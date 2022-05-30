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Орбан обвинил Еврокомиссию в отсутствии согласия на введение санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.

"Мы находимся в очень сложной ситуации, по сути, из-за безответственного поведения Европейской комиссии. После Версальского консенсуса мы договорились, что Еврокомиссия не будет выдвигать дальнейшие предложения по энергетике, которые должным образом обсуждаются с государствами-членами. И теперь как гром среди ясного неба явилась идея эмбарго и санкций на нефть без ответов на вопросы, связанные с энергетической безопасностью Венгрии", - сказал Орбан.

Он добавил, что ответственность за отсутствие согласия ЕС по нефтяному эмбарго перед саммитом "должна быть и будет возложена на Европейскую комиссию".

Читайте также: Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за войны в Украине, - Орбан

"Позиция Венгрии довольно проста, потому что энергетика - это серьезный вопрос, это не детские игрушки. Поэтому сначала нам нужны решения, а потом санкции. До сих пор первые пять пакетов санкций были приняты отличным способом: сначала принимали санкции, а потом начали решать, что делать с последствиями. Но поскольку речь идет об энергетике, это рискованно, нам нужно изменить подход - сначала решение, затем санкции", - сказал венгерский премьер.

Орбан также выдвинул новые требования для поддержки Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.

Напомним, дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

Читайте также: ЕС согласовал эмбарго на нефть из РФ. Но не по трубопроводам, - Reuters

30 мая постоянные представители государств-членов ЕС снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.
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Топ комментарии
+18
Яке ж воно лайно
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30.05.2022 18:05
+18
Та виженіть те чмо з Євросоюзу, нехай приєднуються до Тайожного
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30.05.2022 18:07
+13
його треба повісити на сусідньому каштані з ******, рядом з Боневтіком
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30.05.2022 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Яке ж воно лайно
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30.05.2022 18:05 Ответить
його треба повісити на сусідньому каштані з ******, рядом з Боневтіком
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30.05.2022 18:08 Ответить
Це лайно перед виборами ввело фіксовані ціни на бензин. А тепер коли ціни почали рости йому треба зняти санкції з параші, інакше мадярський люмпен це лайно, яке смердить у владі з 2010 року, змиє в каналізацію.
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30.05.2022 18:14 Ответить
угро-руський орбан, иди *****!!
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30.05.2022 18:23 Ответить
Та виженіть те чмо з Євросоюзу, нехай приєднуються до Тайожного
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30.05.2022 18:07 Ответить
Не можна. Треба одностайність рішення...
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30.05.2022 19:23 Ответить
забули як угорців ротлювали совєти ?продалися
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30.05.2022 18:08 Ответить
"Хто всрався? Невістка!"
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30.05.2022 18:09 Ответить
ВОНО ОРБАН ТОЙ УШЛЕБОК ЦЫГАНСКИЙ ЕГО ВОЛНУЕТ БЛАГОПРИСТОЯНОЕ ЖИТИЕ ВОНЮЧИХ ЦЫГАН КОИМИ ЯВЛЯЮТСЯ Т ИПА ЭВРОПЕЙСКИЕ ВЕНГРЫ место которым вне Европы
где то там за Уралом в тундре.....
И плевать подонку на то что убивают в Украине- детей стариков женщин ... как я мечтаю о бомбежке например Будапешта часов так на 3 ковровые бомбы фугасы с напалмом фосфором вакумные и прочие .. чтобы венгры обосрались так чтобы воняло года три четыре...на всю Европу...
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30.05.2022 18:10 Ответить
воно і так воняє...
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30.05.2022 18:15 Ответить
Немає згоди?
Так треба терміново виходити з цієї організації!
ОДКБ чекає з нетерпінням!
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30.05.2022 18:12 Ответить
Орбан просто глумится над ЕС.Это как насрать под двери соседа,а потом позвонить в дверь и потебовать бумажку-жопу подтереть.Достойный ученик *****.Путлер аплодирует стоя.
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30.05.2022 18:15 Ответить
Венгры с фашистами во 2 - ю мировую и с рашистами в 3-ю мировую (((((
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30.05.2022 18:16 Ответить
Договориться остальным странам ЕС не покупать нефть у россии и Венгрии (чтобы не перепродавали) - вообще не вариант?
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30.05.2022 18:17 Ответить
Пора венгрии ВыХОДИТь з ЕвроСоюза устроить так сказать Венигрэксит , Ты кто такой Давай досвиданья. Один х от венгрии толку никакого, одни палки в колёса.
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30.05.2022 18:17 Ответить
Сморід московщини аж тхне)) Вот же шнурок путлеровский!
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30.05.2022 18:22 Ответить
Тепер розвалиться ЕС, до кукурікалися. Слабаки тонко-кишечні.
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30.05.2022 18:25 Ответить
Вони точно не розваляться, а нам складніше
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30.05.2022 18:32 Ответить
Московитська школа: звинуватити опонента у своїхож гріхах.
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30.05.2022 18:28 Ответить
Запитати того довбаного прем'єра, коли його рідних окупанти будуть вирізати, він це теж сприйматиме "дитячою забавкою"?
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30.05.2022 18:28 Ответить
Не будуть. Коли до мадьяра хантимансі у хату зайде, той скаже "миже своїлюді".
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30.05.2022 18:32 Ответить
"Таке мале, а таке гімнисте."

