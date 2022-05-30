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Оккупанты свозят устаревшие танки и пытаются наступать на востоке Запорожской области, - председатель ОВА Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В Запорожскую область российские захватчики доставили более 50 устаревших моделей танков (Т-62 и Т-72Б). Жителей же временно оккупированных территорий заставляют подавать заявки на получение паспортов государства-агрессора.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы области, бронетехнику, вероятно, будут использовать для укрепления оборонных позиций оккупантов. Или найдут тех, кто согласится пойти в наступление на машинах, которые не могут устоять против современного противотанкового вооружения ВСУ.

"Россияне пытаются вести наступление на восточные громады нашего региона. По линии столкновения наносят артиллерийские, авиационные, ракетные удары. Сегодня очень пострадали Орехов и Григоровка, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения", - добавил Старух.

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Он подчеркнул, что захватчики целенаправленного уничтожают гражданскую инфраструктуру в области.

"Попали в торговый комплекс. В центр города, где никаких военных объектов не могло быть. Проверили видеозаписи – летела прямо в гражданский объект, это не была ошибка. Наносят удары для устрашения, совершают акты геноцида", - сказал глава области. .

Также оккупанты пытаются заставить жителей края подавать заявки на получение российских паспортов.

"У них (россиян. - Ред.) заканчивается "пушечное мясо". Посмотрите на опыт жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей. Те, кто получил российский паспорт, затем получили оружие и были отправлены в окопы. Все просто и понятно. Российский паспорт – это билет в окоп", – подчеркнул руководитель Запорожской ОВА.

На занятых территориях области, по словам Александра Старуха, рашисты пытаются блокировать связь и устанавливают свои коммуникации. Также регулярно блокируют проезд эвакуационных колонн, задерживают людей и используют их в качестве живого щита, чтобы перемещать военную технику.
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Топ комментарии
+10
Сами не устали от шапкозкидательства? "Устаревшие танки, деморализованные.." Не желает на себе испытать этих "устаревших"? Одни звездоболы. Вы своими обязанностями занимайтесь- готовьте ТРО, копайте траншеи, делайте ежи противотанковые, подготавливаете бобмбоубежища.. А про "устаревшие" Ар5стович нам долодит.
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30.05.2022 21:56
+8
Замість того щоб готувати область до нападу політична шльондра старух займався піаром на великому крадівництві
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30.05.2022 21:59
+7
гавно приволокли- часть уже на металлолом перевели
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30.05.2022 21:51
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Правила форума Совет форумчан
гавно приволокли- часть уже на металлолом перевели
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30.05.2022 21:51 Ответить
Сами не устали от шапкозкидательства? "Устаревшие танки, деморализованные.." Не желает на себе испытать этих "устаревших"? Одни звездоболы. Вы своими обязанностями занимайтесь- готовьте ТРО, копайте траншеи, делайте ежи противотанковые, подготавливаете бобмбоубежища.. А про "устаревшие" Ар5стович нам долодит.
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30.05.2022 21:56 Ответить
Лаптелиз, ми воюємо на своїй землі, за своє. окупантам, які прийшли на НАШУ ЗЕМЛЮ, будемо горлянки гризти, поки не знищимо погань.
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30.05.2022 22:13 Ответить
Ты тоже из когорты пустозвоно-звездоболов? Или просто начальство облизываешь?
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30.05.2022 22:23 Ответить
У этого события, как и у любого, есть плюсы и минусы. Из минусов, рашисты за ценой не постоять. Из плюсов, им все сложнее это подтверждать железом. От хорошей жизни машины второго поколения в бой не вводят.
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30.05.2022 22:52 Ответить
Это так. Но у каждого начальника, есть свои компетенции. У начальника ОВА-прямые по организации территориальной бороны населенных пунктов и в первую очередь областных центров. А рассказывать как солдаты ВСУ будут "легко сжигать Т62 и Т 72 танки" -звездобольство.
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30.05.2022 23:44 Ответить
Cтарые танки лучше, чем вообще без танков, помню лет 50 назад Т-62 каталоги изучал многие детали от Т 55 подходили, последние их модификации с дополнительной броней на башнях.....
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30.05.2022 22:50 Ответить
Таки да. Только эти танки не нам привезли а оркам.
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30.05.2022 23:21 Ответить
Да где же та Армата?). Не, ну понятно, что потом на параде возить).
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30.05.2022 21:57 Ответить
Армата дороговата, а Т 62 бесплатно, только перебрать после консервации, их 6000 вроде имеется. Немцы то тоже собираются Украине старьё типа Леопард 1 дать, тот ещё хуже Т 62 и всего их у немцев немного.
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30.05.2022 22:55 Ответить
Армата не просто "дороговата", стоит огромных денег, потому их за 7 лет 20 шт выпущено. 24000 танкистов на Т-62 возьмут там же, где и 16000 сирийцев и 8000 ливийцев. Ага.
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30.05.2022 23:11 Ответить
Старий не старий
Але то Всеж Танк,
а не пістолет.
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30.05.2022 21:57 Ответить
То ти Джавеліну розповідай.
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30.05.2022 22:30 Ответить
Не забувайте що в середині десь 0.5 мозку на танк, а якщо ще й досвід брати......
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30.05.2022 22:38 Ответить
Главное в новости то, что старые Т 62 уничтожать гораздо проще.
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30.05.2022 23:44 Ответить
Замість того щоб готувати область до нападу політична шльондра старух займався піаром на великому крадівництві
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30.05.2022 21:59 Ответить
Скажімо прямо - обидві армії воюють переважно застарілим обладнанням.
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30.05.2022 22:02 Ответить
Знаю точно, парашенцям в Україні буде *****.
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30.05.2022 22:10 Ответить
Буде. Але Перемога буде дуже кривава, бо війна триває вже 350 років... Маємо вже визначитись зараз, бо в наших окопах сидітимуть вже наші онуки і відбиватимуть нашу країну.
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30.05.2022 22:25 Ответить
Ти для цього висера сьогодні зареєстровано?Баним бота.
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30.05.2022 22:16 Ответить
На роССии камандири знают четко: Солдат не жалеть, баби - дури, по пьяне еще нарожают.
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30.05.2022 22:09 Ответить
сначала прочитал "застарілі тачанки"..и даже не удивился
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30.05.2022 22:24 Ответить
мокшане кто сапог потерял?
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30.05.2022 22:25 Ответить
Ботінок лайно
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31.05.2022 01:11 Ответить
Подозреваю, что эта техника была сегодня сильно прорежена, надеюсь завтра будет в новостях.
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30.05.2022 22:34 Ответить
Умом рассею не понять
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30.05.2022 22:39 Ответить
А зачєм єйо панімать?
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30.05.2022 22:50 Ответить
Эта вероятность больше 2 мес. существует как Васильевку взяли.
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30.05.2022 23:14 Ответить
Та нормальні там танки, вони ще своє покажуть

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31.05.2022 01:14 Ответить
Поумнели рашисты - ведь это старое железо тоже надо уничтожать и тратить свой б/к, который надо расходовать экономно, и импортные нищяки жалко тратить - там ещё дохрена новой техники. Надо больше минировать.
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31.05.2022 02:50 Ответить
 
 