Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Под Лисичанском контузило журналиста и переводчицу, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уличные бои в Северодонецке продолжаются ВСУ пытаются отбросить врага.
Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Короткая вечерняя сводка 30 мая. Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Жителям настоятельно рекомендуем оставаться в укрытиях. Надеемся, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой "скорой" тела не обнаружены. Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, чувствуют себя удовлетворительно. В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено это была авиабомба или снаряд крупного калибра) - погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр. Эвакуация из Луганщины остановлена до стабилизации ситуации безопасности", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Київ - Україна, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг,... - Україна!
Навіть Харків - що за 80 км від реф - Україна!
Майже на всіх ділянках, кріме Сєверодонецька - ворог зупинений.
В районі Сєверодонецька - тяжко, оскільки на такій малій локації наступає весь залишок рф.
А ще місяць тому писали про плани оточення аж від Ізюма, про взяття Харькова, про де.сант на Одесу з Придністровья....
Плани путлера мельчают вместе с мельчанием его орков.
Слава Україні! Смерть ворогам!
22 роки, шоб бездарно застряти в болотах під Києвом.
І слава Богу!
Хто заважав зевладі хоча б елементарно захистити кордони та підготуватися на напрямках Суми , Херсон та Чернігов - самі червоні лінії в оброні які тільки можуть бути?! Та й взагалі Сумщину кинули на "авось" без зброї - дали спокійно окупувати її! І як би не 93тя+місцеві партизани, то взагалі був би тут пздць повний - навіть орки не чекали на "випадковий нежданчик", коли їх розхерячили під Охтиркою...Сподіваюся, що колись розкажуть правду про цей епізод війни, який відбувся 24го лютого!
Украина не ведет наступательный действия - но маневренную оборону.
Цель - измотать врага.
Все понимают, что когда на одну локацию Северодонецка брошены все остатки армии рф - то ситуация легкой не будет.
Так чего ждем?
Наша армия - 700 000 бойцов, а у них максимум - 200 000 с учетом срочников.
ТА НЕ ГОТОВА УКРАЇНА ВИЯВИЛАСЬ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ!
Банально ми були не готові через те, що 73/43%зебілів захотіли "жрать+ржать+срать" і привели до керівництва державою зеленобидлячу біомасу слуг уродів з головкою ЄрЗе.
То про вагнергейт чи про сейшельські офшори ми Зелє не віримо, а про "20 разів" віримо?
А ситуація дійсно трохи дивна. Всі ж ці джевеліни і нвали нам поставляли якраз для боїв у містах. То тут якраз в нас мала б бути відповідна зброя. І Азов у Маріку показав, що ця зброя дійсно ефективна у міських боях. Купу бронетехніки орків попалили. Але в Сєверодонецьку щось на так йде...
С одной стороны печально. Но если наши отошли и оставили городскую сепарню на произвол их "друзей", то это не так и плохо. Естественный отбор.
С другой стороны, если попасть в окружение - можно повторить судьбу защитников Мариуполя, которых то ли обменять хотят, то ли казнить.
Надежда - на мудрость Залужного.