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Медведев об отказе Байдена предоставлять Украине ракеты дальнего действия: Разумное решение, иначе мы бы нанесли ответные удары
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России назвали разумным решение США не давать Украине ракетные системы, способные нанести удары по России.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России выполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше - объяснять не надо", - сказал он.
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Топ комментарии
+61 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий30.05.2022 17:28
+48 Виктор Дийнега
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+36 Vadim Izumov 8c903f2e
показать весь комментарий30.05.2022 17:40
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https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220527-bilshe-nizh-u-ssha-polshha-kupuye-blyzko-500-puskovyh-ustanovok-m142-himars/
знаютпонимают реальную ситуацию и хотят конкретно что-то сделать для страны пока (как минимум у нас) нет.
Жданов каже, що Україна проектувала ОТРК "Грім-2" для іноземного замовника і тому не мала права його виробляти для власних потреб.
Так що ні, жодних далекобійних комплексів в України не було б. Вільха-М - лише 120 км.
"Блазень" язиком поляпав, та й по тому А що пливе по Атлантиці, взад не повернеш І "навіть "Блазню" не обов"язково знать, ЩО саме там пливе, КУДИ пливе, і КОМУ пливе Йому вже перестали повідомлять серйозні речі бо у нього "язик - що у собаки - хвіст!" Саме тому він довідався ,"куди украли" півтисячі "Стугн" і батарею "Нептунів" лише тоді, коли на фронті почали масово горіть кацапські танки і коли крейсер "Москва " отримав у "бочину" два "залізних ***" !
- Куме!А Ви знаєте де саме розташований найбільший х*й України?!
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!
А на слова Мєдвєдєва не слід уваги звертать Він в Кремлі - "мєстоблюстітєль" Просто - "протиратель штанів - щоб те місце не зайняв більш дієвий, який буде "незручним" для путінського оточення (як Калінін - при Сталіні) Ну - прокинувся "сонний плюшевий ведмедик" Ну- щось пробекав - коли його поворушили Та й по тому!
Пусковые установки дали а ракеты нет, НО!, время покажет.
На амерских ракетах просто напишут ''Сапсан''
На люди він може сказати що завгодно. Може і не сказати - а доручити своїм радникам, які вже неодноразово дурили голову лаптям.
Війна же...
Зебіли такі зебіли..
Сподіваюсь ти знаєш, хто ото всьо просрав.
москаль не відкриє рота, як не зп...здить!
І це рішення - логічне ...
Навіть застаріла нуклеарна зброя - може нанести величезних втрат .
А що ще корисного може дати Раша світу , окрім дешевих ресурсів - викопних ...
Може які технології є
ти можеш тільки відсмоктати .....
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.