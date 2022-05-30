Денисова подтвердила планы Рады завтра отправить ее в отставку: "Офис Президента не устраивает моя активность"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила планы Верховной Рады отправить ее в отставку 31 мая. Она отметила нарушение законной процедуры увольнения и пяти статей Конституции.
Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.
"Мне стало известно, что по команде Офиса Президента Украины завтра планируют уволить меня с должности Уполномоченного ВРУ по правам человека. Мне поступило смс-сообщение, где говорится: после совещания у президента было принято решение об увольнении, и просьба к депутатам подписаться за выражение недоверия ко мне", – заявила она.
По ее словам, Офис Президента "не устраивает моя активность как омбудсмена. Моя активная деятельность по сбору и анализу информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю такие действия власти незаконными и и такими, которые вмешиваются в деятельность Офиса омбудсмена Украины, который по закону избирается на 5 лет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты планируют отправить в отставку Уполномоченную ВР по правам человека Денисову, - СМИ
Она добавила, что спикер ВРУ Руслан Стефанчук подтвердил сбор подписей народных депутатов для ее отставки. Также планируется заседание профильного Комитета по правам человека.
Денисова подчеркнула, что 20 мая 2022 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения" от 12.05.2022 № 2259-ІХ. Согласно закону, увольнение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Счетной палаты Украины, Председателя Национального банка Украины и других может происходить без применения процедур, установленных специальными законами Украины. Вопрос о выражении недоверия таким должностным лицам может быть инициирован Председателем Верховной Рады Украины или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
"Но применение вышеупомянутого механизма для отстранения от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будет нарушением как минимум пяти статей Конституции Украины. А также законов Украины "О правовом режиме военного положения" и "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека", Парижской конвенции и Венецианских принципов", — предостерегла она.
Пожалуйста, подождите...
1 год ·
Пишуть, що депутати ВР хочуть вигнати вповноважену з прав людини Денисову.
Я не знаю жодного випадку коли Денисова всупилася за протиправно переслідуваних комбатантів і патріотів.
Не знаю жодного випадку коли б Денисова стала на захист українців протизаконно переслідуваних за володіння зброєю.
Натомість багато випадків, коли Денисова вписувалася за шахраїв, які паразитують на проблемах людей з сексуальними девіаціями.
Якщо Денисову виженуть, її одразу візьмуть на утримання фонд Сороса та фонд Рози Люксембург.
Тому не плачте за її лихою долею, Денисова не пропаде.
Разом з Олександром Дугіним та Наталією Вітренко входив до Вищої Ради «Міжнародного Євразійського Руху»
Корчинський это как Фемен, только не показывает сиськи, а национализм.
А ми то пам'ятаємо, тому Діму ніколи не цитуємо...
"Вітренчиха", "генерал Лебідь", "14 Армія" - то все до сраки. Після повернення Української Придністрянщини до складу України імена Воїнів - українських націоналістів з УНА-УНСО будуть вписані золотими буквами в історію Новітньої України. У т.ч і Дмитра Корчинського.
Варто запам'ятати собі, що на чужу територію нічого поглядати. То є Молдова і крапка.
Після випадку "ложись Бандера" він публічно зрікся його...
Корч подробно писав за це у своїх книгах.
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Особистість Денісової та її досягнення або проколи в даному випадку не мають значення,
має значення, що під час війни зебіли знову намагаються порушувати Конституцію та діюче законодавство, причому знов з подачі ОП-и.
Якщо її звільняють - значить вона перечить Єрмаку. І вже за це цю тітку варто поважати. Бо влада погоріла на обіцяному обміні полоненими з Азовсталі. Скоріше за все, Денисова не змовчала і поплатилася за це.
Стосовно чоловіків і жінок. То якби ще в мирний час в нас жінки були військовозобов'язаними - то тоді б ми були з ними в рівних умовах. Але ж в нас не так.
Це тіпа узурпація влади в одних руках Найвеличнішого та Найгеніальнішого Боневтіка І ?
а кого , цікаво , на іі місце запропонує боневтік?
вже зустрічатися з ху@ лом і щось вирішувати !
https://censor.net/ru/news/3336724/v_hersone_58_deteyisirot_bolshe_mesyatsa_skryvayutsya_v_podvale_tserkvi_denisova
P. S.
Зелені продовжують прибирають не свої кадри! 🤔
... Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО або надзвичайного СТАНУ В УКРАЇНІ чи в окремих її місцевостях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text