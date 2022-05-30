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Новости Политика Украины
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ВР (28724) Денисова (994) омбудсмен (577) отставка (3094)

Денисова подтвердила планы Рады завтра отправить ее в отставку: "Офис Президента не устраивает моя активность"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

денісова

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила планы Верховной Рады отправить ее в отставку 31 мая. Она отметила нарушение законной процедуры увольнения и пяти статей Конституции.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Мне стало известно, что по команде Офиса Президента Украины завтра планируют уволить меня с должности Уполномоченного ВРУ по правам человека. Мне поступило смс-сообщение, где говорится: после совещания у президента было принято решение об увольнении, и просьба к депутатам подписаться за выражение недоверия ко мне", – заявила она.

По ее словам, Офис Президента "не устраивает моя активность как омбудсмена. Моя активная деятельность по сбору и анализу информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю такие действия власти незаконными и и такими, которые вмешиваются в деятельность Офиса омбудсмена Украины, который по закону избирается на 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты планируют отправить в отставку Уполномоченную ВР по правам человека Денисову, - СМИ

Она добавила, что спикер ВРУ Руслан Стефанчук подтвердил сбор подписей народных депутатов для ее отставки. Также планируется заседание профильного Комитета по правам человека.

Денисова подчеркнула, что 20 мая 2022 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения" от 12.05.2022 № 2259-ІХ. Согласно закону, увольнение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Счетной палаты Украины, Председателя Национального банка Украины и других может происходить без применения процедур, установленных специальными законами Украины. Вопрос о выражении недоверия таким должностным лицам может быть инициирован Председателем Верховной Рады Украины или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

"Но применение вышеупомянутого механизма для отстранения от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будет нарушением как минимум пяти статей Конституции Украины. А также законов Украины "О правовом режиме военного положения" и "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека", Парижской конвенции и Венецианских принципов", — предостерегла она.
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Топ комментарии
+45
Интересно, а про дезертирство ванька Баканова Корчиньский шось сказал?
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30.05.2022 21:24
+45
Корчинский ФСБшный петух. Его мнение неинтересно вообще. Я еще помню как оно против НАТО было. Любой кто когда-либо был против НАТО должен быть коронован петухом.
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30.05.2022 21:27
+41
А причина ***** , какая причина , Зелнский , как токо орки , от Киева отошли , страх потерял
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30.05.2022 21:25
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Дмитро Корчинський

1 год ·

Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.

Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.

Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.

Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.

Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.

Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
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30.05.2022 21:21 Ответить
Интересно, а про дезертирство ванька Баканова Корчиньский шось сказал?
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30.05.2022 21:24 Ответить
Про "бакланівських ваньків" можна книжки писати, типу телефонного довідника. Тільки замість нумера-стаття кодексу.
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30.05.2022 22:51 Ответить
Начальство не дозволило!
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31.05.2022 06:47 Ответить
Корчинский ФСБшный петух. Его мнение неинтересно вообще. Я еще помню как оно против НАТО было. Любой кто когда-либо был против НАТО должен быть коронован петухом.
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30.05.2022 21:27 Ответить
Після перемоги Віктора Ющенка «Братство» Корчинського об'єдналося з ідеологічно чужою Прогресивно-соціалістичною партією Наталії Вітренко та виступало проти руху нової влади до НАТО та зближення із США та ЄС.[16] За словами Корчинського, до їх новоутвореної опозиції мали приєднатися Партія регіонів та СДПУ(о).[19]

Разом з Олександром Дугіним та Наталією Вітренко входив до Вищої Ради «Міжнародного Євразійського Руху»

Корчинський это как Фемен, только не показывает сиськи, а национализм.
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30.05.2022 21:32 Ответить
Так і було. Молодь цього не пам'ятає, як Діма Корч з Вітренчихою їздили спостерігати за виборами в "ПМР".
А ми то пам'ятаємо, тому Діму ніколи не цитуємо...
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30.05.2022 21:40 Ответить
І що? Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Корчинський і УНА-УНСО воювали за українців Лівобережжя Дністра проти румунізації і звірств молдавських націоналістів і поліції М.Снєгура (тоді українські Бендери були залиті кров"ю місцевих українців). І саме тоді там відбулися складні процеси, що поклали кордон по Дністру.
"Вітренчиха", "генерал Лебідь", "14 Армія" - то все до сраки. Після повернення Української Придністрянщини до складу України імена Воїнів - українських націоналістів з УНА-УНСО будуть вписані золотими буквами в історію Новітньої України. У т.ч і Дмитра Корчинського.
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30.05.2022 21:58 Ответить
Тук-тук. Как там в НАТА?

