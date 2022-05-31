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Санкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Украина сама должна решить, какие условия мира с Россией она примет – именно от этих договоренностей, а не от навязанных извне условий, будет зависеть дальнейший санкционный режим. Такую позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ARD.

При этом он снова подчеркнул, что это не должно быть "навязанного мира". По словам Шольца, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".

"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции, - Мишель

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
Своїми заявами такі ********* як Шольц,макрон, ще не прийнявши до кінця всі санкції вже спішать обговорити як їх знімати. Хто б їм пельки постуляв?
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31.05.2022 01:03
+32
Позиції України чи позиції Зеленського?
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31.05.2022 01:07
+25
Та який там трибунал... Спершу Гундосий подивиться в очко *****, а потім вони разом із Комаровським підуть на риболовлю.
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31.05.2022 01:12
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Своїми заявами такі ********* як Шольц,макрон, ще не прийнявши до кінця всі санкції вже спішать обговорити як їх знімати. Хто б їм пельки постуляв?
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31.05.2022 01:03 Ответить
больше года разведка США и Британии вбивали в голову украинскому руководству, что ***** нападет, и будет большая война. и что, что сделано? мост который взорвали и дорогу по которой едут танки *****. но теперь тебе виновары все, кроме себя. послушай начальника СБУ Харькова, который 22 февраля кричал дайте технику, 24 война, а ему в ответ-какая нах война, в 21 веке живем.
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31.05.2022 12:02 Ответить
Не забудь повторить это ещё во всех остальных новостях на следующие полгода-год. А то мы это впервые слышим
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31.05.2022 13:21 Ответить
Ну то ваш коментар ще менш вартий уваги ніж його... мож було й не трудитись..
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31.05.2022 13:57 Ответить
Пришло на ум про мост(крымский).. Сколько они техники (танки, БТР, Грады) через него завозят в Крым ? Ведь не просто так захватили Херсонскую , часть Запоржской областей.Наверняка с полуострова что - то заходило , что могли привести через Крымский мост за последние 3 месяца..
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31.05.2022 14:21 Ответить
Позиції України чи позиції Зеленського?
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31.05.2022 01:07 Ответить
До речі, а трибунал?
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31.05.2022 01:09 Ответить
Та який там трибунал... Спершу Гундосий подивиться в очко *****, а потім вони разом із Комаровським підуть на риболовлю.
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31.05.2022 01:12 Ответить
а шашлики?!
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31.05.2022 03:03 Ответить
І шашлики.


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31.05.2022 04:15 Ответить
Дорога до трибуналу пролягатиме через судові процеси над гнидами України...
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31.05.2022 07:32 Ответить
Давайте уже конфискуйте имущество и ресурсы агрессора и передавайте нам в бюджет, а то заморозили - отморозили - это не работает, как видим
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31.05.2022 01:19 Ответить
А самі-то в Україні вже все російське майно заарештували і конфіскували?

Нагадайте мені, що там з Альфа-банком і Одеськім нафтопереробним Лукойлом?

