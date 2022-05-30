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Новости Политика Украины
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Денисова (994) отставка (3094)

Депутаты планируют отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

денісова

Депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - отметила Денисова.

По ее словам, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Информацию о том, что Денисову планируют снять с должности на ближайшем заседании Совета, подтвердили два источника "УП" в "Слуге народа".

Также об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик. Она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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Топ комментарии
+34
Угу. Не дезертира ванька Баканова, а Денисову.
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30.05.2022 20:22
+29
Дивно це все. То харківський СБУшник, де ніби все більш-менш нормально було, то Денисова, яка постійно висвітлює жорстокість російських військових (з подробицями згвалтувань і т.д.)

Що вона не так зробила, що її звільняють?

Чи не за вказівкою все це відбувається?
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30.05.2022 20:27
+29
ОК,тут вопросов нет, виновата. А ванек Баканов в начале войны тупо дезертировал в Польшу.
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30.05.2022 20:32
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Вслед за ней и сами чешите
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30.05.2022 20:22 Ответить
Какую-то сосну карабельную приготовили на ее место. Что хотят, то и делают.
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30.05.2022 20:59 Ответить
Йде зачистка останніх нормальних людей, які реально щось роблять для правди. Бо вони заважатимуть проводити післявоєнну денацифікацію.
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30.05.2022 21:19 Ответить
Угу. Не дезертира ванька Баканова, а Денисову.
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30.05.2022 20:22 Ответить
эта тварь качала что зверства в основном творили буряты и кадыровцы а "рюские мальчики" в основном были хорошие
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30.05.2022 20:29 Ответить
ОК,тут вопросов нет, виновата. А ванек Баканов в начале войны тупо дезертировал в Польшу.
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30.05.2022 20:32 Ответить
"вы не понимаете-это другое"
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30.05.2022 20:52 Ответить
и Бутусов главный враг и предатель
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30.05.2022 21:07 Ответить
кажется ВЫННЕВТИК устал ему в Оман хочется на море позагорать... а тут вы со своей войной...
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30.05.2022 21:12 Ответить
Могут заменить такой, что вообще будет молчать об этом
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30.05.2022 21:02 Ответить
Тварь, це тот, хто гадить у коментах по наводці. Мокшанський вибл...ок!
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31.05.2022 09:05 Ответить
"крепкие хозяйственники" уже назначили первого официального стрелочника?
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30.05.2022 20:24 Ответить
Дивно це все. То харківський СБУшник, де ніби все більш-менш нормально було, то Денисова, яка постійно висвітлює жорстокість російських військових (з подробицями згвалтувань і т.д.)

Що вона не так зробила, що її звільняють?

Чи не за вказівкою все це відбувається?
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30.05.2022 20:27 Ответить
А генерал Марченко?
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30.05.2022 20:43 Ответить
Ви сьогодні народились? Навіть від 2 березня вже час почати розуміти деякі речі.
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30.05.2022 21:04 Ответить
Її давно потрібно звільнити. Почитайте останні публікації, багато взято з ресурсів лугадона, коментує воєнні дії і зброю,але корисного нічого не зробила
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30.05.2022 20:27 Ответить
проблема в тому, що її зебільний слугоуродний наступник буде ще гіршим.
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30.05.2022 21:25 Ответить
как эпический судья вовк говорил - тупая давалка, даже не торговалась. проститутка даже сред своих.
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30.05.2022 20:28 Ответить
Судья вовк звичайно дуже досвідчений в питанні тупого давання, оскільки й сам легко дасть фору будь-якій найелітнішій валютній путані...
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30.05.2022 20:31 Ответить
судді вовку довіряють тільки дебіли і тварі. І цитують його
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30.05.2022 20:42 Ответить
Давно пора.
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30.05.2022 20:31 Ответить
Та як "пора"? Людина тільки ледь мову вивчила...
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30.05.2022 20:45 Ответить
Пенсії може взагалі не бути. Вам їх платять з податків тих, хто працює. Так що, тихіше про пенсії
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30.05.2022 20:37 Ответить
Це неправда. Виплата пенсій гарантована державою з пенсійного фонду у будь-який час, навіть у воєнний. Нащо Ви написали те, що написали?
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30.05.2022 20:55 Ответить
А розмір чим гарантований? Отож. До речі поняття "Воєнний час" та "Воєнний стан" Конституцією України не передбачені. Передбачений "Стан війни".
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30.05.2022 21:07 Ответить
Ваша правда, шановний, я про це не подумав.
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30.05.2022 21:42 Ответить
По питанню пенсій так то до Кабінету Міністрів і до Презіка
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30.05.2022 21:16 Ответить
Тепер небуде знищерих і згвалтованих дітей і жінок. Буде зеконцтабір
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30.05.2022 20:36 Ответить
Ці розповіді не збігаються з генеральною лінією партії СН "всі в травні на шашлики", псують картину.
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30.05.2022 21:19 Ответить
Коля каклєта придьот,парядак навидьот
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30.05.2022 20:39 Ответить
спочатку ту нелюдь мерзотну безумну безуглу відправлять нафіг в тюрму. Запропонувати вбивати на фронті українських хлопців? і бемохгла там не одна - як мінімум та мерхота, яка зазначена як співучасники законопроекту
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30.05.2022 20:41 Ответить
Дмитро Корчинський

48 хв ·

Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.

Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.

Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.

Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.

Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.

Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
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30.05.2022 20:42 Ответить
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30.05.2022 20:45 Ответить
А Тетяну Чорновіл туди не можна?
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30.05.2022 20:46 Ответить
Можна, зі 'стугною'.
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30.05.2022 21:00 Ответить
Хочу Безуглу-обмудсмена.
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30.05.2022 20:53 Ответить
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31.05.2022 10:05 Ответить
Це косоока московська вражина, закамуфляжена «боротьбою за гуманізм»!!!!
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30.05.2022 20:45 Ответить
Юліна кадра. Ви чекали іншого?
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30.05.2022 21:09 Ответить
Как бы эта должность одна из самых зашкварных в Украине. Даже не знаю почему. До Денисовой было также. Так что пусть будет Безугла. Или Тищенко. Тищенко даже лучше, то Безугла безумнее.
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30.05.2022 20:55 Ответить
Ірина Геращенко або Іванна Климпуш-Цинцадзе не були б зашкварними. Та хто ж їх призначить ви що? То ж не свої
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30.05.2022 23:20 Ответить
Зеля оріентован на диктаторов цього світу : Путлера, Лукашенко, Ердогана. Він все робить щоб стати таким як вони.
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30.05.2022 21:25 Ответить
А як таке: https://www.facebook.com/100044138451142/posts/514916906656253/?d=n
це ж неправдива інформація, хоча б тому у шапці документу помилка. Й немає ніякого «Іркутськовоєнного округу», як на то пішло. Це те саме, якби написали «київськовійськовий», об'єднали два прикметники. Й це на оф. сторінці (підтвердженій!) омбудсмена, а не якоїсь там «жіночки з села». Майже два місяці висить. Ось як довіряти таким джерелам, й кому довіряти?
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30.05.2022 21:31 Ответить
Квартальний цирк як по графіку.
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30.05.2022 22:13 Ответить
Денисова крымчанка, потому много острых углов сглаживает,
и она из команды Юлии Тимошенко - пророссийской путинской хохотушки.
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31.05.2022 03:06 Ответить
 
 