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30.05.2022 22:03 Ответить
Тянем кого впишут первым?

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30.05.2022 22:09 Ответить
тоді ще ківа був притомний, а потім його розкидало розумово і політично, а корч зараз дуже обережно став висловлюватись про всіх, в тому числі і про зе, і це і підозріло
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30.05.2022 23:43 Ответить
а що з ківі стало - наркота?
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31.05.2022 07:24 Ответить
Якого біса УНА-УНСО там воювало? Вони цим себе дискредитивали. І землі так так званого Придністров'я ніколи не повернуться до складу України.

Варто запам'ятати собі, що на чужу територію нічого поглядати. То є Молдова і крапка.
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30.05.2022 22:45 Ответить
Після повернення Придністрянщини до складу України імена воїнів УНА-УНСО будуть вписані золотими літерами в Новітню Історію України. Лівобережжя Дністра - то споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями. Читай історію. Українські добровольці свого часу не дали молдавсько-румунським нацоналістам і поліцаям потопити в крові українські землі і кинути їх під Молдавію (читай- Румунію) І саме тоді кордон ліг по Дністру, як то було віками, і так буде назавжди. Отут можна покласти крапку.
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31.05.2022 15:56 Ответить
Корч - то один із псевдопатріотичних уйобків (до речі дружбан їбонутого ківи і засланого козачка пашиніна), який допоміг зеленим гнидам прийти до влади. Він, як і інші проплачені хвойди (типу бігусів-стерненків), зі свого медіаресурсу поливав брудом Пороха.
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30.05.2022 22:00 Ответить
З дубу впав? Корч тоді на всіх доступних каналах топив за Пороха і висвітлював стаду на пальцях всю ниць зелених потвор. Але бидло як завжди орало, що він на Кремль як і Порох працює....
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30.05.2022 23:04 Ответить
З дуба ********** ти. Передивись його старі відосики за той період, де він філігранно змішує з лайном колишню владу. За Пороха цей утирок почав "топити" вже тоді, коли справу було зроблено, себто тоді, коли стало зрозуміло, хто буде президентом і чиї ставленики прийдуть до влади. Вусатий почав перевзуватися прямо у повітрі. Саме в останніх двох відосах він почав щось втирати про те, що Порох, бачте, - хороший дядько, а до влади рвуться покидьки. Згадай інтерв'ю його пришибленого дружка пашиніна, який висирав на тодішню владу тонни лайна. Окреме "спасибі" соколовій. Те саме робив і Корч, але більш помірно.
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30.05.2022 23:44 Ответить
Він позитивно став відгукиуватися за Пороха відразу як тільки замайорів на горизонті томос. І це незважаючи на відкриту проти нього справу за позовом Петра. До речі до томаса я теж Пороха не дуже шанував ...
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31.05.2022 05:51 Ответить
Ти дебіл!? Чи ти дебіл?Не змішуй всіх з лайном! Я бачу ,що порох ,ще те гівно і не краще ніж зелене.
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30.05.2022 23:04 Ответить
***** шуруй, довбойоб! Кожен, хто допомогав ворогу нищити проукраїнську владу зсередини, для мене - такий самий ворог.
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30.05.2022 23:36 Ответить
А дружбаном ківи він був коли вони разом по Києву ганяли сепарів не кажучи вже за АТО...
Після випадку "ложись Бандера" він публічно зрікся його...
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30.05.2022 23:07 Ответить
Вони тоді тупо вирішили загребсти великі гроші, що Москва виділяла на антинатівські двіжі. І добре що це зробили вони. Інші б використали їх більш ефективно.
Корч подробно писав за це у своїх книгах.
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30.05.2022 23:00 Ответить
як мертвечук, наприклад.
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31.05.2022 07:25 Ответить
Приклад не вірний. Медведчук працює на ***** а Корч проти.
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31.05.2022 09:07 Ответить
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30.05.2022 21:55 Ответить
А передача "Проте", где он вместе с Пиховшиком и Джангировым обливали дерьмом неугодных Кучме? Он там выступал с упоением, вкладывал всю свою гнилую душенку за бабки Медведчука.
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30.05.2022 22:00 Ответить
О, я каждый день смотрел. Особенно мне запомнилось когда он говорил о красивых украинских женщинах и страшных мужиках, намекая на отравление Ющенка, который до этого выглядел как условный Трюдо.
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30.05.2022 22:07 Ответить
Я, кстати, с помощью этой программы учился как делается пропаганда, чтобы понимать где и как манипулируют ведущие. Так как это ведь были идеальные пятиминутки ненависти. Задолго до российской Скабеевой.
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30.05.2022 22:14 Ответить
Та да. Скаабеева с Соловьёвым на этих передачах, наверное, учились.
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30.05.2022 22:20 Ответить
Корч ,дешева хвойда.
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30.05.2022 23:06 Ответить
душонку
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31.05.2022 04:03 Ответить
ну щас конечно выберут честного и неподкупного, главное лояльного Дерьмаку
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30.05.2022 22:06 Ответить
Це не посада для такої людини, але питаня кого назначуть?

