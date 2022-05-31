Санкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина сама должна решить, какие условия мира с Россией она примет – именно от этих договоренностей, а не от навязанных извне условий, будет зависеть дальнейший санкционный режим. Такую позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ARD.
При этом он снова подчеркнул, что это не должно быть "навязанного мира". По словам Шольца, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".
"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.
Топ комментарии
+44 Rulya Kosh
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+25 Олександр Карін
показать весь комментарий31.05.2022 01:12
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Пожалуйста, подождите...
Нагадайте мені, що там з Альфа-банком і Одеськім нафтопереробним Лукойлом?
Вони вже Українські?
А значить, що можна почати знімати санкції, цього так хочуть деякі європолітики
ЗГИНЬ НЕЧИСТЕ....
"Якщо план Путіна полягає в тому, щоб «просто завоювати територію, а потім сподіватися, що коли зброя в якийсь момент замовкне, що він зможе володіти всім, то це помилкова надія», - сказав Шольц. У переговорах з Путіним він теж говорить те саме, що говорить публічно. «І знову і знову мій меседж дуже і дуже чіткий: цілі, які ставить перед собою Росія, не будуть досяжні». Ідея продиктованого Росією миру проти України не спрацює. Лише угода, яку сама Україна вважає правильною, може призвести до припинення санкцій у якийсь момент."
Погодьтеся це, має трохи інший смисл.
Как-то хитро он закрутил в этой фразе. В смысле того, что пониматься она может двояко.
Но основной посыл ясен - мы устали, и со снятием санкций пора уже что-то решать.
Т.е., как сочтёт наш Главный(или Ермак), так и начнём праздновать победу.
Вот где "собака" зарыта! Где поставит подпись, там и шашлыки будем кушать.
80% наших граждан за границей не вернуться назад, там нужны работящие руки и платят честно.
Ну убитых, понятно, достойно перезахороним. Кто остался? те кто под окупацией, так они там и останутся. Всё, развалины и бездомные собаки воют. Вот разве что воины вернутся...
Украина ничего не обязана подписывать - так как ни на кого не нападала
это ООН обязано востановить территориальную целостность страны любыми способами