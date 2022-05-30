РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
7 328 10
армия РФ (15337) война (46615) уничтожение (3813) Воздушные силы (963)

За 30 мая ударная авиация ВСУ совершила до десяти авианалетов на вражеские позиции, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Ударная авиация Украины в понедельник совершила до десяти авианалетов и отработала по наземным целям врага, зенитные ракетные войска уничтожили две ракеты оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"30 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по составам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты свозят устаревшие танки и пытаются наступать на востоке Запорожской области, - председатель ОВА Старух

Подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожена авиационная ракета класса "воздух-поверхность" – Х-59МК, а в Одесской области – крылатая ракета Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото - обломки Х-22)", - говорится в сообщении .
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не бачимо відео Байрактаврів,чи вони вже не літають?
показать весь комментарий
30.05.2022 22:39 Ответить
Показують тоді коли треба, згадайте Зміїний (до цього відео з них не було майже два місяці). Скоріш за все зараз байрактари використовуються в основному для розвідки та коригування вогню.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:54 Ответить
Дата изготовления 22.05.1991
показать весь комментарий
30.05.2022 22:41 Ответить
Хлебало Конашенкова который "рапортовал" оркскому глубинному народу ещё два месяца назад об уничтожении последнего самолёта ВСУ Украины .
показать весь комментарий
30.05.2022 22:56 Ответить
Давайте більше оптимізму.
Київ - Україна, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг,... - Україна!
Навіть Харків - що за 80 км від реф - Україна!
Майже на всіх ділянках, кріме Сєверодонецька - ворог зупинений.
В районі Сєверодонецька - тяжко, оскільки на такій малій локації наступає весь залишок рф.
А ще місяць тому писали про плани оточення аж від Ізюма, про взяття Харькова, про де.сант на Одесу з Придністровья....
Плани путлера мельчают вместе с мельчанием его орков.
Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.05.2022 22:57 Ответить
Героям слава !!

Разом до перемоги !
показать весь комментарий
31.05.2022 00:35 Ответить
Вдалої охоти!
показать весь комментарий
30.05.2022 23:26 Ответить
Як же так))москалі розповідали ,що знищили всю українську авіацію))А може то Міги ,котрі нам з колишнього соцтабору "відмовилися" надати?)))
показать весь комментарий
30.05.2022 23:34 Ответить
Мочать орків наші воіни і в небі , і на землі !!

МОЛОДЦІ ,так тримати і бережіть себе 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
31.05.2022 00:33 Ответить
Не Хило разобранные самолёты херачат, надеюсь скоро недальнобойные млрс кацапов в рай отправлять начну
показать весь комментарий
31.05.2022 00:54 Ответить
 
 