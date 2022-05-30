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Новости За рубежом
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Газ (10095) Газпром (3166) Нидерланды (1384) рубль (910)

Нидерланды не будут платить России за газ в рублях: Снабжение прекратится 31 мая

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ

Газовый трейдер из Нидерландов GasTerra принял решение не выполнять требования "Газпрома" по новой системе оплаты российского газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует очень много финансовых и операционных рисков, связанных с необходимым вариантом оплаты.

"В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - добавил трейдер.

Прекращение снабжения означает, что с этого момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. Этот объем, уверена GasTerra, она сможет безболезненно получить у других поставщиков.

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Топ комментарии
+8
З європейського ринку легко пійти,а ось спробуйте потім повернутися.Російський газ за російським кораблем!
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30.05.2022 18:16
+6
Аххахаха!!! Кацапи вимикають Нідерландам газ, а потім будуть судитися в гаазькіх судах, де буде сидити дещо роздратований нідерландський суддя .
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30.05.2022 18:11
+5
Сосите кацапи
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30.05.2022 18:11
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Ой.
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30.05.2022 18:09 Ответить
Кацапе, те що ти в черговий раз обісрався нікому не цікаво
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30.05.2022 18:23 Ответить
Аххахаха!!! Кацапи вимикають Нідерландам газ, а потім будуть судитися в гаазькіх судах, де буде сидити дещо роздратований нідерландський суддя .
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30.05.2022 18:11 Ответить
Визнає Нюрнбергський.
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30.05.2022 18:18 Ответить
Сосите кацапи
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30.05.2022 18:11 Ответить
А могли б запропонувати рашці платити у гульденах, які залишились у сховищах нацбанку Нідерландів після вступу країни в зону євро.
Це було б прикольно...
Але це тролінг 13-го рівня. В голандців з цим туговато.
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30.05.2022 18:12 Ответить
З європейського ринку легко пійти,а ось спробуйте потім повернутися.Російський газ за російським кораблем!
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30.05.2022 18:16 Ответить
Ми ж не німці )))))
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30.05.2022 18:26 Ответить
Норм! Голландці багатенько газу купували в мокшан... Але зараз перейдуть дуже швидко на зжижений і забудуть про рашистів
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30.05.2022 18:38 Ответить
Московія - не тільки недодержава-терорист але й шантажист-невдаха та ненадійний постачальник.. джек-пот для лохів
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30.05.2022 18:42 Ответить
Оце браві хлопці. А німці, французи, італійці казали що так не робитимуть і зробили, а от у голандців, фінів, датчан, поляків, болгар і прибалтів є воля.
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30.05.2022 18:52 Ответить
 
 