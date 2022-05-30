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Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Под Лисичанском контузило журналиста и переводчицу, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Уличные бои в Северодонецке продолжаются ВСУ пытаются отбросить врага.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Короткая вечерняя сводка 30 мая. Рашисты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои. Жителям настоятельно рекомендуем оставаться в укрытиях. Надеемся, что пропавшие врачи живы, ведь в подбитой "скорой" тела не обнаружены. Волонтеры, ранее попавшие под обстрел, чувствуют себя удовлетворительно. В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено это была авиабомба или снаряд крупного калибра) - погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр. Эвакуация из Луганщины остановлена ​​до стабилизации ситуации безопасности", - рассказал он.

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Топ комментарии
+56
Тогда слушай Арестовича i Национальный марафон «Едині новини».
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30.05.2022 22:09
+45
а які повинні бути новини коли зелупа взагалі не готувалася до війни, а кацапи готувалися?
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30.05.2022 22:19
+40
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 22:08
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Пи%&?#ц
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30.05.2022 22:03 Ответить
Та так... Вуличні найтяжчі... Бережи, Боже, наших хлопців.
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30.05.2022 22:16 Ответить
Давайте більше оптимізму.
Київ - Україна, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг,... - Україна!
Навіть Харків - що за 80 км від реф - Україна!
Майже на всіх ділянках, кріме Сєверодонецька - ворог зупинений.
В районі Сєверодонецька - тяжко, оскільки на такій малій локації наступає весь залишок рф.
А ще місяць тому писали про плани оточення аж від Ізюма, про взяття Харькова, про де.сант на Одесу з Придністровья....
Плани путлера мельчают вместе с мельчанием его орков.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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30.05.2022 23:14 Ответить
Ні, не *******, хіба що малесенький. Так, на Донбасі важко, але все мине. Треба протриматись десь 1-2 місяці, а там і в контрнаступ підемо русню випалювати.
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31.05.2022 06:51 Ответить
От Гайдая только плохие новости
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30.05.2022 22:05 Ответить
Тогда слушай Арестовича i Национальный марафон «Едині новини».
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30.05.2022 22:09 Ответить
а які повинні бути новини коли зелупа взагалі не готувалася до війни, а кацапи готувалися?
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30.05.2022 22:19 Ответить
Кацапы готовились к войне со времён кучмы. Идиоты голосовали за эту и последующую падаль все годы независимости. Увы, идиотов в Украине до сегодняшнего времени было большинство. Боюсь, на выборах после войны их снова будет большинство, т.к. это одни и те же. Признавать собственные ошибки примитивный мозг идиота не способен...
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30.05.2022 22:48 Ответить
Ні, ідіоти народили НОВИХ ЗІЛЬОНИХ ІДІОТІВ.
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31.05.2022 01:09 Ответить
73% баранів - хужє нє будєт 🤬!
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31.05.2022 02:24 Ответить
Не звізди. кацапи готувалися до війни з другої чеченської - з 2000 року.
22 роки, шоб бездарно застряти в болотах під Києвом.
І слава Богу!
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30.05.2022 23:07 Ответить
Не звізди! Хто заважав Україні готуватися до цього вторгнення?!
Хто заважав зевладі хоча б елементарно захистити кордони та підготуватися на напрямках Суми , Херсон та Чернігов - самі червоні лінії в оброні які тільки можуть бути?! Та й взагалі Сумщину кинули на "авось" без зброї - дали спокійно окупувати її! І як би не 93тя+місцеві партизани, то взагалі був би тут пздць повний - навіть орки не чекали на "випадковий нежданчик", коли їх розхерячили під Охтиркою...Сподіваюся, що колись розкажуть правду про цей епізод війни, який відбувся 24го лютого!
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30.05.2022 23:22 Ответить
И не говори, не то ,что Люся и сказки про "Ракеты кончатся на 2ой неделе"
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30.05.2022 22:27 Ответить
Бутусов сказав що ми не можемо говорити і 5% того що відбувається,війна це страшно і не все потрібно розказувати .Але занадто обнадійливі закиди від аристовича теж не добре бо розслабляють і втрачають пильність люди.
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30.05.2022 22:34 Ответить
Про "занадто обнадійливі закиди від аристовича" зазвичай кажуть ті, хто його не слухає. Бо він каже приблизно те саме, що там найважча ситуація і саме там рашисти маєть шанси на успіх.
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30.05.2022 22:36 Ответить
Будет как с Лиманом, через неделю узнаем, что Северодонецк проигран.
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30.05.2022 22:08 Ответить
Ні, втримають. Головне - не дати оточити !
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30.05.2022 22:30 Ответить
А варто втримувати? Чи краще перейти по ще вцілілих мостах у Лісичанськ і підірвати ці мости за собою?
