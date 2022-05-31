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Послы G7 обеспокоены сообщениями о российских фильтрационных лагерях: "Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Послы стран группы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными сообщениями о фильтрационных лагерях, организованных на временно оккупированной Россией территории.

Об этом сообщается на странице группы в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 чрезвычайно обеспокоены многочисленными тревожными сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях. Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно быстрее, и в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", – отметили дипломаты.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
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31.05.2022 00:20
+12
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31.05.2022 00:28
+10
Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
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31.05.2022 00:19
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Як Денисова закличуть оон звернутися до "відповідних органів рф", щоб кацапи провели розслідування?
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31.05.2022 00:15 Ответить
Это "просто" или уже "глубокая" озабоченность?
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31.05.2022 00:19 Ответить
Ні, це вже серйозніше:
"закликали провести розслідування"
А за розслідуванням, зазвичай слідує покарання.
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31.05.2022 00:23 Ответить
Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
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31.05.2022 00:19 Ответить
Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
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31.05.2022 00:20 Ответить
Ну а что такого, эти печально известные "фильтры" ещё во время Чеченских войн упорно не замечали и не дали принципиальной юридической и санкционной оценки, а теперь вот те же самые заплечных дел "мастера" и при том же руководстве Рашки орудуют спустя 20 лет в Украине. Вот такие "реал политик" и "сохраним лицо" Бункерному...
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31.05.2022 00:24 Ответить
На 9-й рік занепокоїлися...
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31.05.2022 00:25 Ответить
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31.05.2022 00:28 Ответить
Буква Z це мітка що вони Zгідні бути страченими.

Кожен що хоч раз засвітився з нею приречений на те щоб його рід отримав премію дарвіна.
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31.05.2022 01:08 Ответить
G 7 только отдуплилось ???
Три месяца в Украине война, про зверства рашистов постоянно говорят, а они типа ни сном , ни духом …
Капец
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31.05.2022 00:28 Ответить
Вони думали,що там конфети роздають? Ця риторика нам знайома. Уявіть собі туалет з обмащеними калом стінами. А поруч стоїть мужик весь у гівні. І більш нікого. І тут ге7 заявляє,що починає розслідування…воно йтиме 10 років,так само як і з літаком MH17.
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31.05.2022 00:29 Ответить
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31.05.2022 00:32 Ответить
Стурбовані вони.. *** им в тиски не зажимали, озабоченным, ***..
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31.05.2022 00:33 Ответить
А за Мариуполь кацапы ответят ? Или Запад его сдал как Алеппо ?

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31.05.2022 00:39 Ответить
розслідування цих злочинів та судові процеси можливі лише після капітуляції лаптєстану. І ніяк інакше.
Не хочете ви воювати офіційно - то дайте зброю, яка допомогла би знищити орків; ну, і не переслідуйте добровольців, які допомагатимуть (нехай навіть вчитимуть) стріляти з вашої зброї по злочинцях.
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31.05.2022 01:03 Ответить
Починати потрібно зараз. Прямо з татарова, радника завхоза зЕзидентської ОПи, який допоміг втікти мразі, яка це запропонувала ще на початку каденціх зЕзидента, разом з розстрільними списками.
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31.05.2022 09:58 Ответить
І ця мразота не тілки три роки спокійно жила в Україні, її ще й охороняли за рахунок мудрого наріду, як представника влади.
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31.05.2022 10:00 Ответить
Мразота зЕбільна. Садистка.
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31.05.2022 10:04 Ответить
О як.Вони стурбовані стратами без суду.Тобто якщо так званні "суди" так званного "днр" будут виносити вироки про страту наших військовополонених і цівільних заручників то все нормально?
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31.05.2022 02:51 Ответить
Ти намагаєшься прирівняти суди до "судів", чи що? Ніхто взагалі не звертає увагу на юридичних нікчем, вирішує путлєр.
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31.05.2022 03:50 Ответить
*****, опять двадцать пять...
Озабочены они. Ну всё, ФСБ разогнали, кадыров застрелился, ага.
Я тоже озабочен - жена вчера дала, а сегодня говорит, что выпустили новый айфон, и чо?!
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31.05.2022 08:51 Ответить
Так это обычная практика фашистов.... И в Чечене...и в Сирии...и дай им Бог поскорее самим стать узниками таких лагерей...
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31.05.2022 10:59 Ответить
 
 