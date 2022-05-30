Орбан обвинил Еврокомиссию в отсутствии согласия на введение санкций против РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС.

"Мы находимся в очень сложной ситуации, по сути, из-за безответственного поведения Европейской комиссии. После Версальского консенсуса мы договорились, что Еврокомиссия не будет выдвигать дальнейшие предложения по энергетике, которые должным образом обсуждаются с государствами-членами. И теперь как гром среди ясного неба явилась идея эмбарго и санкций на нефть без ответов на вопросы, связанные с энергетической безопасностью Венгрии", - сказал Орбан.

Он добавил, что ответственность за отсутствие согласия ЕС по нефтяному эмбарго перед саммитом "должна быть и будет возложена на Европейскую комиссию".

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"Позиция Венгрии довольно проста, потому что энергетика - это серьезный вопрос, это не детские игрушки. Поэтому сначала нам нужны решения, а потом санкции. До сих пор первые пять пакетов санкций были приняты отличным способом: сначала принимали санкции, а потом начали решать, что делать с последствиями. Но поскольку речь идет об энергетике, это рискованно, нам нужно изменить подход - сначала решение, затем санкции", - сказал венгерский премьер.

Орбан также выдвинул новые требования для поддержки Венгрией нефтяного эмбарго в отношении России.

Напомним, дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

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30 мая постоянные представители государств-членов ЕС снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.