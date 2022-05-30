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Зеленский во время выступления перед Евросоветом: Шестой санкционный пакет должен быть одобрен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

6-й санкционный пакет должен быть одобрен, включая нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом во время выступления на заседании Евросовета с помощью видеосвязи, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"6-й санкционный пакт должен быть согласован и должен быть эффективным, включая нефть, чтобы Россия чувствовала цену за то, что делает против Украины, против всей Европы и чтобы вы наконец-то стали независимыми вместе с нами от российского энергетического оружия, хотя бы его нефтяной части", – заявил он.

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Мы должны, также сказал он, немедленно найти решение, чтобы предотвратить развертывание продовольственного кризиса.

Зеленский поблагодарил лидеров стран ЕС за создание "зеленых коридоров" для аграрного экспорта из Украины, но "как вы понимаете, надежное обеспечение продовольственной безопасности невозможно без прекращения войны на нашей земле".

"Не может быть спокойной торговли и аграрного производства, пока Россия будет сохранять возможность перехватывать суда с украинской агропродукцией и не только в Черном море", – заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+10
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
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30.05.2022 21:06
+7
это просто пипец:

Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
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30.05.2022 21:16
+6
Ага,А Демченко, Єрмак звільнені, мости з Криму зірвані. Це про що я говорю-яке має він право віддавати накази Європі. Не дипломатичну поведінку Зеленського потрібно міняти.
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30.05.2022 21:08
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Правила форума Совет форумчан
Вопросов больше чем достаточно. Но сейчас возможно только окружение вскрывать.
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30.05.2022 21:23 Ответить
Ага,А Демченко, Єрмак звільнені, мости з Криму зірвані. Це про що я говорю-яке має він право віддавати накази Європі. Не дипломатичну поведінку Зеленського потрібно міняти.
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30.05.2022 21:08 Ответить
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30.05.2022 21:09 Ответить
Цікаво, щоб йому відповів Станіславський?
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30.05.2022 21:09 Ответить
має бути схвалений.....eto on S KEM tam tak balakaet ?
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30.05.2022 21:10 Ответить
это просто пипец:

Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
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30.05.2022 21:16 Ответить
Так-то оно так, да только что помешает Зеленскому сдать Украину во второй раз? Как раз и надо сейчас задавать вопросы, все те, кто сдавал Юг и Восток, никуда не делись.
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30.05.2022 21:37 Ответить
а чи не проплачена ти, скотина, за перший же свій висер на форумі Цензора?
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30.05.2022 21:46 Ответить
"**********" в тебе змаленької літери.
Подоляк оштрафує.
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30.05.2022 21:55 Ответить
По многим вопросам необходимо провести расследования и принять кадровые решения. Кроме власти заняться этим некому.

А власть упорно не желает этим заниматься, не признает свою ответственность за многочисленные про.бы. Вот это нежелание брать на себя ответственность и ведёт к нарастанию напряжения в обществе, которое Вы охарактеризовали как 'срачи'.

Если бы это имело для Зеленского хоть какое-то значение, Ермак и прочие одиозные фигуры из его окружения давно бы были отстранёны - но Зеленскому пофиг, Ермак - по его словам - уйдет вместе с ним. Дружба с Ермаком имеет гораздо большее значение для Зеленского, чем серьезные ошибки - если не преступления - допущенные/совершенные им на своем месте.

Так что сконсолидировать нацию для Зеленского не представило бы большого труда, но, видимо, нет желания.
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30.05.2022 22:14 Ответить
Зеленский вовремя понял, что Патрушев его кинет, убьет или отдаст кадыровцам. И ему будет затруднительно говорить "ты же в Омане обещал". И решил из ватников податься в патриоты.
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30.05.2022 21:35 Ответить
А Порох тим часом в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 18:05 Ответить
 
 