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30.05.2022 22:37 Ответить
Потім назад відбивати також буде не легко
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30.05.2022 22:41 Ответить
Звісно. Але зараз наша заача - протриматись до отримання Ленд-Лізу у достатніх кількостях і не злити при цому професійне ядро ВСУ.
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31.05.2022 00:43 Ответить
Это не игра.
Украина не ведет наступательный действия - но маневренную оборону.
Цель - измотать врага.
Все понимают, что когда на одну локацию Северодонецка брошены все остатки армии рф - то ситуация легкой не будет.
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30.05.2022 23:10 Ответить
Если на Северодонецк брошены все остатки армии рф, то значит на других фронтах этих сил осталось мало.
Так чего ждем?
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31.05.2022 06:05 Ответить
Будешь цепляться к условностям? Очевидно, что он имел ввиду весь избыток войск рашистов на фронте именно на том небольшом участке.
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31.05.2022 06:55 Ответить
відводити людей звідти терміново, бо буде черговий ДАП чи Маріуполь!
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30.05.2022 22:08 Ответить
бо потім буде інформація, як героїчно гинуть наши герої в повному оточенні, але не здаються
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30.05.2022 22:18 Ответить
взорвут или разбомбят последний мост - и Мариуполь практически обеспечен - останеться только вплавь под обстрелами как во вторую мировую
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30.05.2022 22:36 Ответить
Хай краще твій путлер виведе війська з України - а то буде как при кутузовє.
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30.05.2022 23:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 22:08 Ответить
Якщо москалі захоплять луганську і донецьку область,то підуть далі.
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30.05.2022 22:08 Ответить
кацапов там перемеливают не слабо, им бьІ там удержаться.
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30.05.2022 22:11 Ответить
ЧЕМ их там "перемеливают"? Автоматами?
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30.05.2022 22:19 Ответить
не только, есть много видосов как наши с пулеметами Макима воюют, вот это трешь.
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30.05.2022 22:21 Ответить
Асфальтом.
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30.05.2022 22:21 Ответить
А откуда у них численное превосходство в людях?
Наша армия - 700 000 бойцов, а у них максимум - 200 000 с учетом срочников.
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31.05.2022 06:08 Ответить
Ты что сталинист, любитель воевать пушечным мясом? Речь о тяжелом вооружение, именно оно решает в этой войне.
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31.05.2022 06:57 Ответить
На Херсон?
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30.05.2022 22:12 Ответить
На весь юго восток
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30.05.2022 22:15 Ответить
на *** пойдут твои кацапы ..
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30.05.2022 23:56 Ответить
Надеюсь, что пойдут *****.
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31.05.2022 06:58 Ответить
Чому арта с Заходу не б'є по москалям? Так скоро до Київа відійдемо....
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30.05.2022 22:10 Ответить
Залужний навряд чи читає "Цензор", вибачайте...
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30.05.2022 22:17 Ответить
Не знаю як важливий Северодонецк стратегічно,а Ліман з Словянськом то так(вода для всього Донбаса)
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30.05.2022 22:17 Ответить
Северодонецк - развязка дорог.
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30.05.2022 22:42 Ответить
Агов ЗЕ, де ЗЕ коли кацапи міста захоплюють? Як завжди відосики знімає?
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30.05.2022 22:21 Ответить
А що саме він має робити? Прибути на місце бою і за собою в атаку повести хлопців? Ви саме так бачите роль Президента?
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30.05.2022 22:39 Ответить
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30.05.2022 22:39 Ответить
Народ, невже ви не кумекаєте, що по чисельності особового складу співвідношення на фронті один до двох; і при тому, що добровольців, яких наші воєнкомати не призивають вистачило би ліквідувати цю нерівність - але це неможливо зробити, тому що банально не вистачає для тих добровольців не те що озброєння, а й навіть обмундирування? Що, ви не побачили купи інф досі, що касапи переважають нас по озброєнню в ДВАДЦЯТЬ РАЗ?

ТА НЕ ГОТОВА УКРАЇНА ВИЯВИЛАСЬ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ!
Банально ми були не готові через те, що 73/43%зебілів захотіли "жрать+ржать+срать" і привели до керівництва державою зеленобидлячу біомасу слуг уродів з головкою ЄрЗе.
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30.05.2022 22:21 Ответить
Не може бути,що вони в 20 разів переважають.В них стільки техніки немає.
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30.05.2022 22:42 Ответить
Техники может и нет, но по боеприпасам да. Склады повзрывали, патронный завод не построили, поэтому и ждем, когда уже западная артиллерия с боеприпасами в нужном количестве подойдет.
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31.05.2022 00:22 Ответить
Заспамили зебобики правду.
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30.05.2022 22:44 Ответить
Це Зеля в якомусь інтерв'ю чи відеозверненні ляпнув про "20 разів". Ніхто з військового керівництва це не казав.
То про вагнергейт чи про сейшельські офшори ми Зелє не віримо, а про "20 разів" віримо?

