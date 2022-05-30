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Литва предлагает провести военно-морскую операцию по сопровождению украинских кораблей с зерном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,экспорт

Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил план во время переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в понедельник в Лондоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Времени очень и очень мало. Мы приближаемся к новому урожаю, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одесса", — сказал Ландсбергис.

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"Нет возможности хранить это зерно и нет другого адекватного альтернативного пути. Крайне важно показать уязвимым странам, что мы готовы предпринять шаги, необходимые для того, чтобы накормить мир", - добавил он.

Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению — не под эгидой НАТО — могла бы защитить корабли с зерном, когда они следуют через Черное море и мимо российских военных кораблей.

Он предположил, что, помимо Великобритании, необходимую защиту могли бы обеспечить страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет.

План Литвы потребует разминирования частей Черного моря для обеспечения безопасного прохода, а также соглашения с Турцией, которая охраняет вход в Черное море.

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"Это будет невоенная гуманитарная миссия, и ее нельзя сравнивать с бесполетной зоной. В этом начинании будут использоваться военные корабли или самолеты, или и то, и другое, чтобы гарантировать, что поставки зерна могут безопасно покинуть Одессу и добраться до Босфора без вмешательства России. Нам потребуется коалиция желающих — стран, обладающих значительной военно-морской мощью, для защиты судоходных путей, и стран, которые от этого страдают", - пояснил министр.

По его словам, НАТО как альянс не должен играть никакой роли.

После встречи с Ландсбергисом Трасс сказала, что Великобритания хотела бы, чтобы британские военно-морские корабли присоединились к эскорту, если удастся решить практические вопросы, включая разминирование и предоставление Украине оружия большей дальности для защиты гавани от нападения России.

Великобритания обсуждает с союзниками этот план, и для его активации, вероятно, потребуется согласие США.

"Что нам нужно сделать, так это решить эту глобальную проблему продовольственной безопасности, и Великобритания работает над срочным решением, чтобы вывезти зерно из Украины", - сказала он.

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Топ комментарии
+19
Правий, таки, Джонсон щодо коаліції з країнами Балтії та Польщі.
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30.05.2022 20:27
+13
Литовцям-черговий респект...
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30.05.2022 20:25
+5
Ердоган не пустить у ЧМ військові кораблі.
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30.05.2022 20:37
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Литовцям-черговий респект...
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30.05.2022 20:25 Ответить
Правий, таки, Джонсон щодо коаліції з країнами Балтії та Польщі.
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30.05.2022 20:27 Ответить
Так,потрібна нова Європа, але ось тільки з зерном і супроводом кораблів не клеїться, це втручання в війну, а Європа в ній не бере участі.
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30.05.2022 20:33 Ответить
Втручання в чому полягає? Тобто, надання Україні зброї - не втручання, а перевозка зерна для світової продовольчої безпеки - втручання. Нісенітниця!
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30.05.2022 21:12 Ответить
Ердоган не пустить у ЧМ військові кораблі.
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30.05.2022 20:37 Ответить
Питання ціни.
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30.05.2022 20:49 Ответить
Ердоган сам може взяти в цьому участь, та й Румунія також має флот.
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30.05.2022 21:47 Ответить
Безумовно ,що військовий союз країн,котрі межують з союзним нєдаґасударствам був би супер відповіддю на потенційну агресію.За спинами цих держав стояли б економічно та військовопотужні ,а базування було б вздовж всьго кордону.
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30.05.2022 20:42 Ответить
план давно готов
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
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30.05.2022 20:45 Ответить
читаю о действиях Польши, Литвы, Словакии, Чехии и остальные, кроме венгров и белорусов наверное....по ходу будет все таки Междуморье примерно в границах ВКЛ. Главное на этот раз мацкву спалить до конца
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30.05.2022 20:43 Ответить
боярку пей ма-а-аленькими глотками
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30.05.2022 20:46 Ответить
"а у нас просто нет выбора"
ну так це у вас .
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30.05.2022 21:43 Ответить
вот потому что надо сделать наперекор мордору (то есть при необходимости открыть огонь по корытам орков, если они попытаются помешать), поэтому они и ссаться что-то сделать. Литва предлагает поискать в штанишках яйца, Франция видимо заблудилась в поисках, а Германия спросила *а что это?*. Поэтому дальше предложения дело не пойдет.
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30.05.2022 21:01 Ответить
Так военньій конвой и собирают, чтоб мнение кацапов не спрашивать . Или вьі таки думаете, что они военньіе корабли берут от акул отбиваться?
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30.05.2022 21:42 Ответить
Дурдом какой то. Весь мир не может поставить на место одного пед*раста. Турция тоже кстати предлагала конвоировать баржи с зерном военными кораблями других стран но есть отдельные ссыкуны к сожалению и в США которые никак не насмелятся поставить на место этого засранца путина.
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30.05.2022 20:49 Ответить
так что получается молится нужно чтоб куйло кусок сша не захотел
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30.05.2022 21:02 Ответить
Есть прецеденты. Мандат ООН, по подобию миссии в Корее.
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30.05.2022 21:08 Ответить
ЯО - єто не козьірь, а палка с двумя концами. Одним концом ******* тьі, а другим - тебя.
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30.05.2022 21:40 Ответить
так вот у кого в НАТО есть яйца, даже сказать такое не все могут. боятся куйла в мочу мокнуть
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30.05.2022 21:00 Ответить
Україна має надати дозвіл ООН забрати потрібне їй зерно. Приходьте, забирайте. Миротворча операція ООН в Кореї 50-х років - це цінний досвід. Можуть повторити. Чи не можуть?!
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30.05.2022 21:02 Ответить
Так ВОЙНУ то паРАША не объявила, следовательно НИКТО не может запретить любым судам с ОХРАНОЙ торговать с Украиной. А если кто сунется, то против наглого роSSийского рыла будет совершена СПЕЦОПЕРАЦИЯ!
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30.05.2022 21:03 Ответить
Мандат ООН, по подобию миссии в Корее. И повод значительный-голод для миллионов.
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30.05.2022 21:11 Ответить
С точки зрения дипломатии - суперское решение. Изощрённый троллинг. Натовские корабли не под эгидой НАТО мирно себе идут параллельными курсами с нашими зерновозами. Это и конвоем не назовёшь,
И НАТО ТУТ НЕТ.
От слова "сами видите".
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30.05.2022 22:50 Ответить
 
 