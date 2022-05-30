В Праге готовят второй палаточный городок для беженцев из Украины
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В чешской столице Праге пожарные обустраивают второй палаточный городок для беженцев из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ceske Noviny.
Лагерь в районе Малешицы будет рассчитан на 150 человек. Он предназначен для беженцев ромского происхождения, проживающих на центральном вокзале в неудовлетворительных условиях.
Кроме палаток с раскладушками, здесь также есть санитарно-бытовые помещения, в частности столовая и душевые, и игровая площадка для детей.
В Праге уже несколько недель работает палаточный городок в Трое, первый открытый лагерь беженцев, который сейчас предлагает временное размещение для 150 человек.
Как сообщалось, с момента вторжения России в Украину в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.
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А українські - хз якою.
Тусуются на главном вокзале. Именно из-за них на украинцев начинают косо смотреть Им получается можно иметь два гражданства ,
а нормальные украинцы ,должны отречься от украинского гражданства !!!!!
Чтоб иметь польское, чешское, канадское. Видно Зеленскому наплевать , что граждан становится всё меньше и меньше…
Ну когда уже наконец то ,примут закон о двойном гражданстве !!
Хибна інфа. Чехи розуміють, що цигани - то не українці. В місцевих ЗМІ вже були роз'яснення що до чого.
А от що знаю особисто, є хитросракі "біженці" з західних областей, які зареєструвались і щомісяця їздять з України до Чехії за соціальною допомогою ( 5000 CZK на рило за місяць).
Є й інші види. Так звані біженці-мажори. Жили в готелях за 70-80 EUR/добу. В магазинах/ресторанах обурювались, що ніхто не розуміє російську. Таких спостерігав у перший місяць війни. Зараз таких не видно.