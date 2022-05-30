Евросоюз стремится достичь консенсуса по нефтяному эмбарго: все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом, - Шольц

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что в Евросоюзе есть стремление достичь взаимопонимания по поводу введения эмбарго на российскую нефть.

Об этом он заявил журналистам перед специальной встречей Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, что все ведут хорошие и конструктивные дискуссии друг с другом. Никогда нельзя хвалить день до вечера. Но все, что я замечаю, так это то, что действительно есть разговоры, которые ведутся с желанием достичь взаимопонимания. И это хорошо", - заявил Шольц, отвечая на вопрос об отсутствии единства по вопросу нефтяного эмбарго.

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Комментируя требования Венгрии на этот счет, канцлер указал на важность "действовать в унисон", но также "учитывать особую ситуацию во всех странах".

"Мы это делали в прошлом и будем делать это и дальше. Наша сила именно в том, что мы можем вместе решать наши проблемы и тем самым действовать сообща против российской агрессии против Украины", - заявил Шольц.

Федеральный канцлер подчеркнул, что Германия давно готовилась к независимости от россии в энергетической сфере. По его словам, ФРГ обеспечит независимость от импорта угля до осени, а до конца года станет независимой от импорта нефти из России.