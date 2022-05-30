Орбан обвинил Еврокомиссию в отсутствии согласия на введение санкций против РФ
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.
"Мы находимся в очень сложной ситуации, по сути, из-за безответственного поведения Европейской комиссии. После Версальского консенсуса мы договорились, что Еврокомиссия не будет выдвигать дальнейшие предложения по энергетике, которые должным образом обсуждаются с государствами-членами. И теперь как гром среди ясного неба явилась идея эмбарго и санкций на нефть без ответов на вопросы, связанные с энергетической безопасностью Венгрии", - сказал Орбан.
Он добавил, что ответственность за отсутствие согласия ЕС по нефтяному эмбарго перед саммитом "должна быть и будет возложена на Европейскую комиссию".
"Позиция Венгрии довольно проста, потому что энергетика - это серьезный вопрос, это не детские игрушки. Поэтому сначала нам нужны решения, а потом санкции. До сих пор первые пять пакетов санкций были приняты отличным способом: сначала принимали санкции, а потом начали решать, что делать с последствиями. Но поскольку речь идет об энергетике, это рискованно, нам нужно изменить подход - сначала решение, затем санкции", - сказал венгерский премьер.
Орбан также выдвинул новые требования для поддержки Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.
Напомним, дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.
В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.
30 мая постоянные представители государств-членов ЕС снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.
Пожалуйста, подождите...
где то там за Уралом в тундре.....
И плевать подонку на то что убивают в Украине- детей стариков женщин ... как я мечтаю о бомбежке например Будапешта часов так на 3 ковровые бомбы фугасы с напалмом фосфором вакумные и прочие .. чтобы венгры обосрались так чтобы воняло года три четыре...на всю Европу...
Так треба терміново виходити з цієї організації!
ОДКБ чекає з нетерпінням!
(це я про весь мадьярорсцаґ під керуванням "фідеса", якщо що)
з Уралу. Це зафіксовано в будь-яких
джерелах. Хоч в писемних: арабських,
європейських, русьських, угорських.
Хоч у назві київського урочища.
Це предки угорців предали Європу
під час Османської навали. Дух
росії не вивітрити. Ординцям нема
місця в Європі.
Мова без роду і майбутнього. Just think about it.
До речі, навряд чи в ЄС горять бажанням мати таку ж мозгоправку з українськими зеленими слугами уродів і з 73/43%зебілами... На словах будуть говорити що завгодно - аде тут їм може той же орбан підсобити, і тут на нього управи ніхто не шукатиме...