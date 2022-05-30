РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10045 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
4 719 8
беженцы (1464) Прага (106) Чехия (1464)

В Праге готовят второй палаточный городок для беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прага,біженці,чехія,містечко,наметове

В чешской столице Праге пожарные обустраивают второй палаточный городок для беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ceske Noviny.

Лагерь в районе Малешицы будет рассчитан на 150 человек. Он предназначен для беженцев ромского происхождения, проживающих на центральном вокзале в неудовлетворительных условиях.

Кроме палаток с раскладушками, здесь также есть санитарно-бытовые помещения, в частности столовая и душевые, и игровая площадка для детей.

Читайте также: Чехия приняла законы о поддержке и интеграции украинских беженцев

В Праге уже несколько недель работает палаточный городок в Трое, первый открытый лагерь беженцев, который сейчас предлагает временное размещение для 150 человек.

Как сообщалось, с момента вторжения России в Украину в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чехи меня приятно удивили своим отношением и участием.
Большое СПАСИБО!
Díky moc!
показать весь комментарий
30.05.2022 21:25 Ответить
Благодаря Украинцам циган заметили, шо они есть.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:00 Ответить
Ромалэ в основном из Закарпатья и до 24.02.2022 ехали в Германию целыми табунами из Украины и пытались получить статус беженца. Работники по приему беженцев мне говорили что думали что так выглядят все украинцы
показать весь комментарий
30.05.2022 22:32 Ответить
Цікаво, що чеські цигани говорять чеською.
А українські - хз якою.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:32 Ответить
В Україні ніхто не займався асиміляцією.
показать весь комментарий
31.05.2022 01:33 Ответить
Говорят ,что это Закарпатские цыгани у которых 2 гражданства ,угорское .
Тусуются на главном вокзале. Именно из-за них на украинцев начинают косо смотреть Им получается можно иметь два гражданства ,
а нормальные украинцы ,должны отречься от украинского гражданства !!!!!
Чтоб иметь польское, чешское, канадское. Видно Зеленскому наплевать , что граждан становится всё меньше и меньше…

Ну когда уже наконец то ,примут закон о двойном гражданстве !!

показать весь комментарий
31.05.2022 05:06 Ответить
> Тусуются на главном вокзале. Именно из-за них на украинцев начинают косо смотреть

Хибна інфа. Чехи розуміють, що цигани - то не українці. В місцевих ЗМІ вже були роз'яснення що до чого.

А от що знаю особисто, є хитросракі "біженці" з західних областей, які зареєструвались і щомісяця їздять з України до Чехії за соціальною допомогою ( 5000 CZK на рило за місяць).

Є й інші види. Так звані біженці-мажори. Жили в готелях за 70-80 EUR/добу. В магазинах/ресторанах обурювались, що ніхто не розуміє російську. Таких спостерігав у перший місяць війни. Зараз таких не видно.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:16 Ответить
А поляки не пропонують українським біженцям жити в наметах. Запрошують до себе додому. І там наших на порядок більше.
показать весь комментарий
31.05.2022 07:53 Ответить
 
 