В Киеве с 1 июня возобновят работу 34 коммунальных и 14 частных детсадов, - Кличко

Часть детских садов возобновит работу с 1 июня в украинской столице.

Как информирует Цензр.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сначала малышей будут принимать 34 коммунальных садика в разных районах города. Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем", – написал Кличко.

По его словам, основанием для принятия ребенка в садик будет "справка от обоих родителей о том, что они работают".

Мэр отметил, что возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия.

"Также готовы к возобновлению работы 14 частных детсадов Киева", - написал Кличко.

К сообщению прикреплен полный перечень детсадов, которые возобновят работу с 1 июня: по 6 – в Голосеевском и Соломенском, 5 – в Шевченковском, 4 – в Днепровском, по 3 – в Оболонском, Подольском и Святошинском, 2 – в Дарницком и по 1 – в Деснянском и Печерском районах Киева.

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