Политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата можно принять за день, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что решение о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС является политическим и может быть принято за день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом премьер-министр Латвии заявил перед саммитом ЕС.

"Европа должна открывать свои двери. Кандидатский статус – это сугубо политическое решение, которое может быть принято за один день. Поэтому сейчас важно, чтобы мы приняли это решение – для Украины и других стран, которые хотят пополнить европейскую демократическую семью государств, которые хотят жить согласно верховенству права, а не праву силы", - отметил Кариньш.

Латвийский премьер также выразил убеждение, что для того чтобы в Европе воцарился крепкий мир, "Россия должна проиграть войну в Украине, а Украина должна победить".

"И мы можем помочь в этом двумя способами: первый – военным путем, помогая Украине обороняться, а второй – изолируя российскую экономику (путем санкций)", – добавил он.

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