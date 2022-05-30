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ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области, в рядах оккупантов панические настроения, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники освободили село Николаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Не вірю своїм очам. ЗСУ успішно наступає на другу армію світу і без всякого ленд лізу. І де наступає? На відкритій місцевості у місцях де рашисти нарили 3 лінії оборони.
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30.05.2022 18:54
+45
Пи@дуйте , кляті орки , батерфляєм на кацапію , так як ми вас тут ВСІХ
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
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30.05.2022 18:59
+38
Вірю ЗСУ. Вірю в Перемогу.

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30.05.2022 19:09
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Не забудь свої "логічні" висновки розповісти друзям і знайомим. Так брехня і поширюється. А нічого, що в Херсонській обл шість сіл Миколаївка? В Харківській, до прикладу, аж 16. Навчіться вже думати головою, перш ніж писати
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30.05.2022 19:37 Ответить
На Дніпрі одна Миколаїнка,подивіться карту. Жодна інша не стане причиною паніки у нелюдей. А взагалі праві.
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31.05.2022 00:20 Ответить
ну что можно сказать под вечер хоть есть же новости дающие надежду на мир и окончание войны.. понмиаю конец ее еще не виден хотя кто знает как и что и с какой быстротой будет продвигатся...
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30.05.2022 18:54 Ответить
У врага нет мотивации, все может окончиться достаточно неожиданно, например осознанием того, что старого козла нужно забивать.
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30.05.2022 19:12 Ответить
Я б не став мріять про таке, враховуючи що там таких козлів десь в районі 140 млн. плюс афігєнні "патріоти" парашки, які в три горла панни олександри грей сосуть ресурси західних країн, але ну дуууже ******* парашу, принаймні медійно...

Легкого шляху не буде, тільки палаючий кре-мль, тільки знищення парашної ********* може гарантувати звільнення вільного світу від людиноподібних істот-орків...
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30.05.2022 20:27 Ответить
На счет миллионов козлов на раиссии я с Вами согласен, но количество в 140 млн лишнехромосомных сильно преувеличено. Это из серии анало-говнет, 2-я армия в мире, импортозамещение и 1доллар=75 "деревянных" кацапов нет и 100 миллионов и сокращение идет до -1,8 миллиона в год.
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30.05.2022 21:52 Ответить
Вони патріоти тіки на дивані 🤡!
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31.05.2022 01:50 Ответить
Дело в том что русский бунт он бессмысленный, поэтому огромное количество козлов традиционно хотят обмухлевать главкозла.
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27.07.2022 09:14 Ответить
Не вірю своїм очам. ЗСУ успішно наступає на другу армію світу і без всякого ленд лізу. І де наступає? На відкритій місцевості у місцях де рашисти нарили 3 лінії оборони.
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30.05.2022 18:54 Ответить
так дома говорят и кустик помогает.. не то что степи Приазовья...
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30.05.2022 18:55 Ответить
Але водночас втрачаємо Сєвєродонецьк
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30.05.2022 22:26 Ответить
Кто вам такое сказал?
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31.05.2022 00:02 Ответить
Пи@дуйте , кляті орки , батерфляєм на кацапію , так як ми вас тут ВСІХ
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
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30.05.2022 18:59 Ответить
Нашел только Николаевку возле Новой Каховки и в Геническом районе, других Гугл не знает. А те 2 сотни км от нас
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30.05.2022 19:04 Ответить
Миколаївка біля Каховки. Херсонська область.
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30.05.2022 19:09 Ответить
Та ну, это бред, там 70 км от наших передовых позиций
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30.05.2022 19:12 Ответить
Ні, це не вона. Там все окуповане і наші б ніяк не дістали до неї. Ця вище по карті майже на межі з Дніпропетровською обл
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30.05.2022 19:35 Ответить
Миколаївка (Високопільська селищна громада) скоріш за все, говориться про цю
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30.05.2022 19:27 Ответить
Точно. Це тут.
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30.05.2022 19:50 Ответить
Користуйтеся)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Тут всі можливі Миколаївки України
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30.05.2022 19:39 Ответить
ага по Херсонській області 6 Миколаєвок))
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30.05.2022 19:47 Ответить
Ніхто не може все знати і вікіпедія теж. Мій пес, Мурза, навіть не підозріває, що існує Нью-Йорк.
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30.05.2022 20:34 Ответить
а че эта николаевка на гуглмапе не бьется?верне бьется,но одна глубоко в тылу наших войск,а вторая в районе вел.лепетихи
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30.05.2022 19:04 Ответить
Так виходить що це вона. Миколаївок є багато але стосовно Херсонської області це вона. В Донецькій обл. декілька Миколаївок
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30.05.2022 19:17 Ответить
Що? Миколаївка недалеко від нової каховки на правому березі
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30.05.2022 19:05 Ответить
Так Миколаївка це по ту сторону Дніпра. Згідно карт ця сторона під орками.....Це значно нижче Енергодара.
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30.05.2022 19:07 Ответить
а она была под окупацией!?
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30.05.2022 19:41 Ответить
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30.05.2022 19:22 Ответить
Видали це фото. Це зовсім не та Миколаївка. Не дезінформуй людей, будь ласка. Хтось може зрадіти даремно. Не роби цього.
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30.05.2022 19:41 Ответить
Це інша Миколаєвка нажаль... Звільнили Миколаєвку на Криворізькому напрямку
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30.05.2022 20:50 Ответить
Це не та Миколаївка, шо поруч з Новою Каховкою?
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30.05.2022 19:09 Ответить
Вірю ЗСУ. Вірю в Перемогу.