Вони вже Українські?
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31.05.2022 01:48 Ответить
доречі україна пропонує відмовитись європі від нафти. а сама україна допомагає транспортувати росії нафту .як це виходить? при цьому в отримує кошти за транспортування газу.а як жеш укр санкції?
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31.05.2022 10:36 Ответить
Україна несе відповідальність перед споживачами у Європі, тому й транспортує. Щойно європейці припинять купляти расистське паливо, транзит припиниться автоматично
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31.05.2022 11:26 Ответить
якщо це станеться тоді укр гтс -буде купа металобрухту...укр перша не зацікавлена щоб транзит зупинився,а вся ця мова не про що.Тому що це млрд долларів в бюджет + є як робити віртуальний реверс! так що якось так
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31.05.2022 13:41 Ответить
росія не вічна
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31.05.2022 18:05 Ответить
******** цырк!
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31.05.2022 01:20 Ответить
Чмошнік лисий, де зброя??
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31.05.2022 01:50 Ответить
один ублюдок, сказал что штолин - ублюдок. таки, да, ублюдок!
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31.05.2022 10:50 Ответить
Шольц чмоня, всі знають які умови рузькі тварі повинні виконати
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31.05.2022 02:13 Ответить
Шольц какой мир какие нахренсанцкии ты в своем уме ? рашке еще лет 100 рассчитываться за разрушенные дома и тысячу лет за геноцид украинцев! санкции можна снимать только в одном случае - если эта ********* само выпилится с планеты Земля
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31.05.2022 04:36 Ответить
Шольц бреше, як він "за Україну всім серцем" просто тому, що Анналена за Україну (бо хоче сама стати канцлером) та його за популярністю вже оминула. А насправді ця двулична істота не дозволяє виробникам військової техніки продати свій товар в Україну.
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31.05.2022 04:37 Ответить
Раніше, до повномасштабного вторгнення, санкції вводили на півроку і потім кожні півроку продовжували. Я тоді писав, що їх треба вводити безстроково, а потім голосувати за відміну, якщо є підстави. А як зараз?
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31.05.2022 05:33 Ответить
Тобто, під словами "вирішуватиме Україна" слід розуміти - "вирішуватиме ОП, тобто Єрмак". Зеленський правильно каже, шо будем воювати до нашої перемоги. Але потім перемогою називає то повне звільнення наших територій, то межі до 24 лютого. Щось мене насторожує, що після ненадання дальнобійних ракетних систем почне говорити, що перемога - це перемир'я.
А значить, що можна почати знімати санкції, цього так хочуть деякі європолітики
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31.05.2022 05:48 Ответить
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31.05.2022 11:54 Ответить
Дивлячись на фотку цього Шулєра, хочеться сказати лише одне,
ЗГИНЬ НЕЧИСТЕ....
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31.05.2022 06:13 Ответить
Снятие санкций ТОЛЬКО в обмен на ЯО!
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31.05.2022 06:51 Ответить
О! У лошади Лаврова появился достойный конкурент.
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31.05.2022 08:55 Ответить
Шольц стал Шмеркель номер 2...,та тоже убалтвала Порошенко не мочить в сортире рюZkih barAnov
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31.05.2022 08:56 Ответить
Знову від слизького закамуфльовані відмазки. ,,Спочатку ми почекаємо хто переможе, а потім подумаємо як діяти''-ти ж так хотів сказати, шольЦЕ?
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31.05.2022 09:48 Ответить
Якось заголовок дисонує з текстом статті. Тому варто звернутися до оригіналу. Хоча я сам не дуже володію німецькою мовою але Гугл допомагає:
"Якщо план Путіна полягає в тому, щоб «просто завоювати територію, а потім сподіватися, що коли зброя в якийсь момент замовкне, що він зможе володіти всім, то це помилкова надія», - сказав Шольц. У переговорах з Путіним він теж говорить те саме, що говорить публічно. «І знову і знову мій меседж дуже і дуже чіткий: цілі, які ставить перед собою Росія, не будуть досяжні». Ідея продиктованого Росією миру проти України не спрацює. Лише угода, яку сама Україна вважає правильною, може призвести до припинення санкцій у якийсь момент."
Погодьтеся це, має трохи інший смисл.
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31.05.2022 09:51 Ответить
"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.

Как-то хитро он закрутил в этой фразе. В смысле того, что пониматься она может двояко.
Но основной посыл ясен - мы устали, и со снятием санкций пора уже что-то решать.
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31.05.2022 10:44 Ответить
А умови миру диктує росія ?
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31.05.2022 10:47 Ответить
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31.05.2022 10:47 Ответить
Німецька "драма" про "сантехнікив"....Інцест якийсь....
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31.05.2022 12:32 Ответить
ну позиция малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата известна, работающие киностудии в маЦкве с подвязанными офшорами под чутким руководством шефиров, майно в помойке и Крыму, сваты на ПИД,,,раше тв и т.д только ЗЕБилы не понимают для чего был слит цемах, вагнеровцы, юг Украины и т.д
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31.05.2022 10:49 Ответить
"...Моя позиція була і залишається незмінною - ніяких переговорів з Путіним до повного розгрому рашистських загарбників, звільнення всіх окупованих українських земель і відновлення державного кордону в межах на момент проголошення незалежності України. Ми змусимо фашистську московську імперію підписати акт про її повну і беззастережну капітуляцію як гітлерівську нацистську Німеччину у травні 1945 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3344611..."
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31.05.2022 11:58 Ответить
"Соглашение о мире, которое Украина сочтёт правильным".
Т.е., как сочтёт наш Главный(или Ермак), так и начнём праздновать победу.
Вот где "собака" зарыта! Где поставит подпись, там и шашлыки будем кушать.
80% наших граждан за границей не вернуться назад, там нужны работящие руки и платят честно.
Ну убитых, понятно, достойно перезахороним. Кто остался? те кто под окупацией, так они там и останутся. Всё, развалины и бездомные собаки воют. Вот разве что воины вернутся...
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31.05.2022 12:42 Ответить
это похоже на то если бы евреям в Освенциме тоже немцы предложили подписать отказ от претензий , а весь мир бы говорил что евреи сами подписали и отказались

Украина ничего не обязана подписывать - так как ни на кого не нападала
это ООН обязано востановить территориальную целостность страны любыми способами
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31.05.2022 13:26 Ответить
Бла бла бла Когда оружие, оружие, оружие?
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31.05.2022 13:32 Ответить
Обещанного три года ждут. (с)
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31.05.2022 13:41 Ответить
Рейхсканцлер торохтить кістками у домовині від таких "послідовників"...
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31.05.2022 15:38 Ответить
 
 