А ситуація дійсно трохи дивна. Всі ж ці джевеліни і нвали нам поставляли якраз для боїв у містах. То тут якраз в нас мала б бути відповідна зброя. І Азов у Маріку показав, що ця зброя дійсно ефективна у міських боях. Купу бронетехніки орків попалили. Але в Сєверодонецьку щось на так йде...
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30.05.2022 22:44 Ответить
Місто здають планомірно по якомусь сценарію зверху.Тут по перше момент здержування і витягування військ орків по друге якась тактична задумка зверху.
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30.05.2022 23:39 Ответить
зеленая морда оказалась не готова - потому что эта падла служит не Украине
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30.05.2022 23:58 Ответить
продвинулись? в один конец...
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30.05.2022 22:21 Ответить
атако жопою
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30.05.2022 22:32 Ответить
Як увійшли у місто то це надовго. Вуличні бої у великих містах можуть тривати місяцями, головне - не дати оточити місто. Потрібна велика кількість переважаючої піхоти та легкої швидкої бронетехніки. Єдина превага тут для нас - ворог буде нести значні втрати у живій силі. Кацапи зараз стали обережнішими з використанням танків - бо останнім часом дуже великі втрати якщо вже Т-62 задіють...
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30.05.2022 22:22 Ответить
Та де там "велике місто". 150к було до війни. За 20хв пішки від Курчатова до Автомобільної можна пройти все місто.
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30.05.2022 22:28 Ответить
не считая Азота и еще промышленых окраин - сам город 3х3 километра
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30.05.2022 22:43 Ответить
Фантазер туди стянули весь кулак орки.Там не 1 до 20 проти нас а вже 1 до 30 вже проти нас.В місті залишилось десь 10 тис людей 90% це ждуни асвабадителей.Місто вже втрачено.І з цим питанням не до ЗСУ.
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30.05.2022 23:36 Ответить
Рашисты уже видео за ДК Строителей снимают, возле крытых кортов. Значит город минимум на 50% занят ими.
С одной стороны печально. Но если наши отошли и оставили городскую сепарню на произвол их "друзей", то это не так и плохо. Естественный отбор.
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30.05.2022 22:26 Ответить
Самые матерые сепарасты оденут шинельки и пойдут мясом на смерть с кадыркинцами за спиной под причитания собственных свиноматок...
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30.05.2022 22:57 Ответить
І за што пайдут?
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30.05.2022 23:00 Ответить
рашка как свинья которой перерезали горло, раскидает копытами в разные стороны но итог уже очевиден. Все равно разделают на куски и отправят в отходы истории. Главное спокойно довести дело до конца.
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30.05.2022 22:42 Ответить
Донбасс!Сколько горя ты принёс стране своей продажностью!!Из-за вас, сепаров, сколько народу полегло!!
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30.05.2022 22:57 Ответить
та было бы желание, этой всей херни не было еще в 14году, И луганск и донецк бы зачистили если бы сверху кто то сиси не мял и с путей кумовство не разводил.
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31.05.2022 01:01 Ответить
Не Донбас, а завезена русня.
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31.05.2022 07:12 Ответить
Те що я казав ще з ранку місто вже сдали по факту.Питання не до хлопців з ЗСУ.Судячи с той підтримки і всього що там робиться це робе верхівка.Чому і нащо питання.
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30.05.2022 23:33 Ответить
Ніхто не буде жертвувати життям воїнів заради хрущовок цього совкового міста.Нанесуть наші максимум шкоди й відійдуть на наступні захисні рубежі.Війна не складається тільки з тупого жертвування життями,а з розумних тактичних ходів.Як в боксі:можна молотити руками всі раунди й пропускати не менше,аж до точного нокаутуючого удару противника.
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30.05.2022 23:37 Ответить
Десь так і є.Але це місто схоже сдають по сценарію навмисно відволікаючи як найбільше мяса орків.Глибину всього цього ми не знаємо.На це є генштаб.
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30.05.2022 23:44 Ответить
генштаб робе те, що скаже єрмак. питання?
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31.05.2022 01:02 Ответить
Что-то быстро сдают укрепленные города. Надеюсь, все понимают, что освободить их потом будет крайне сложно.
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30.05.2022 23:57 Ответить
укрепленные города? так кацапы не воюют а ровняют артой ..
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31.05.2022 00:01 Ответить
С одной стороны, если отступить из Северодонецка - отбивать его и вести уличные бои в наступлении придётся уже украинской армии.
С другой стороны, если попасть в окружение - можно повторить судьбу защитников Мариуполя, которых то ли обменять хотят, то ли казнить.
Надежда - на мудрость Залужного.
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31.05.2022 00:00 Ответить
США еще нужно с лендлизом потянуть пару недель и Донбасс полностью будет под копытом рашофашей.
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31.05.2022 01:49 Ответить
Ипаная *********.Как она *******!
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31.05.2022 06:55 Ответить
 
 