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31.05.2022 00:05 Ответить
Подайте скаргу і запросить пояснення, бо інакше пости без користі. Якщо іде порушення Конституції, то засипте офіс паперами. Я приймаю ссилку безуглої.
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30.05.2022 21:22 Ответить
давно пора
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30.05.2022 21:24 Ответить
Тищенко или Безугла - кого же выбрать? Предлагаю провести перекличку на Цензоре. Голосуем.
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30.05.2022 21:24 Ответить
Ставим лайк если за Тищенко
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30.05.2022 21:25 Ответить
Ставим лайк если за Безуглу
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30.05.2022 21:26 Ответить
Може трет'якова?
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30.05.2022 21:30 Ответить
Тоже хороший вариант. Жаль что собаковод не в кандидатах.
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30.05.2022 21:33 Ответить
а мона ж Ківу амністіровать і посадіть шоп драчіл
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30.05.2022 23:57 Ответить
С ними вполне может конкурировать по всем показателям и адвокат Кива...Уже даже не смешно, что, блд, происходит? Слуги какого народа?
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30.05.2022 21:32 Ответить
Верещучку!
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30.05.2022 21:41 Ответить
мєдвєдчука. Ну, ілі його мєдвєдчучку
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30.05.2022 23:55 Ответить
А причина ***** , какая причина , Зелнский , как токо орки , от Киева отошли , страх потерял
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30.05.2022 21:25 Ответить
Думаю її можуть призначити виннною, що азовців не обміняли і їхня доля на сьогодні невідома чи відома, але засекречена
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30.05.2022 23:41 Ответить
Ну за Денисовою сумувати точно не буду... а от кого оберуть/призначать натомість, питання. Якщо таки Бездумну, то буде треш ще той...
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30.05.2022 21:32 Ответить
Сергій Тим ( 25%)

Особистість Денісової та її досягнення або проколи в даному випадку не мають значення,
має значення, що під час війни зебіли знову намагаються порушувати Конституцію та діюче законодавство, причому знов з подачі ОП-и.
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30.05.2022 21:42 Ответить
Безмізглу призначать. Якісь сумніви?
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30.05.2022 22:09 Ответить
Зрозумійте вже, те, що вам не подобається Денісова, зовсім не означає, що її можна звільняти з порушеннями. Яка б вона не була та їй я буду довіряти більше, аніж Єрмаку і всім цим зрадникам Подолякам і Арахаміям.

Якщо її звільняють - значить вона перечить Єрмаку. І вже за це цю тітку варто поважати. Бо влада погоріла на обіцяному обміні полоненими з Азовсталі. Скоріше за все, Денисова не змовчала і поплатилася за це.
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30.05.2022 22:58 Ответить
Якийсь мудак колотить країну коли йдуть вирішальні запенклі бої зі страшним ворогом який хоче нас знищити. Хто ж це такий і де воно сидить? І як його витягти на світ Божий та роздерти на шматки.
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30.05.2022 21:32 Ответить
Не в курсі про політичні тьорки з цією особою, але ссилатись на конституцію, в якіх "закріплені" рівні права чоловіків і жінок, коли лише чоловіки військовозобов"язані, коли тільки жінки можуть бути евакуйовані (навіть з міст відмовляли в евакуації чоловікам) і ще десятка 3-4 законів і не менше сотні актів в яких дискриміновані чоловіки іи привілейовані жінки... То я навіть не знаю... Хоч би просто ссилалась на політичне переслідування, а не на конституцію в якій половина статей не працює...
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30.05.2022 21:33 Ответить
Військовий стан відміняє багато статей Конституції. Почитай Закон про військовий стан. Більше не будеш згадувати про Конституцію і права.

