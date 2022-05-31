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Послы G7 обеспокоены сообщениями о российских фильтрационных лагерях: "Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно скорее"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Послы стран группы G7 чрезвычайно озабочены многочисленными сообщениями о фильтрационных лагерях, организованных на временно оккупированной Россией территории.
Об этом сообщается на странице группы в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 чрезвычайно обеспокоены многочисленными тревожными сообщениями о "фильтрационных лагерях", которые Россия организовала на незаконно оккупированных ею территориях. Отчеты о казнях без суда, пытках и других зверствах должны быть расследованы как можно быстрее, и в случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", – отметили дипломаты.
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+21 Valter Valter
показать весь комментарий31.05.2022 00:20
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"закликали провести розслідування"
А за розслідуванням, зазвичай слідує покарання.
Кожен що хоч раз засвітився з нею приречений на те щоб його рід отримав премію дарвіна.
Три месяца в Украине война, про зверства рашистов постоянно говорят, а они типа ни сном , ни духом …
Капец
Не хочете ви воювати офіційно - то дайте зброю, яка допомогла би знищити орків; ну, і не переслідуйте добровольців, які допомагатимуть (нехай навіть вчитимуть) стріляти з вашої зброї по злочинцях.
Озабочены они. Ну всё, ФСБ разогнали, кадыров застрелился, ага.
Я тоже озабочен - жена вчера дала, а сегодня говорит, что выпустили новый айфон, и чо?!