , - сказала Колонна на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, - глава МИД Колонна
Пожалуйста, подождите...
Мікрон пропонує "сохранить лицо" рашці, щоб і дешевий газ був і надалі, і комфортне життя без ускладнень і інше. Більш за все вони не хочуть змін, це ж вочевидь.
А чого нє..
Що означає "занять новые территории"? Це як - касапам віддати під окупацію ще якійсь інші території України?
Шок после Бучи уже прошёл и всё возвращается на круги своя?
Тобто, про "старі території" (Крим, ОРДЛО) мови і не може бути, ці "території" російський "окончатєльно і безповоротно". А от "нові теріторії" віддавати росії "просто за так"не можна. Треба виторгувати якийсь "результат" (якісь "гарантії безпеки" чи ще там щось). Я все правильно зрозумів у намірах "найвеличнішого посередника"?
8 червня 1940 року німецькі війська вийшли на береги Сени, що змусило уряд Франції залишити Париж, оголосивши його вільним містом. 14 червня вони без бою увійшли в столицю Франції, і через три дні глава уряду, що перемістився до Бордо, маршал Анрі Петен звернувся до Німеччини з проханням про перемир'я.
Тому йдіть "посередники" по курсу російського воєнного корабля і не оглядайтесь.
***** , після ПЕРЕМОГИ над ордою, будеш записуватись на переговори...згідно черги
Який, до біса, посередник!
Французи-це яскравий приклад того, як проїб*ти свою державу, маючи тотальну перевагу над ворогом!
Почитайте щоденник Кейтеля.
Коли він побачив делегацію Франції на Повторному підписанні капітуляції Німеччини, він запитав: "Як, і вони ТЕЖ нас перемогли"!?