Евросоюз стремится достичь консенсуса по нефтяному эмбарго: все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом, - Шольц
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Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что в Евросоюзе есть стремление достичь взаимопонимания по поводу введения эмбарго на российскую нефть.
Об этом он заявил журналистам перед специальной встречей Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кажется, что все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом. Никогда нельзя хвалить день до вечера. Но все, что я замечаю, так это то, что действительно есть разговоры, которые ведутся с желанием достичь взаимопонимания. И это хорошо", - заявил Шольц, отвечая на вопрос об отсутствии единства по вопросу нефтяного эмбарго.
Комментируя требования Венгрии на этот счет, канцлер указал на важность "действовать в унисон", но также "учитывать особую ситуацию во всех странах".
"Мы это делали в прошлом и будем делать это и дальше. Наша сила именно в том, что мы можем вместе решать наши проблемы и тем самым действовать сообща против российской агрессии против Украины", - заявил Шольц.
Федеральный канцлер подчеркнул, что Германия давно готовилась к независимости от россии в энергетической сфере. По его словам, ФРГ обеспечит независимость от импорта угля до осени, а до конца года станет независимой от импорта нефти из России.
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Совсем нельзя эмбарго ввести для всех, кроме Венгрии? Уже было бы значительное сокращение закупок.
Франція з Італією і то на порядок кращі. Ті хоч язиком не патякають. Навпаки - ніби й не дуже підтримують, але бац - Сюзанна працює, FH70 в наявноті. А Шольц язиком відгрузив вже пів вермахта, а в реальності - нуль, абсолютний круглий нуль за останній час.
От і з санкціями. Всім же зрозумло що зовсім не гаразд з санкціями, немає порозуміння, всі думають як розрулити з Угорщиною (як мінімум). Навіщо він обманює? У мене велике питання.
"Євросоюз домовився про часткову заборону постачання російської нафти - глава Євроради"
Такі "хороші" та "конструктивні", що просто пєстня!