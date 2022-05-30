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Новости За рубежом
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Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в шпионаже по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шапошник

Полиция Чехии в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетицах возбудила уголовное дело в отношении бывшего российского военнослужащего с чешским паспортом Николая Шапошника и его супруги Елены, подозреваемых в шпионаже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Respekt.

По данным полиции и секретной службы BIS, за взрывами стояла российская военная разведка ГРУ. С самого начала полиция расследовала, был ли в ГРУ РФ в Чехии кто-нибудь, кто помогал ей в подготовке операции.

Источники издания сообщают, что полиция зафиксировала переписку по электронной почте между парой и генерал-майором Александром Аверьяновым, руководившим операцией ГРУ во Врбетицах.

"Содержанием электронных писем была конфиденциальная информация о складах оружия, например, о перемещении военной техники. Поэтому полиция возбудила уголовное дело", - сказал источник.

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Аверьянов был в более тесном контакте с Шапошниковыми, чем это было известно раньше. Семья Шапошникова подтвердила одну встречу в Лиссабоне в начале октября 2014 года. Состав с боеприпасами взорвался всего через несколько дней — 16 октября 2014 года.

Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в шпионаже по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ 01

Дочь Шапошникова описывает, что генерал присоединился к семье во время экскурсии по памятникам Лиссабона, предварительно представившись "Андрей". "Мы встретились за кофе, посмотрели Португалию с точки зрения туризма. Просто поездка, он присоединился к нам", — сказала дочь Шапошникова, когда журналисты пришли к ней домой в северной Моравии.

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Сам Шапошников и его жена не ответили на вопросы об Аверьянове. Некоторое время назад они заявили чешскому телеканалу, что не знают никаких агентов.

Взорванные склады во Врбетицах были сданы в аренду Imex Group, на которую работает Шапошников. Его адвокат Радек Ондруш написал в электронном письме, что ему ничего не известно о контактах Шапошникова.

О важности дела Врбетице для ГРУ свидетельствует и тот факт, что незадолго до взрыва Аверьянов находился недалеко от Врбетице. Полиция выяснила, что он остановился в словацком курорте, который находится в двух часах езды от складов. Полиция и спецслужбы считают, что взрыв контролировался Москвой, в том числе об этом свидетельствует и то, что Аверьянов принимал непосредственное участие в акции.

Сам взрыв должны были произвести агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они являются офицерами спецподразделения ГРУ 29155 и после Врбетице в 2018 году пытались отравить бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Следствие пока не показало, проникали ли Чепига и Мишкин непосредственно на склад боеприпасов. Есть данные, что в то время они находились в Чехии и переехали в Моравию. После взрыва они оба были удостоены высшей государственной награды России — Героя России, а также были награждены четверо других участников подразделения, причастных к делу.

Чешские спецслужбы работают с версией, что целью нападения было оружие болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, которое должно было быть готово к экспорту из Врбетице в Украину для борьбы з пророссийскими силами на Донбассе.
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Топ комментарии
+19
Кацапські свині серуть та смердять в усьому цивілізованому світі...Саме тому потрібно їх усіх повикидати в радной запарєбрікавий свінарнік...
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30.05.2022 21:02
+19
Пруться в країну не жити, а гидити. Які ж кацапи мерзенні.
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30.05.2022 21:14
+9
Козломордих взагалі не треба пускати в цивілізований світ.
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30.05.2022 21:20
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Кацапські свині серуть та смердять в усьому цивілізованому світі...Саме тому потрібно їх усіх повикидати в радной запарєбрікавий свінарнік...
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30.05.2022 21:02 Ответить
В Европе сеанс массового оглуплени и идиотизма властей: сначала раздают свои паспорта руссосвинам налево-направо, а потом начинают думать: с чего бы то у них склады взрываются? Почему все секреты успешно воруют? Почему вся недвижимость и местные сми скуплены?
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30.05.2022 21:12 Ответить
Пруться в країну не жити, а гидити. Які ж кацапи мерзенні.
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30.05.2022 21:14 Ответить
Це ментальність,на генному рівні!!!)))
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30.05.2022 21:21 Ответить
Козломордих взагалі не треба пускати в цивілізований світ.
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30.05.2022 21:20 Ответить
Тут і біженців повно ватних, які вважають, що українські військові вбивці. Якось так
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30.05.2022 21:36 Ответить
А у вас, власних, їх бракувало? Якось так...
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30.05.2022 22:41 Ответить
А чьо морду ліца показалі!!
Єнто жє формєноє бєзобразіє!!

Нарушілі преава унтерменша"
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30.05.2022 22:46 Ответить
Чехам давно пора понять - увидел москаля, убей его и будешь жить спокойно.
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30.05.2022 23:03 Ответить
Алиса и Базилио
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30.05.2022 23:05 Ответить
орки лізуть в європу щоб і там все пообсирати як у себе в параші
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31.05.2022 00:58 Ответить
****** вонючие ,эти рашисты,всех нужно сажать и мочить
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31.05.2022 05:43 Ответить
Доходить потроху, або ні
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31.05.2022 06:19 Ответить
 
 