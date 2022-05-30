"Слуга народа" Потураев предлагает запретить в Украине песни и музыку исполнителей из РФ
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Группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Никитой Потураевым предлагают запретить публичное исполнение музыки из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Нардепы предложили запретить на территории Украины публичное исполнение, показы, демонстрации и публичные оповещения с использованием фонограмм, видеопрограмм и музыкальных клипов, в которых граждане РФ исполняют песни с текстом. Этот запрет не будет касаться певцов из РФ, осуждающих агрессию России против Украины.
Делается это "чтобы поддержать национальный музыкальный продукт нашей страны".
Топ комментарии
+45 sasha lendel
показать весь комментарий30.05.2022 18:44
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+37 Danger Zone
показать весь комментарий30.05.2022 18:48
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Пожалуйста, подождите...
давно пора вишвирнуи цю секту-агентуру руZZкого міра за поребрик!!
Вони колись мніпулювали, намагаючись узакотити мокшанський? Ні.
"Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык"
Депутаты-дурогоны, помните : с вас спросят, каждому приедъявят, не сомневайтесь!
Надо все силы бросить на интеграцию Украины в западную англоязычную культуру.
Тогда без всяких ограничений украинцы потеряют интерес к русскому.
Культурознавці притомні в Європі на сполох б"ють - національні культури народів Європи все більше "англізуються" і пісенна творчість рідними мовами тих же норвежців, датчан чи голландців "сповзає" в область "фольклору"
Школьники все равно захотят большего. Пусть лучше это будет английский, чем русский.
Одним украинским не обойтись если мы хотим быстро уйти от русского мира.
Тому треба ізолювать не саму мову, а її носіїв, що несуть ворожі Україні та українцям наративи
Яка різниця що тебе вб'є - ворожий автомат чи ізик.
Німці не розповідали, що поляки - це їхні брати і що в них спільна історія.
Просто висунули територіальні претензії, створили провокацію і напали.
А кацапи, якраз будують свою ідеологію на тому, що розмовляють, виключно російською росіяни і захоплення нашої країни, це визволення цих "росіян".
Не буду сперечатися про прогресивних російських співаків з ще серисеру ...
Усім прослухати нову російсько-української війни :
Послушай, мама, это Украина (2022)
А Потап, НК, Лобода и Ани Лорак - это исполнители из Украины. Смотрите не перепутайте!
Хотя вроде как предложение правильное - об исключениях в законе говорится.
Ну а Оксимирон тоже не условный.
Да, до 24.02.22 он не лез в большую политику, но 24.02.22 он четко высказал свою позицию, отменил свои концерты в рашке и поехал с туром по Европе в поддержку Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=Yg2-us3SNog
Кстати, деньги с концертов он тоже перечислял на помощь беженцам из Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=k-foOBNgEWc
Вроде как с Окси тоже все однозначно. Никаких двусмысленностей в его позиции нет.
Щойно з'явилась змога особисто обирати.
"Вот кто-то с горочки..."
В САДУ ОСІННІМ" - УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНС (ХIХ ст.)
УЖЕ ВОНЮЧАЯ ВЕНГРИЯ,ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ В ФАШИЗМЕ,МЫ ЯКОБЫ ЧУТЬ ЛИ КНИГИ ИЗ РАШИ НЕ ПАЛИМ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ,ЧТО БЫ В США,ЗАПРЕТИЛИ ЧЬИ НИБУДЬ ПЕСНИ?
КАКОЙ ЕС? УКРАИНЕ РАНО ТУДА ЕЩЕ.СОВКОВ МНОГО
вам шо там більш нічим займатись віна йде,йолопи.
Ригі змінили назву і все!
Кацапську музику так само заборонятимете?
Я б краще заборонив дебілам голосувати.
Тоді у слуг та ригів, точно б шансів не було.
Пропоную ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ЗАЙМАТИ ВИБОРНІ ТА ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ УСІМ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПРЯМІ РОДИННІ ЗВ'ЯЗКИ З МЕШКАНЦЯМИ І ВИХІДЦЯМИ З РАШИСТСЬКОЇ ОРДИ, А ТАКОЖ ЯКІ МАЛИ АБО Ж МАЮТЬ БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ З РАШИСТСЬКОЮ ОРДОЮ!