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ВСУ освободили Николаевку в Херсонской области, в рядах оккупантов панические настроения, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили село Николаевку Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий30.05.2022 19:09
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Пожалуйста, подождите...
Легкого шляху не буде, тільки палаючий кре-мль, тільки знищення парашної ********* може гарантувати звільнення вільного світу від людиноподібних істот-орків...
прикопаємо !!
Це наша земля , а за зазіхання на чуже , отримаєте на горіхи 😠
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Тут всі можливі Миколаївки України
Правда, і на liveuamap, і на Deepstatemap, воно була позначена як наше...
Наша арта мала б прострілювати звідти всі дороги. Криворізькому фронту можна зробити дуже боляче, якщо сил і снарядів вистачить......
Це селище на межі Дніпропетровської та Херсонської області, до Каховки на жаль пробитися на даний момент нереально
Вже не так далеко, якщо вдасться на лівому березі Інгульця закріпитися
А В ХЕРСОНЕ ЕСТЬ КОГО ПИЗ..ТЬ.ЖИТЕЛЯМ НАДО ДАТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ,ТОГДА В ДРУГИХ ГОРОДАХ БУДУТ ЗНАТЬ ЧТО ИХ ЖДЕТ