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Макрон подтвердил гибель журналиста Леклерка-Имхоффа при обстреле гуманитарного автобуса на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

імхофф,леклерк,фредерік

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил сообщение о том, что в районе Северодонецка погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Фредерик Леклерк-Имхофф уехал в Украину, чтобы показывать миру реалии войны. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с бежавшими от российской бомбардировки", - написал Макрон.

Он также выразил соболезнования близким, родным и коллегам Фредерика Леклерка-Имхоффа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три месяца войны россияне убили в Украине 29 журналистов. ИНФОГРАФИКА

"Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – резюмировал Макрон.

Напомним, 30 мая глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о гибели журналиста французского телеканала BFMTV. Он также обнародовал пресс-карту медийщика.
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Топ комментарии
+17
А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
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30.05.2022 18:37
+13
Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
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30.05.2022 18:35
+13
Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
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30.05.2022 18:44
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А подальші дії які?
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30.05.2022 18:30 Ответить
Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
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30.05.2022 18:44 Ответить
А ще нехай Мікрон віддасть рашці "дискусійні території" Лазуревого берега та Крушавеля - там багато русскоговорящіх.
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30.05.2022 21:41 Ответить
Ну пусть лягушатник ,звонит путину и ждёт соболезнований ,мудило французское этот макрон
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30.05.2022 18:34 Ответить
Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
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30.05.2022 18:35 Ответить
Зателефонував та ще й вибачався.
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30.05.2022 18:37 Ответить
А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
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30.05.2022 18:37 Ответить
Він скоро путлєру Корсику подарує, буде база під срєдізємнаморскій флот.
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30.05.2022 18:47 Ответить
Ще не сказали що то азов?
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30.05.2022 18:38 Ответить
Або Марков
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30.05.2022 20:11 Ответить
Ну, і що далі? У нас кожен день гинуть військовослужбовці, а вони хіба не такі самі люди, як журналісти? Не бачу ніяких преференцій у цьому випадку. Говоріть про війну і винного у цій агресії, а не дифіренціюйте на військових, журналістів, жінок, дітей. ВІЙНА, курві, ВІЙНА! Снаряд рве кожного, без огляду будь на що. Доповідаю письмово для усвідомлення.
А як ти вважаєш, що журналіст, волонтер - щось особливе і відокремлене від життя, то покажи своє посвідчення снаряду, який летить у тебе! Побачиш чи омине..
P.S. Набачився таких безбашених довбнів і їх тупорылых редакторів ще у 14-му..
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30.05.2022 18:49 Ответить
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30.05.2022 19:05 Ответить
Пусть поедет до ***** , задаст вопрос а на Куя ? И тут же переход к ********. Вот как то так.
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30.05.2022 19:10 Ответить
Хай тепер французи "риють носом землю" і шукають "російського аналога Марківа" який особисто стріляв по журналісту І влаштовують суд
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30.05.2022 19:32 Ответить
Вот Франция и передает очередную партию Цезарей. Журналисту-Царствие Небесное, как и тысячам погибшим от рук российско-фашистских захватчиков.
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30.05.2022 19:41 Ответить
Сильная озабоченность была или на пол шишечки?
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30.05.2022 20:22 Ответить
R.I.P.
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30.05.2022 20:30 Ответить
Подзвони уйобок своєму дружбану путлеру!!!
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30.05.2022 21:36 Ответить
 
 