Нидерланды не будут платить России за газ в рублях: Снабжение прекратится 31 мая
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Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" по новой системе оплаты российского газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует очень много финансовых и операционных рисков, связанных с необходимым вариантом оплаты.
"В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - добавил трейдер.
Прекращение снабжения означает, что с этого момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверена GasTerra, она сможет безболезненно получить у других поставщиков.
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Це було б прикольно...
Але це тролінг 13-го рівня. В голандців з цим туговато.