Стосовно чоловіків і жінок. То якби ще в мирний час в нас жінки були військовозобов'язаними - то тоді б ми були з ними в рівних умовах. Але ж в нас не так.
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30.05.2022 23:03 Ответить
Поміняють шило на мило?
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30.05.2022 21:35 Ответить
Шило на мыло в Украине уже давно не меняют. При Зеле только на гуано.
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30.05.2022 21:48 Ответить
целый министр есть по вопросам временно оккупированых территорий вот должность во время войны да еще и омдусмен засидевшийся в кресле за что им зарплату народ платит...
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30.05.2022 21:36 Ответить
Взагалі то за традицією ця посада була закріплена за опозицією!
Це тіпа узурпація влади в одних руках Найвеличнішого та Найгеніальнішого Боневтіка І ?
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30.05.2022 21:43 Ответить
Монокоалиции у нас не было. Так что приходилось договариваться
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30.05.2022 21:51 Ответить
Вчора прибрав Романа Дудіна , а завтра приймуться за Денісову ,
а кого , цікаво , на іі місце запропонує боневтік?
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30.05.2022 21:46 Ответить
Вангую, замість неї слуги урода ЄрЗе призначать ще зашкварнішу, штибу мар'яни
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30.05.2022 21:48 Ответить
Щурі на Банковій ніяк не можуть поділити посади між своіми , бо пора
вже зустрічатися з ху@ лом і щось вирішувати !
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30.05.2022 21:49 Ответить
Коли звільняють будь якого посадовця з кацапським прізвищем виникає надія на призначення українця...
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30.05.2022 21:50 Ответить
Серед орків повно з українськими прізвищами.
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30.05.2022 22:47 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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30.05.2022 23:39 Ответить
Томущоневітік розійшовся. Генералісімусом себе відчув. Хоч як на мене Денисова теж лайно. Якщо Колю Котлєту чи Безумну то повний треш.
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30.05.2022 22:03 Ответить
Ця дама роками гребла захмарні зарплати з наших податків і н і ч о г о не робила. Жодних результатів.
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30.05.2022 22:04 Ответить
она помагала вовку ставить своих людей в позорній окружной суд, ее должны отправить в тюрму!!!
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30.05.2022 22:08 Ответить
Після цього дітей знайшли та вивезли до окупантів.
https://censor.net/ru/news/3336724/v_hersone_58_deteyisirot_bolshe_mesyatsa_skryvayutsya_v_podvale_tserkvi_denisova
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30.05.2022 22:19 Ответить
Эмм...на какой мозоль наступила Денисова? наверно, очень чувствительный, раз такая спешка.. или трудоустройство чье-то не терпит?..
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30.05.2022 22:30 Ответить
Денисова була подружкою Юлі! А де тепер Юля? 👀 Отож!
P. S.
Зелені продовжують прибирають не свої кадри! 🤔
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30.05.2022 22:31 Ответить
я давно з підозрою дивився на цю уповноважену. Приїхала з Архангельська, секретарка суду і в Дніпрі купа нерухомості, шустрила з податками. А як глянути на личико і почути наречіе зразу ж згадається Мікіла Азіров, той теж в Дніпрі починав покаряти Україну. Можливо родичка, вони чуваші всі на одне личико.А в Яновича планети не зійшлись і перевели в пісочницю. тому і в послугах денісової потреб нема. Це посада політична на виду зараз, квартальовим гріх упустити.
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30.05.2022 22:52 Ответить
Явно звільняють за те, що вона полізла у "діло Азова"!
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30.05.2022 23:06 Ответить
так інститут "обмудсменства" якраз в тому, шо його ніхто не може скинути. Якого хєра творить це Ze!льоне дєрьмо?!?!?!?!
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30.05.2022 23:50 Ответить
стаття 4 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини":

... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text
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30.05.2022 23:57 Ответить
Це сюр, якщо насправді Безумну, яка пропонує дозволити розстріли наших солдатів командирами, збираються призначити головою комітету з прав людини ..
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31.05.2022 07:39 Ответить
 
 