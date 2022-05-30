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Новости За рубежом Санкции против России
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Евросоюз стремится достичь консенсуса по нефтяному эмбарго: все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что в Евросоюзе есть стремление достичь взаимопонимания по поводу введения эмбарго на российскую нефть.

Об этом он заявил журналистам перед специальной встречей Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, что все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом. Никогда нельзя хвалить день до вечера. Но все, что я замечаю, так это то, что действительно есть разговоры, которые ведутся с желанием достичь взаимопонимания. И это хорошо", - заявил Шольц, отвечая на вопрос об отсутствии единства по вопросу нефтяного эмбарго.

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Комментируя требования Венгрии на этот счет, канцлер указал на важность "действовать в унисон", но также "учитывать особую ситуацию во всех странах".

"Мы это делали в прошлом и будем делать это и дальше. Наша сила именно в том, что мы можем вместе решать наши проблемы и тем самым действовать сообща против российской агрессии против Украины", - заявил Шольц.

Федеральный канцлер подчеркнул, что Германия давно готовилась к независимости от россии в энергетической сфере. По его словам, ФРГ обеспечит независимость от импорта угля до осени, а до конца года станет независимой от импорта нефти из России.
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Топ комментарии
+8
Очень радует, что им удобно и комфортно вести хорошие беседы. Главное не торопиться и наслаждаться процессом
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30.05.2022 23:12
+5
А от мені цікаво, якщо країни, які підписали той ******* будапештський меморандум, не можуть виконати своїх зобов'язань по ньому, чи можемо ми отримати назад те, на що нас наїбали?
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30.05.2022 23:12
+3
Нагадує сцену з "5 елементу", де Корбан Даллас під час бою просить кинути пушку, а Рей йому - більярдні шари, шасливий з порозуміння

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30.05.2022 23:16
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Все понятно.
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30.05.2022 23:10 Ответить
Очень радует, что им удобно и комфортно вести хорошие беседы. Главное не торопиться и наслаждаться процессом
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30.05.2022 23:12 Ответить
А от мені цікаво, якщо країни, які підписали той ******* будапештський меморандум, не можуть виконати своїх зобов'язань по ньому, чи можемо ми отримати назад те, на що нас наїбали?
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30.05.2022 23:12 Ответить
Можемо, але при отриманні наіпуть ще раз. Бо передаватимуть через беню.
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30.05.2022 23:33 Ответить
Насколько я помню, этот меморандум подписывали рф, США и Британия. Вот с них и надо спрашивать. ЕС тут при чём
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31.05.2022 00:30 Ответить
Ви би хоч меморандум той почитали. Стопіццот раз вже проговрили - у меморандумі написано що у разі чого підписанти зобов"язуються зібратися і виразити глубоку озабоченость (не дослівно, але суть саме така). Вони всі це виконали ще в алекому 14-му. Питання задавайте нашим ідіотам які в 1994-м в обмін на такі "зобов"язання" віддали зброю.
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31.05.2022 01:25 Ответить
Нагадує сцену з "5 елементу", де Корбан Даллас під час бою просить кинути пушку, а Рей йому - більярдні шари, шасливий з порозуміння

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30.05.2022 23:16 Ответить
Сейчас еще не жарко в Европе. Можно обсуждать что угодно сколько угодно долго. Так что наслаждайтесь процессом дисскуса.
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30.05.2022 23:17 Ответить
давайте, не поспішайте. обговоріть все як слід! ми, звичайно, почекаємо
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30.05.2022 23:23 Ответить
Это как вяло текщая шизо... Да и за то, благодарность, чем Запад со стола своего сітного и мирного облагородил Украину.
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30.05.2022 23:28 Ответить
Храбак.
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30.05.2022 23:32 Ответить
Якщо ЄС (чи принаймні провідні його члени) налаштований запровадити нафтове ембарго, то замість того, щоб витрачати місяці на умовляння Угорщини, треба просто дати Україні карт-бланш (навіть вербальний, за зачиненими від сторонніх дверима) на перекриття засувок на нафтопроводі "Дружба", що йде нашою територією. І все.
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30.05.2022 23:32 Ответить
Да, венгры в этом плане смешные, Я до сих пор не понимаю, почему Украина не ведёт агрессивную политику. закрыли и точка
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30.05.2022 23:48 Ответить
Если б правительству Украины было выгодно перекрыть трубу, этот уже б давно сделали. За транзит платятся деньги, скорее всего немаленькие. Так что все эти намёки на «случайное попадание ракеты» просто пустой звон.
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31.05.2022 00:35 Ответить
Vanity Fair... bla bla bla
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30.05.2022 23:34 Ответить
Эта немецкая шлюха так уже надоела
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30.05.2022 23:42 Ответить
Шольц, надеешься, что война скоро закончится и уже не надо будет никакого эмбарго? Горячо поддерживать Украину на словах - это одно, а вот мешки ворочать - совсем другое. Тот же Макрон, хоть и звонит плешивому, но Украине даёт САУ - ну хоть сколько-то, а Шольц только в разговорном жанре упражняется.

Совсем нельзя эмбарго ввести для всех, кроме Венгрии? Уже было бы значительное сокращение закупок.
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30.05.2022 23:57 Ответить
Мені одному здається шо Шольц пи*рас котрий просто заговорює зуби? І збрю дає, і санкції вводяться... язиком.
Франція з Італією і то на порядок кращі. Ті хоч язиком не патякають. Навпаки - ніби й не дуже підтримують, але бац - Сюзанна працює, FH70 в наявноті. А Шольц язиком відгрузив вже пів вермахта, а в реальності - нуль, абсолютний круглий нуль за останній час.
От і з санкціями. Всім же зрозумло що зовсім не гаразд з санкціями, немає порозуміння, всі думають як розрулити з Угорщиною (як мінімум). Навіщо він обманює? У мене велике питання.
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31.05.2022 01:15 Ответить
У них там своя атмосфера.
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31.05.2022 01:18 Ответить
вже місяць точаться балачки з приводу нафтового ембарго. Сьогодні Жан-Мішель відрапортував, що таки Вони введуть нафтове ембарго з якимись обмеженнями. Я думаю для Угорщини, тому що це просто вже не смішно - цілий місяць одні балачки про ембарго і жодних дій.
"Євросоюз домовився про часткову заборону постачання російської нафти - глава Євроради"
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31.05.2022 03:06 Ответить
"всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним"!)
Такі "хороші" та "конструктивні", що просто пєстня!
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31.05.2022 07:04 Ответить
 
 