Санкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц

Украина сама должна решить, какие условия мира с Россией она примет – именно от этих договоренностей, а не от навязанных извне условий, будет зависеть дальнейший санкционный режим. Такую позицию высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ARD.

При этом он снова подчеркнул, что это не должно быть "навязанного мира". По словам Шольца, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".

"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.

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