(це я про весь мадьярорсцаґ під керуванням "фідеса", якщо що)
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30.05.2022 18:31 Ответить
Угорці - псевдоєвропейці. Вони вихідці
з Уралу. Це зафіксовано в будь-яких
джерелах. Хоч в писемних: арабських,
європейських, русьських, угорських.
Хоч у назві київського урочища.
Це предки угорців предали Європу
під час Османської навали. Дух
росії не вивітрити. Ординцям нема
місця в Європі.
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30.05.2022 18:31 Ответить
Тепер зрозуміло, чому їхня мова не має нічого спільного ані з Романо-германською групою, ані із словʼянськими мовами - якісь натяки на фінську, але де фіни На Закарпатті їхназивають «хуралі», що безпосередньо вказує на Урал.
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30.05.2022 19:12 Ответить
З усіх натяків на фінську -- 20 відмінків (у фінській 15), відсутність роду й майбутнього часу.

Мова без роду і майбутнього. Just think about it.
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30.05.2022 19:40 Ответить
Настав час перекривати нафтопровод Дружба.
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30.05.2022 18:33 Ответить
Венгрия - просто красавцы. **** Евросоюз, ****** бабки и навязывают свои условия. А терпилы в ЕС весело заглатывают дерьмо, которым их кормит Орбан и весь венгерский народ. Браво. А вот только один вопрос терпилам: "А выкинуть Венгрию из ЕС не пробовали?" Не благодарите.
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30.05.2022 18:33 Ответить
Дрібний гадьониш. Невже Європа потерпає без Угорщини? Женіть цю смердючу потвору швидче на..., бо воно не дасть працювати ніколи, буде весь час колотити. Щодо Угорщини та НАТО, то це взагалі цирк
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30.05.2022 18:40 Ответить
Цікаво а яким шляхом потрапляє нафта в Угорщину???
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30.05.2022 19:20 Ответить
нафтопроводом "Дружба", який йде з касапії на бульбостан і далі на Рівненську область та на Закарпаття...
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30.05.2022 20:29 Ответить
ну і мозгоправки же в чиновників Євросоюзу з цим фідесом... Я думаю, в них голова обертом йде.
До речі, навряд чи в ЄС горять бажанням мати таку ж мозгоправку з українськими зеленими слугами уродів і з 73/43%зебілами... На словах будуть говорити що завгодно - аде тут їм може той же орбан підсобити, і тут на нього управи ніхто не шукатиме...
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30.05.2022 20:27 Ответить
кто то даст ему все таки по хлебалу или мне на билет копить?
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30.05.2022 20:49 Ответить
Думаю, що любов орбана до раши міцно так підігріта кругленькою сумою "вічно зелених". Аж на стільки, що він готовий свою країну в багно загнати, аби від годівниці не відлучили..
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30.05.2022 20:54 Ответить
Мадяри у всі часи і віки були і залишаються продажними сикунами у всіх подіях, війнах, баталіях і стосовно усіх (не тільки України) своїх сусідів без виключення.
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30.05.2022 21:27 Ответить
Против этого утырка надо возбудить дело о поддержке мирового терроризма. И следить за расходами так, чтобы он лишний раз не мог даже кофе попить. Меркель-2.0.
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30.05.2022 22:56 Ответить
 
 