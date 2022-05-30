Макрон подтвердил гибель журналиста Леклерка-Имхоффа при обстреле гуманитарного автобуса на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил сообщение о том, что в районе Северодонецка погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Фредерик Леклерк-Имхофф уехал в Украину, чтобы показывать миру реалии войны. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с бежавшими от российской бомбардировки", - написал Макрон.

Он также выразил соболезнования близким, родным и коллегам Фредерика Леклерка-Имхоффа.

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"Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – резюмировал Макрон.

Напомним, 30 мая глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о гибели журналиста французского телеканала BFMTV. Он также обнародовал пресс-карту медийщика.