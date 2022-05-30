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Новости За рубежом
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референдум (1495) Южная Осетия (175)

Оккупированный регион Грузии Южная Осетия отменил "референдум" о вхождении в состав России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

осетія

Самопровозглашенный главарь Южной Осетии Анатолий Бибилов отменил референдум о вхождении региона в состав России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет "РИА Новости".

Отмечается, что президент приостановил действие своего указа, согласно которому в Южной Осетии должен был пройти референдум о присоединении к РФ.

Позже Бибилов подписал новый указ, которым оправдал отмену референдума.

"Президент Южной Осетии в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, касающимся законных прав и интересов РФ", - рассказывают журналисты.

Он приказал "провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией".
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Топ комментарии
+20
Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
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30.05.2022 23:15
+16
А что так? Концепция поменялась?
Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
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30.05.2022 23:17
+15
Ойц... А шо такое ?!
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30.05.2022 23:10
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Ніж у спину
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30.05.2022 23:09 Ответить
Кукольный театр.
Вступить можно только в две вещи - в рф или го-но.
От второго отмоешься...
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30.05.2022 23:54 Ответить
Ойц... А шо такое ?!
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30.05.2022 23:10 Ответить
даже вонюцие аджарцы и осетины поняли что России ******...
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30.05.2022 23:20 Ответить
Абхазы...
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31.05.2022 07:05 Ответить
А коли це Аджарія" вийшла зі складу Грузії? Вони "в шоколаді" - Батумі процвітає!
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31.05.2022 07:10 Ответить
Мобілізації в армію орків "президент" ПО злякався. Рашка ******** мобілізовувати представників малочисельних народів... щоб війна все "списала" і заплановані геноциди не так сильно кидалися в очі. Національна ідея рашки: має залишитися "адіннарот" з одним-єдиним "рускім язиком". Іншим - чужинцям - в рашці немає місця. Ось і почали деякі "президенти" робити висновки.
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31.05.2022 00:48 Ответить
магнитик не потянул .))
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30.05.2022 23:12 Ответить
Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
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30.05.2022 23:15 Ответить
А что так? Концепция поменялась?
Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
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30.05.2022 23:17 Ответить
Генацвалификация...
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31.05.2022 00:32 Ответить
Грузії більше нема. Є Сакартвело.
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30.05.2022 23:17 Ответить
Понять, что там наверху произошло сложно. Но одно несомненно, после присоединения вслед за дебурятиZацией начнётся деосетиниZация
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30.05.2022 23:20 Ответить
Там нещодавно вибори "президента" відбулися. Передвиборчою фішкою цього Бібілова був якраз референдум про приєднання до лаптєрейху.
Але Бібілов програв вибори. Переможець не підтримує приєднання.
Тобто, скасування референдуму, фактично, є результатом волевиявлення населення Самачабло (Південної Осетії).
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30.05.2022 23:53 Ответить
Cаме так, і редакції Цезора мало би бути відомо, що 24 травня на посаду "президента ПО" вступив ,Алан Гаглоєв, і саме він (а не Бібілов) своїм указом скасував проведення "референдуму", призначеногог його попередником на 17 липня.
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31.05.2022 00:38 Ответить
Напевно, це розумна людина. раз він першим своїм указом скасував цей референдум.
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31.05.2022 02:57 Ответить
дЄніг нЄт
фсьо.. дєржитесь нЄ дЄржитєсь
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30.05.2022 23:22 Ответить
А, шо, такоє? Хоча у всіх коментарях таке саме питання.
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30.05.2022 23:24 Ответить
Це свідчить про сцикливість.Чекають чим закінчиться в Україні,а там видно буде.Українська перемога фізична буде сигналом для купи регіонів ,в тому числі й в рашці.
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30.05.2022 23:31 Ответить
"Вовремя предать ето не предать, ето предвідеть."
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30.05.2022 23:32 Ответить
Концепция изменилась
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30.05.2022 23:50 Ответить
У рассеи, конечно, до сих пор куча денег от продажи энергоносителей, но им сначала надо наполнить карманы горстки избранных и Кадырова, нафиг им эти нищие сепары из Грузии? Исключение могут сделать только для оккупированных областей Украины, если вдруг не получится впарить Западу очередную многоходовочку.
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30.05.2022 23:52 Ответить
Отэто интересно. Шо случилось? Бибилов не уверен, кто победит? Не скрепно. Холуй всегда должен быть уверен в победе барина
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31.05.2022 00:02 Ответить
Незабаром Грузія поверне свої території!
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31.05.2022 00:19 Ответить
Ага...Один призив з наступним відправленням в Україну - і в саклях залишаться "старікі, жєнщіни і дєті"....Саме той контингент, який ******* гвалтувати косовороті "асвабадітєлі".
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31.05.2022 01:38 Ответить
А шо ж такоє?..
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31.05.2022 07:05 Ответить
 
 