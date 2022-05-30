За 30 мая ударная авиация ВСУ совершила до десяти авианалетов на вражеские позиции, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ, - Воздушные Силы
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Ударная авиация Украины в понедельник совершила до десяти авианалетов и отработала по наземным целям врага, зенитные ракетные войска уничтожили две ракеты оккупантов.
Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"30 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по составам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов.
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Подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожена авиационная ракета класса "воздух-поверхность" – Х-59МК, а в Одесской области – крылатая ракета Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото - обломки Х-22)", - говорится в сообщении .
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