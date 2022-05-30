Зеленский во время выступления перед Евросоветом: Шестой санкционный пакет должен быть одобрен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
6-й санкционный пакет должен быть одобрен, включая нефть.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом во время выступления на заседании Евросовета с помощью видеосвязи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"6-й санкционный пакт должен быть согласован и должен быть эффективным, включая нефть, чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины, против всей Европы и чтобы вы наконец-то стали независимыми вместе с нами от российского энергетического оружия, хотя бы его нефтяной части", – заявил он.
Мы должны, также сказал он, немедленно найти решение, чтобы предотвратить развертывание продовольственного кризиса.
Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС за создание "зеленых коридоров" для аграрного экспорта из Украины, но "как вы понимаете, надежное обеспечение продовольственной безопасности невозможно без прекращения войны на нашей земле".
"Не может быть спокойной торговли и аграрного производства, пока Россия будет сохранять возможность перехватывать суда с украинской агропродукцией и не только в Черном море", – заявил Зеленский.
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Подоляк оштрафує.
А власть упорно не желает этим заниматься, не признает свою ответственность за многочисленные про.бы. Вот это нежелание брать на себя ответственность и ведёт к нарастанию напряжения в обществе, которое Вы охарактеризовали как 'срачи'.
Если бы это имело для Зеленского хоть какое-то значение, Ермак и прочие одиозные фигуры из его окружения давно бы были отстранёны - но Зеленскому пофиг, Ермак - по его словам - уйдет вместе с ним. Дружба с Ермаком имеет гораздо большее значение для Зеленского, чем серьезные ошибки - если не преступления - допущенные/совершенные им на своем месте.
Так что сконсолидировать нацию для Зеленского не представило бы большого труда, но, видимо, нет желания.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
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Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."