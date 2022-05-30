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Новости Война в Украине
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Польша предложит спецмеры в отношении стран ЕС, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

матеуш,моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет предлагать на саммите ЕС специальный компенсаторный механизм в отношении тех стран, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против России, если не получится договориться о более компромиссных вариантах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом он сказал в общении со СМИ перед началом встречи лидеров в Брюсселе, на саммите Европейского совета.

Моравецкий заявил, что приближается 100 дней сопротивления Украины российскому вторжению и союзникам пора спросить себя, сделали ли они все возможное, чтобы война закончилась как можно быстрее и победоноснее для Украины.

Премьер сказал, что будет настаивать на включении в шестой пакет санкций Евросоюза против России нефтяного эмбарго, потому что с продажи нефти РФ получает большие средства на ведение войны.

"Мы понимаем, что есть страны, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только из трубопроводов. У нас есть предложения, как это решить, но если эти страны, включая Венгрию конечно, не согласятся на них, тогда Польша потребует введения специального инструмента уравнения цен, чтобы страна, которая будет дольше использовать российскую нефть, не могла использовать это как конкурентное преимущество", - сказал Моравецкий.

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"Также очень важно, чтобы Путин видел, что мы не только объединены, но и решительно настроены как можно быстрее положить конец этой войне и чтобы Украина выстояла как свободное, суверенное и независимое государство", - подчеркнул он.

Также глава польского правительства повторил свои слова в сообщении на странице в фейсбуке: "Здесь в Брюсселе, на саммите Европейского совета, мы должны спросить себя, сделали ли мы все, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, чтобы закончилась победой Украины. Шестой пакет санкций, который мы сегодня обсуждаем, должен включать и самые передовые требования с нашей стороны - то есть отсечение России от доходов, которые позволяют ей вести эту войну, особенно от доходов от продажи нефти.

Если этого не случится, Польша потребует введения специального инструмента выравнивания цен - чтобы страна, которая дольше использует российскую нефть, не могла конкурировать с другими странами. Я верю, что мы сможем достичь правильного компромисса".

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Топ комментарии
+25
Файний хід! Дяка полякам... вже вкотре!
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30.05.2022 22:09
+23
Правильний хід. Хай ****** чешуть дупу
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30.05.2022 22:07
+10
Теоретично можна розробити процедуру припинення повноцінного членства в ЄС для Угорщини або ввести для цієї країни такі митні збори що уся вигода від кацапської кривавої нафти обернеться тотальними втратами.
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30.05.2022 22:16
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Правильний хід. Хай ****** чешуть дупу
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30.05.2022 22:07 Ответить
Файний хід! Дяка полякам... вже вкотре!
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30.05.2022 22:09 Ответить
Ваша правда, підтримую.
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30.05.2022 22:20 Ответить
А ведь самое интересное, что до войны Польша и Венгрия в ЕС казалиь "два сапога - пара". И теперь вот такой поворот.
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30.05.2022 22:15 Ответить
Шо за брєд, Польща завжди була дружньою, а угорщина ворожою до нас.
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30.05.2022 22:39 Ответить
Мабудь мається на увазі, що і Польща і Угорщина підлаштовували під себе судову владу, що суперечило засадам ЄС.
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30.05.2022 22:43 Ответить
Пародон, я дожен выражаться яснее. ЕС - ЕвроСоюз, не партия Порошенко. И да, при взгляде с запада они казались двумя евроскептическими странами, всё более скатывающимися в авторитаризм.
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30.05.2022 23:09 Ответить
Пора вже йовбикам на їх місце вказати.
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30.05.2022 22:15 Ответить
Теоретично можна розробити процедуру припинення повноцінного членства в ЄС для Угорщини або ввести для цієї країни такі митні збори що уся вигода від кацапської кривавої нафти обернеться тотальними втратами.
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30.05.2022 22:16 Ответить
Очень хорошая идея.
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30.05.2022 22:40 Ответить
І ця срана країна ('вєнгрія', шо за тупа назва?) сидить в ЄС на дотаціях.
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30.05.2022 22:40 Ответить
Задолбали венгры всех. Поставить ультиматум: либо вы с ЕС, либо не получаете никаких дотаций и кредитов - хотите дружить с рашкой, дружите, но только с ней.
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30.05.2022 22:42 Ответить
Тем временем Греция помогает обходить санкции.
Только в порты Греции поступает 900 тысяч баррелей российской нефти в сутки. Эта страна стала важным транспортным узлом: здесь сырье перенаправляется в другие страны путем передачи с одного судна на другое. Сейчас 63% российской нефти перевозят греческие танкеры.
Именно греческие игроки "помогают" Москве устанавливать новые рекорды по доходам от продажи энергоресурсов.
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30.05.2022 22:53 Ответить
Велика подяка Польському народу, Уряду та Президенту Польщі!
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31.05.2022 08:57 Ответить
Ище Полска не сгинела!
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31.05.2022 11:09 Ответить
 
 