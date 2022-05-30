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Шольц о введении нефтяного эмбарго по отношению к РФ: Есть воля к консенсусу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нафта

В Евросоюзе есть стремление достичь консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в понедельник перед началом внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть ощущение, что все конструктивно обсуждают тему... Проходят переговоры, и есть воля к консенсусу, это хорошо", - заявил Шольц.

"Все понимают, что это будет работать только в том случае, если все будут действовать сообща", - добавил он.

В апреле глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже сообщила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей и до конца года полностью прекратит импорт российской нефти. До конца лета планируетcя также отказаться от поставок угля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ожидаю, что на этом саммите ЕС мы достигнем согласия по нефтяному эмбарго, - фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго по отношению к РФ на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Габек отметил ранее в Давосе, что ожидает от республики работы по решению вопроса по эмбарго.

"Я ожидаю от всех, в частности Венгрии, работы над решением", – заявил Габек.
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Топ комментарии
+2
Воля до консенсусу є, а самого консенсуса - нема...
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30.05.2022 17:20
+2
Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы - это убийцы нацисты, несучие кровавую пропаганду всему миру и привозящие себе технологии, чтобы лучше убивать европейцев
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30.05.2022 17:21
+2
Як в анекдоті. І сила є, і воля є!
А сили волі немає((
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30.05.2022 17:32
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Воля до консенсусу є, а самого консенсуса - нема...
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30.05.2022 17:20 Ответить
Швидше є воля до волі до консенсусу.
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30.05.2022 20:53 Ответить
Щось Шольц в останній час багато балакати став, у боневтіка навчився?
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30.05.2022 17:21 Ответить
Воля-є, ембарго- нема , прям як зі зброєю, чисто німецький прикол...
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30.05.2022 17:21 Ответить
Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы - это убийцы нацисты, несучие кровавую пропаганду всему миру и привозящие себе технологии, чтобы лучше убивать европейцев
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30.05.2022 17:21 Ответить
Консенсус є, ембарго немає. Нам те ембарго, як моркву перед віслюком виставляють.
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30.05.2022 17:23 Ответить
а на цензоре слабо сделать новость с нормальной аналитикой по венгерской нефтеперерабатывающей промышленности, с чего там кипеж вообще? ... или тут могут только могут ctrl+C/ctrl+V с твиттера арестовича, маляр, подоляка и прочих чмонь "новости" делать?
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30.05.2022 17:23 Ответить
... йди до ЛюсчОбдристовича, Маряр, Подоляка і вимагай у них. Нафіга нам тут твої жирні літери.
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30.05.2022 17:52 Ответить
Щось вони. падли європєйські. задумали. З чого це вони з макрончіком один поперед одного вискакують??
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30.05.2022 17:25 Ответить
Руками ******** відбили собі нафту до Шведта!!))
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30.05.2022 17:28 Ответить
Як в анекдоті. І сила є, і воля є!
А сили волі немає((
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30.05.2022 17:32 Ответить
У Шольца є воля? Ото насмішили!
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30.05.2022 17:45 Ответить
Порошенко создал международную коалицию против путлера, а это чмо её грохнуло. Что и следовало ожидать при таком зебиле..
Мелкое мне утешение то, что на фронте сейчас по мобилизации 7 из 10 - зелебобики и отлавливают они сейчас то, от чего они устали в 19-ом.

Я их всех так просил в апреле'19 - не меняйте мне Верховного, дайте доделать начатую работу! Втолковывал, что если по другому, то придётся им всем свои жопы подрывать и идти вслед за своим Говнокомандувачем! Не слушали, ржали, прикалывались. А теперь мои пацаны гибнут и Украина под страшным ударом. Мои выживут, у них опыт войны с 14-го, а ряды этих пусть война зачистит, меньше тупорылых буде в Неньці!
Усе буде добре!
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30.05.2022 18:04 Ответить
Трєпло цей Шольц. Як продати обладнання для 1500 танків і 2500 БТР в рашку він може, а як надати Україні озброєння в товарних кількостях на 96 день війни не чули поки. І Мікрон те саме.
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30.05.2022 18:39 Ответить
 
 