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30.05.2022 19:09 Ответить
Миколаївка біля Високопілля, нижче Кривого рогу
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30.05.2022 19:15 Ответить
На північ від Іванівки, на Криворізькому фронті, є село Миколаївка. Гугл його вперто не бачить.

Правда, і на liveuamap, і на Deepstatemap, воно була позначена як наше...
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30.05.2022 19:17 Ответить
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30.05.2022 19:17 Ответить
Це біля АРХАНГЕЛЬСЬКОГО. В області 2 Миколаївки...
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30.05.2022 19:18 Ответить
по любому контрнаступ на Херсонщині це суттєве відволікання сил ворога на Донецькому напрямку
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30.05.2022 19:18 Ответить
Від Брускинського до Дніпра по прямій- 30-35 км.

Наша арта мала б прострілювати звідти всі дороги. Криворізькому фронту можна зробити дуже боляче, якщо сил і снарядів вистачить......
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30.05.2022 19:23 Ответить
Да уж... Расползлось этих тварей по нашей территории..
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30.05.2022 19:20 Ответить
З чого такий висновок?
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30.05.2022 19:47 Ответить
Судя по карте она и не была в оккупации. Странно всё это.

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30.05.2022 19:25 Ответить
По картам liveuamap она была в серой зоне.
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30.05.2022 19:32 Ответить
По картам liveuamap серая зона - зона освобождённая от оккупантов.
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30.05.2022 19:42 Ответить
Хотів зрозуміти де саме це село. Виявилося, що в Херсонській області аж 6 Миколаївок!
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30.05.2022 19:28 Ответить
А есть еще Николаевка на западном побережье Крыма (два раза там отдыхали, еще во времена СССР). Надеюсь, и ее скоро освободят.
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30.05.2022 19:33 Ответить
https://www.google.com/maps/place/Mykolaivka,+Kherson+Oblast,+74020/@47.4660348,33.2446435,10.15z/data=!4m5!3m4!1s0x40c4c9b3739516d5:0x6d63f4983897618c!8m2!3d47.4946686!4d33.3903831

Це селище на межі Дніпропетровської та Херсонської області, до Каховки на жаль пробитися на даний момент нереально
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30.05.2022 19:36 Ответить
40 км від фронту до Берислава.

Вже не так далеко, якщо вдасться на лівому березі Інгульця закріпитися
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30.05.2022 19:48 Ответить
поздравляю всех УКРАИНЦЕВ с небольшой но существенной победой! так держать!смерть кацапско фашистским захватчикам!
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30.05.2022 19:57 Ответить
КАКИЕ МОЛОДЦЫ,15 КМ ОТНОВОЙ КАХОВКИ. ОРКИ ******** ТИКАЙТЕ МОСТЫ ВЗОРУТ ,ОКАЖЕТЕСЬ В ОКРУЖЕНИИ.
А В ХЕРСОНЕ ЕСТЬ КОГО ПИЗ..ТЬ.ЖИТЕЛЯМ НАДО ДАТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТОГДА В ДРУГИХ ГОРОДАХ БУДУТ ЗНАТЬ ЧТО ИХ ЖДЕТ
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30.05.2022 20:01 Ответить
Смерть кацапам!
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30.05.2022 20:17 Ответить
Це Миколаївка, яка біля р. Дніпро, чи яка?
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30.05.2022 20:23 Ответить
НИКОЛАЕВКА ТА ЧТО ВОЗЛЕ ВЫСОКОПОЛЬЯ ПОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ....
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30.05.2022 20:38 Ответить
Таке важливе село, що ніхто на карті знайти не може, але вже у кацапів "панічні настрої" поперли...
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30.05.2022 20:57 Ответить
Вчера наши ударили в направлении Новой Каховки чтоб отрезать выше криворожскую группировку, поэтому по нормальной логике это должна быть именно та Николаевка что 15км от Новой Каховки (если орки кипишуют) а не та что хрен знает где и не на всех картах
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30.05.2022 21:14 Ответить
Якщо ще 1-2 дні тому настпуали на Кривий Ріг, то це скоріше саме північніша Миколаївка.
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30.05.2022 22:06 Ответить
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:16 Ответить
Це не в тему,але розповсюджую цей матеріал по всім можливим ресурсам і прошу адекватних українців підписати цю петицію.Потрібно ще трохи менше пововини підписів.Можливі труднощі з підписом,швидше за все якийсь хакер від Новинського блокує цей процес. https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124?fbclid=IwAR3WQompOcya3W9pE8Ks7OK1SmpmMPLU4vbSSIPvfEc4MA_JfUu9nVO7OrM
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30.05.2022 21:19 Ответить
відсувають москалів від Крвого Року, роідини нашего Z (точніше Z, V, O)
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30.05.2022 22:03 Ответить
Дивно, але я вперше чую що ця Миколаївка біля Кривого Рогу була окупована. І на карті не було позначено. Я вже було зрадів що звільнили ту, що в Бериславському районі.
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30.05.2022 23:57 Ответить
І бєтонірованиє сооружєнія кацапів не спасають
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31.05.2022 01:16 Ответить
Одним словом, кацапи підараси
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31.05.2022 02:55 Ответить
Вроде по всем картам, Николаевка последнее время была наша. Печально, что уже почти половина Севередонецка под орками, они месяц не могли его захватить, а последние два дня быстро промяли нашу оборону.
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31.05.2022 05:58 Ответить
так цим коцапам і треба. шоб трєпєтали від ужаса
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31.05.2022 08:33 Ответить
 
 