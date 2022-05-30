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Стойкость народа Украины напоминает нам не воспринимать свободу и демократию как данность, - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

30 мая в Соединенных Штатах отмечают День памяти. В этот день американцы чтят память военнослужащих, погибших в войнах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

В своем обращении к войску в этот день, глава Пентагона Ллойд Остин почтил память "храбрых американцев, потерявших свои жизни, защищая страну, которую любили" и также упомянул об Украине.

"С момента неспровоцированного вторжения России в Украину мир вновь видит силу обычных граждан и военных в сопротивлении агрессии и тирании", - указал Остин. Он выразил надежду, что вдохновляющее "сопротивление народа Украины напоминает нам никогда не воспринимать свободу и демократию как данность".

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В сообщении по случаю Дня памяти посольство США в Украине также упомянуло "храбрость и жертвенность украинских героев, погибших, защищая свою страну".

Посольство разместило фото атташе по обороне Посольства США в Украине Бриттани Стюарт, сделанное возле Мемориала героям Небесной сотни в Киеве на День защитников Украины 2021 года.

Соединенные Штаты отмечают День памяти с 1868 года, после Гражданской войны. В этот день на Арлингтонском кладбище и многих других кладбищах у могил военных устанавливаются государственные флаги. Сегодня президент США Джо Байден примет участие в церемонии возложения цветов на Арлингтонском кладбище.
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Ще би зброю дали.
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30.05.2022 19:52 Ответить
Коли все ж буде якась більш чітка інфа про рзсв? Те що сказав Байден можна розуміти по різному.
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30.05.2022 19:54 Ответить
kogda kacapy nachnut lovitj rakety rukami - togda im sprosish
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30.05.2022 19:56 Ответить
Те що Байден сказав - це політика або навіть легенький політичний троллінг кацапів)
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30.05.2022 20:03 Ответить
РСЗВ можна купить в кожному воєнторзі.Наприклад- в британському.
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30.05.2022 20:06 Ответить
mogli by i Tomahawk(i) podkinutj - shtob podkrepitj taku zajavu !
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30.05.2022 19:54 Ответить
Если чесно то рабZeя давно СкреПОНОСом болеет...
Байден правильно сделал...Дефолт на рабZZee 22 июня...Министр финансов USA вже підписала документ...
Конфіскація майна кремлівського майна по усьому Світу...
Хрюкайте далі....быдляки Мавзолейные...
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30.05.2022 20:15 Ответить
ПЕтицій РОзумного Зміста Більше потрібно ,,, правилене РІшення!!! кацапи вбивають,грабують та знищують ВСЕ Українське , а Влада Соплі- ЖУЄ, де РЕзультат що вони ходять на роботу у Верх. Раду ???де робота МІністерств??? Ви зверніть Увагу скільки ПЕтицій РОзумного Зміста від НЕ байдужих громадян,ось наприклад обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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30.05.2022 20:17 Ответить
 
 