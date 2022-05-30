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Оккупированный регион Грузии Южная Осетия отменил "референдум" о вхождении в состав России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самопровозглашенный главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов отменил референдум о вхождении региона в состав России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет "РИА Новости".
Отмечается, что президент приостановил действие своего указа, согласно которому в Южной Осетии должен был пройти референдум о присоединении к РФ.
Позже Бибилов подписал новый указ, которым оправдал отмену референдума.
"Президент Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, касающимся законных прав и интересов РФ", - рассказывают журналисты.
Он приказал "провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".
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+20 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий30.05.2022 23:15
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Вступить можно только в две вещи - в рф или го-но.
От второго отмоешься...
Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?
Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
Але Бібілов програв вибори. Переможець не підтримує приєднання.
Тобто, скасування референдуму, фактично, є результатом волевиявлення населення Самачабло (Південної Осетії).
фсьо.. дєржитесь нЄ дЄржитєсь