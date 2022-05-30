Шольц о введении нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть воля к консенсусу

В Евросоюзе есть стремление достичь консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в понедельник перед началом внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть ощущение, что все конструктивно обсуждают тему... Проходят переговоры, и есть воля к консенсусу, это хорошо", - заявил Шольц.

"Все понимают, что это будет работать только в том случае, если все будут действовать сообща", - добавил он.

В апреле глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже сообщила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей и до конца года полностью прекратит импорт российской нефти. До конца лета планируетcя также отказаться от поставок угля.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго по отношению к РФ на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Габек отметил ранее в Давосе, что ожидает от республики работы по решению вопроса по эмбарго.

"Я ожидаю от всех, в частности Венгрии, работы над решением", – заявил Габек.