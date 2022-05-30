Макрон подтвердил гибель журналиста Леклерка-Имхоффа при обстреле гуманитарного автобуса на Донбассе
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Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил сообщение о том, что в районе Северодонецка погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Фредерик Леклерк-Имхофф уехал в Украину, чтобы показывать миру реалии войны. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с бежавшими от российской бомбардировки", - написал Макрон.
Он также выразил соболезнования близким, родным и коллегам Фредерика Леклерка-Имхоффа.
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"Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – резюмировал Макрон.
Напомним, 30 мая глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил о гибели журналиста французского телеканала BFMTV. Он также обнародовал пресс-карту медийщика.
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А як ти вважаєш, що журналіст, волонтер - щось особливе і відокремлене від життя, то покажи своє посвідчення снаряду, який летить у тебе! Побачиш чи омине..
P.S. Набачився таких безбашених довбнів і їх тупорылых редакторів ще у 14-му..