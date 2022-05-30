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Новости За рубежом
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Латвия (1150) членство в ЕС (775)

Политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата можно принять за день, - премьер Латвии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что решение о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС является политическим и может быть принято за день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом премьер-министр Латвии заявил перед саммитом ЕС.

"Европа должна открывать свои двери. Кандидатский статус – это сугубо политическое решение, которое может быть принято за один день. Поэтому сейчас важно, чтобы мы приняли это решение – для Украины и других стран, которые хотят пополнить европейскую демократическую семью государств, которые хотят жить согласно верховенству права, а не праву силы", - отметил Кариньш.

Латвийский премьер также выразил убеждение, что для того чтобы в Европе воцарился крепкий мир, "Россия должна проиграть войну в Украине, а Украина должна победить".

"И мы можем помочь в этом двумя способами: первый – военным путем, помогая Украине обороняться, а второй – изолируя российскую экономику (путем санкций)", – добавил он.

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30.05.2022 19:34 Ответить
Статус не знищит кремлівських гнид та корумпованих гельмінтів!!!)))
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30.05.2022 19:41 Ответить
"на Тобі Боже ,що і накуй не гоже "
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30.05.2022 19:42 Ответить
Україні потрібна дегнидизація,негайно,поки ще за що боротися!!)))
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30.05.2022 19:44 Ответить
після зашкварів з переслідування продержавницької опозиції України будь-який статус нашої держави в ЄС в тій чи іншій мірі (в залежності від оного) відкладається, від одного дня аж до зміни керівництва держави як на Банковій так і на Грушевського.
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30.05.2022 19:53 Ответить
 
 