Депутаты планируют отправить в отставку уполномоченного ВР по правам человека Денисову, - СМИ
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Депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.
"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", - отметила Денисова.
По ее словам, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента.
Информацию о том, что Денисову планируют снять с должности на ближайшем заседании Совета, подтвердили два источника "УП" в "Слуге народа".
Также об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик. Она отметила, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.
Пожалуйста, подождите...
Що вона не так зробила, що її звільняють?
Чи не за вказівкою все це відбувається?
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Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.
Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.
Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.
Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.
Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.
Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
це ж неправдива інформація, хоча б тому у шапці документу помилка. Й немає ніякого «Іркутськовоєнного округу», як на то пішло. Це те саме, якби написали «київськовійськовий», об'єднали два прикметники. Й це на оф. сторінці (підтвердженій!) омбудсмена, а не якоїсь там «жіночки з села». Майже два місяці висить. Ось як довіряти таким джерелам, й кому довіряти?
и она из команды Юлии Тимошенко - пророссийской путинской хохотушки.