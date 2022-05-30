На Восточном направлении 30 мая уничтожены до 50 оккупантов, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТГ.

В сообщении отмечается: "30 мая наши воины уничтожили: личного состава – до 50, танков – 1, БМП – 1, САУ – 1, минометов – 3, БПЛА – 1".

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